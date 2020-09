Somfy : Orange et Somfy annoncent un partenariat pour développer l'expérience de la maison connectée

Communiqué de presse 7 Septembre 2020

ORANGE ET SOMFY ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR DEVELOPPER

L'EXPERIENCE DE LA MAISON CONNECTEE

Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunication, et Somfy, leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, annoncent un partenariat pour démocratiser la maison connectée en France.

Il est désormais possible pour les utilisateurs de Livebox 4 et 5 disposant d'une box domotique Somfy, de piloter leurs volets roulants et stores motorisés Somfy depuis leur application « Maison Connectée » d'Orange.

La maison connectée au service de la simplicité et du confort

Dans un contexte où le logement apparaît comme la valeur refuge par excellence, les Français ont pris conscience de l'importance grandissante de se sentir bien chez soi. Ils sont de plus en plus demandeurs de solutions qui s'adaptent pleinement à leurs besoins et à leurs habitudes de vie.

Avec leur partenariat, Orange et Somfy permettent à un plus grand nombre d'utilisateurs de bénéficier de solutions connectées, pour plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie au quotidien.

« Somfy a fait de l'ouverture et de l'interopérabilité, un pilier de sa stratégie avec le lancement du programme « So Open » en 2018. L'écosystème Somfy est aujourd'hui compatible avec les plus grandes marques référentes dans leur domaine, et nous sommes très fiers de l'élargir aujourd'hui avec Orange »

annonce Jean Guillaume Despature, Président du Directoire et Directeur Général du groupe Somfy.

L'union de deux leaders français pour démocratiser la maison connectée

Par ce partenariat, les deux marques présentes dans des millions de foyers français permettent à leurs clients d'accéder nativement et simplement aux bénéfices de la maison connectée, un pas important pour le développement de la Smart Home en France.

Il est désormais possible pour les clients Orange*, possesseurs de la box TaHoma (ou Connexoon) de Somfy, de piloter leurs volets roulants et stores motorisés depuis leur application « Maison Connectée » d'Orange sans coût supplémentaire.

Ils pourront ainsi prochainement, au travers d'une seule application mobile, « Maison Connectée », piloter/programmer l'ouverture de leurs volets roulants en fonction de leurs habitudes de vie, ou encore fermer/ouvrir tous les volets d'un seul geste grâce aux routines « Je rentre/Je sors »..., tout comme leurs autres objets connectés.

Orange renforce son rôle d'opérateur multi-services et enrichit son service « Maison Connectée » qui facilite le quotidien de ses clients et de leur famille : sécuriser son logement, veiller sur ses proches,maîtriser sa consommation électrique et son chauffage, être alerté en cas d'incidents domestiques et créer ses essentiels connectés (ambiances lumineuses, routines…).

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Somfy qui s'inscrit dans notre stratégie d'ouverture pour permettre à nos clients d'accéder aux meilleures des marques françaises en favorisant l'interopérabilité des services dans un monde de plus en plus connecté », annonce Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe, CEO d'Orange France.

*Service Maison Connectée réservé aux particuliers, disponible avec les offres Livebox ou Open Up, Play ou Jet (souscrites après le 19 mai 2016) après authentification et activation dans l'application.

A propos de Somfy

Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment.

Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable.

Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 juin 2020, dont 84 000 en France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 30 juin 2020, dont 208 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l'exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d'opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l'IA au cœur de son modèle d'innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

