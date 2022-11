Somfy : La Fondation Somfy s'engage pour le reboisement de la forêt Magland

ALERTE

MEDIA

10 NOVEMBRE 2022

LA FONDATION SOMFY S'ENGAGE POUR LE

REBOISEMENT DE LA FORET DE MAGLAND

Alors que la mission de la FONDATION SOMFY s'élargit vers davantage d'actions à la dimension environnementale, les collaborateurs du Groupe ont été mobilisés les 7 et 8 novembre pour une première opération : le reboisement de la forêt de Magland.

Après la tempête de 2019, près de 170 hectares de forêts ont été détruits. La FONDATION SOMFY s'engage, aux côtés de l'ONF et d'autres acteurs publics et privés, pour aider à la reconstruction des zones endommagées. Elle financera la plantation et l'entretien pour les 5 premières années de 10 hectares de forêt.

Cet engagement a également mobilisé 60 salariés du Groupe SOMFY qui se sont ainsi rendus sur place les 7 et 8 novembre, pour planter l'équivalent de 1,7 hectares de forêt.

La participation de ces collaborateurs s'inscrit dans le cadre des trois jours accordés à l'ensemble des collaborateurs en France pour participer à des projets identifiés par la Fondation. En 2025, l'objectif est d'atteindre 500 journées de mécénat de compétence.

Ce projet va au-delà d'un projet de reconstruction classique. En effet, la zone en cours de reboisement va servir de terrain d'expérimentation pour adapter la forêt au climat futur. Avec les évolutions climatiques, il est nécessaire de favoriser les forêts mosaïques avec une diversité d'essences plus adaptées. L'opération a donc consisté à introduire, en plus des essences traditionnelles de la forêt de montagne, des mélèzes, des pins et des cèdres.

Nous sommes ravis de contribuer à ce projet clé pour notre région. Il s'inscrit parfaitement dans la mission de la FONDATION SOMFY qui vise à « Mieux habiter la planète » et nous permet de donner à nos collaborateurs l'opportunité de s'impliquer dans un projet environnemental et de territoire qui a du sens et qui se trouve proche d'eux » indique Etienne Bourgeois, représentant la FONDATION SOMFY.

PROFIL

Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 59 pays, SOMFY est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment.

Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable.

Depuis plus de 50 ans, SOMFY place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.