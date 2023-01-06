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    SO   FR0013199916

SOMFY SA

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Somfy : Document AMF CP. 2023DD878876

06/01/2023 | 18:20
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2023DD878876

05 janvier 2023

FR0013199916 - DD154836

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JPJS SCA SCA personne morale liée à JEAN GUILLAUME DESPATURE, Président du Conseil d'administration et administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOMFY SA

LEI : 969500D830K8WFLKFS83

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013199916

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 143.0000 Euro

VOLUME : 238 719.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 143.0000 Euro

VOLUME : 238 719.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Les actions achetées par la société JPJS sont des actions de la société SOMFY SA.

Il est précisé que la société JPJS est une personne morale liée à Jean Guillaume Despature, Président du Conseil d'Administration de SOMFY SA et à Marie Bavarel-Despature, membre du Conseil d'Administration de SOMFY SA.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Somfy SA published this content on 06 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2023 17:06:52 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 237 M 250 M -
Tréso. nette 2022 601 M 633 M -
PER 2022 21,1x
Rendement 2022 1,52%
Capitalisation 4 925 M 5 184 M -
VE / CA 2022 2,81x
VE / CA 2023 2,73x
Nbr Employés 7 580
Flottant 18,4%
Graphique SOMFY SA
Durée : Période :
Somfy SA : Graphique analyse technique Somfy SA | Zonebourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 3
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Objectif de cours Moyen 134,20 €
Ecart / Objectif Moyen -6,15%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre Ribeiro Chief Executive Officer & Head-Investor Relations
Tobias Schaper Group Chief Financial Officer
Jean-Guillaume Despature Chairman
Bruno Stragliati Director-Operations & Logistics
Michel Rollier Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOMFY SA0.00%5 184
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN12.53%28 369
ASSA ABLOY AB1.74%23 650
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED1.10%11 853
MASCO CORPORATION3.15%10 857
OPPEIN HOME GROUP INC.2.11%10 685