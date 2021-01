Somfy : Publication du chiffre d'affaires et estimation du résultat opérationnel courant de l'exercice 2020

Plusieurs zones ont clôturé l'exercice sur une tendance sensiblement positive. Tel a été le cas de l'Europe de l'Est et l'Europe Centrale, qui ont réalisé à nouveau d'excellentes performances (respectivement +23,2% et +12,2% à données comparables), ainsi que de l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, qui ont montré également de bonnes dispositions (respectivement +9,5% et +6,2% à données comparables).

Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 1 257,1 millions d'euros sur l'exercice écoulé, en hausse de 4,7% par rapport au précédent exercice (+6,1% à données comparables). Il s'est inscrit en retrait de 7,5% au premier semestre (-7,2% à données comparables), en raison de l'impact de l'épidémie du Covid sur les métiers du bâtiment, et a enregistré un rebond de 17,6% au second semestre (+20,1% à données comparables).

Somfy publie un chiffre d'affaires en nette progression sur l'exercice écoulé, en raison d'une reprise soutenue de l'activité tout au long du second semestre, après les importantes perturbations occasionnées par l'épidémie du Covid au printemps, et anticipe des résultats en forte augmentation, du fait de réductions de coûts exceptionnelles, non récurrentes.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 JANVIER 2021

l'année. Ainsi en a-t-il été de la France et du bloc de l'Afrique et Moyen-Orient (respective- ment +1,7% et +1,6% à données comparables), mais aussi de l'Europe du Sud et l'Amérique Latine (respectivement -1,8% et -2,1% à données comparables).

Toutes les zones se sont redressées au second semestre et ont ainsi réussi, pour plusieurs d'entre elles, à combler une grande partie de la chute enregistrée entre les mois de mars et de mai.

Les performances les plus marquantes ont été celles de l'Europe de l'Est et l'Europe Centrale (respectivement +26,3% et +17,8% à données comparables), régions qui avaient clos la pre- mière partie de l'année sur une note déjà nettement positive, ainsi que celles de l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, la France, l'Europe du Sud et l'Afrique et Moyen-Orient (respecti- vement +24,8%, +22,8%, +22,5%, +21,1% et +16,5% à données comparables), territoires qui avaient été durement touchés par le virus au pic de l'épidémie et qui se sont relevés vigou- reusement par la suite.

Autre point positif, le rebond observé repose non pas sur une séquence de quelques semaines, synonyme d'un simple rattrapage, mais sur l'ensemble du second semestre (+20,1% à don- nées comparables au total, dont +24,2% au troisième trimestre et +15,7% au quatrième tri- mestre). Aussi témoigne-t-il d'une tendance de fond, confirmée, voire accentuée, par la crise sanitaire, en raison de la place de plus en plus centrale de la maison dans la vie de chacun, du fait notamment de l'essor du travail à distance et du développement des services en ligne.

Le chiffre d'affaires de Dooya, filiale chinoise consolidée par mise en équivalence, est ressorti, pour sa part, à 201,1 millions d'euros sur l'exercice, en hausse de 7,3% (+9,2% à données com- parables, dont -3,8% au premier semestre et +20,5% au second semestre). Il a reculé en Chine (-1,2% à données comparables), pays fortement affecté par l'épidémie en début d'année, et a progressé, en revanche, dans le reste du Monde (+18,6% à données comparables).

RÉSULTATS

Le regain d'activité enregistré au second semestre et les économies de coûts issues des me- sures prises dans le cadre de la crise sanitaire (voyages, marketing et consulting) préfigurent une augmentation notable du résultat opérationnel courant de l'exercice écoulé, avec un taux de marge d'environ 20%, contre 17% sur l'exercice précédent.

Le caractère temporaire et donc non récurrent des économies ainsi réalisées rend en partie exceptionnelle cette hausse du taux de marge opérationnelle courante.

