LIVING RAPPORT FINANCIER SOMFY SEMESTRIEL 2020 ÊTRE LE PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR L'AUTOMATISATION DES FENÊTRES ET PORTES SOMMAIRE 01 RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL 2020 4 Chiffres clés 4 Évolution du chiffre d'affaires par localisation des clients Évolution du résultat opérationnel courant Évolution du résultat net 5 Endettement financier net 5 Indicateurs alternatifs de performance 5 Perspectives Faits marquants Événement post-clôture 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Compte de résultat consolidé État du résultat global Bilan consolidé actif Bilan consolidé passif Variation des capitaux propres consolidés Tableau des flux de trésorerie Notes annexes aux états financiers consolidés 03 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2020 34 Conclusion sur les comptes 34 Vérification spécifique 04 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 36 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 2 01 RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL 2020 4 Chiffres clés 4 Évolution du chiffre d'affaires par localisation des clients Évolution du résultat opérationnel courant Évolution du résultat net 5 Endettement financier net 5 Indicateurs alternatifs de performance 5 Perspectives Faits marquants Événement post-clôture 3 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 01 RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL 2020 01 RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL 2020 CHIFFRES CLÉS d'approvisionnement et les circuits de distribution, mais aussi la chaîne de production, car le Groupe a dû fermer la plupart de ses sites industriels(1) pendant plusieurs semaines, dans un souci de respect des recommandations administratives et de protection En millions d'euros Chiffre d'affaires Résultat opérationnel courant Résultat net de l'ensemble consolidé Investissements incorporels et corporels nets Nouveaux droits d'utilisation d'actifs Capacité d'autofinancement Endettement financier net (-) Excédent financier net. 30/06/20 30/06/19 Variations 568,9 615,1 - 7,5 % 102,6 114,9 - 10,7 % 80,9 91,2 - 11,3 % 22,5 24,3 - 7,5 % 7,5 14,1 - 46,7 % 117,7 117,4 + 0,2 % - 325,6 - 174,7 - des salariés et des différents partenaires. Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable. Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous. Les zones les plus frappées ont été, par ordre décroissant, l'Europe du Sud (- 22,1 % à données comparables sur le semestre), la France (- 17,2 %), l'Amérique Latine (- 16,3 %), l'Afrique et Moyen-Orient (- 13,6 %), l'Asie-Pacifique (- 10,3 %), l'Amérique du Nord (- 9,3 %) et l'Europe du Nord (- 3,3 %). Les autres territoires, à savoir l'Europe Centrale et l'Europe de l'Est, ont été moins affectés, en raison notamment de l'évolution différente de la pandémie, et sont demeurés positifs (respectivement + 6,7 % et + 19,7 % à données comparables sur le semestre), témoignant ainsi du dynamisme de leurs marchés. L'impact de la crise a été particulièrement marqué au début du deuxième trimestre, moment où le point bas a été atteint, puis s'est nettement atténué par la suite (respectivement - 45,4 % en avril, - 20,3 % en mai et + 19,9 % à données comparables en juin). Toutes les régions, hormis l'Amérique Latine, zone encore touchée du fait de l'arrivée plus tardive de la pandémie, ont amorcé un redressement au milieu du deuxième trimestre et terminé le semestre sur une tendance haussière, voire Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable. Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR LOCALISATION DES CLIENTS Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 568,9 M€ sur le premier semestre, en repli de 7,5 % (- 7,2 % à données comparables) par rapport à l'an dernier sur la même période. Il s'est inscrit en hausse de 2,9 % au premier trimestre (+ 2,8 % à données comparables), à 291,3 M€, et en baisse de 16,4 % au deuxième trimestre (- 15,7 % à données comparables), à 277,6 M€. La crise sanitaire née de la propagation du Covid explique la rupture constatée entre les deux trimestres et masque par là même le très bon début d'année observé dans la majorité des pays (+ 11,1 % à données comparables à la fin février). Celle-ci a, en effet, perturbé non seulement les sources sensiblement haussière dans le cas de l'Europe de l'Est, la France, l'Europe Centrale, l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires de Dooya, filiale consolidée par mise en équivalence, est ressorti, pour sa part, à 83,2 M€ sur la période, en repli de 4,8 % (- 3,8 % à données comparables, dont - 17,0 % au premier trimestre et + 8,4 % au deuxième trimestre). Il a reculé en Chine (- 15,7 % à données comparables), pays durement frappé par le virus en début d'année, et a progressé dans le reste du Monde (+ 5,9 %). ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT Le résultat opérationnel courant s'est établi à 102,6 M€ sur le semestre, en repli de 10,7 % par rapport à l'an dernier sur la période correspondante, et a représenté ainsi 18,0 % du chiffre d'affaires. La baisse d'activité causée par la crise sanitaire, à l'un des moments clés de l'année(2), explique le recul enregistré. Cette crise a occasionné, en effet, un manque à gagner, du fait de la perte de chiffre d'affaires, mais aussi une perturbation de la chaîne de production et de la logistique, en raison de l'arrêt temporaire de plusieurs sites industriels. Son impact a, toutefois, été contrebalancé en partie par les économies réalisées, notamment sur les postes du consulting, du marketing et des voyages, grâce aux actions entreprises dès les premiers signes de la crise. Le Groupe a suspendu son activité sur les sites de production de Cluses et Gray, en France, Galliera et Schio, en Italie, et Zaghouan, en Tunisie, entre la fin mars et la mi-avril. Le deuxième trimestre est habituellement le trimestre le plus important, du fait notamment de la saisonnalité des ventes de stores. Il a contribué l'an dernier à 54 % du chiffre d'affaires du premier semestre, contre 49 % cette année, et à 28 % du chiffre d'affaires de l'exercice. SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 4 Les coûts engendrés par les mesures de protection ont eu une incidence négligeable sur les comptes bien que la sécurité des collaborateurs et le respect des consignes des autorités administratives aient été une priorité, tout comme, d'ailleurs, la préservation des emplois. L'impact des aides extérieures a été également marginal, car le Groupe n'y a recouru que très partiellement dans quelques pays (hors France). ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET Le résultat net de l'ensemble consolidé est ressorti, pour sa part, à 80,9 M€, en retrait de 11,3 %. Il a été diminué d'un solde de charges et produits financiers faiblement négatif et a bénéficié d'une baisse de l'impôt sur les sociétés légèrement supérieure à celle des résultats. ENDETTEMENT FINANCIER NET La situation nette est passée de 1 012,8 à 1 044,4 M€ sur le semestre, et l'excédent financier net a été porté de 310,5 à 325,6 M€. Le niveau élevé de la capacité d'autofinancement et la bonne tenue du besoin en fonds de roulement, grâce au suivi vigilant des en-cours et au déstockage de produits pour l'approvisionnement des clients, expliquent le maintien de la solidité de la structure financière. Autre point positif, les lignes de crédit non utilisées sont demeurées disponibles à hauteur de 184,0 M€. INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE La variation N/N- 1 à données comparables, la marge opérationnelle courante et l'endettement financier net sont des Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) dont les définitions et le détail des calculs se trouvent dans la note 5.3 de l'annexe aux comptes consolidés. PERSPECTIVES Le redressement observé à la fin du premier semestre s'est poursuivi durant l'été parallèlement au mouvement de rattrapage d'activité et de reconstitution des stocks à l'œuvre chez les clients. La dégradation de la situation économique et l'évolution incertaine de la crise sanitaire appellent, toutefois, à la prudence pour les prochains mois et trimestres, sans remettre pour autant en question les fondamentaux du Groupe, car les thématiques du confort de l'habitat et de la performance énergétique des bâtiments devraient sortir renforcées de cette période troublée. Aussi, les perspectives communiquées au titre de l'année oscillent entre deux bornes, correspondant, pour la première, à une nouvelle vague, maîtrisée, de l'épidémie du Covid et, pour la seconde, à une accalmie durable de ladite épidémie, et tablent ainsi sur une variation du chiffre d'affaires comprise entre - 3 et 0 % à données comparables et sur un taux de marge opérationnelle courante se situant entre 15 et 17 %. Au-delà de la préservation de la rentabilité et des équilibres financiers, les priorités demeurent la satisfaction des clients, avec un effort tout particulier sur le service, et la santé des collaborateurs. FAITS MARQUANTS CRISE SANITAIRE COVID-19 - DÉROULÉ DE LA CRISE Le virus du Covid-19 est apparu à Wuhan en Chine en fin d'année 2019 et s'est rapidement propagé à travers le monde. Le fonctionnement des filiales chinoises Dooya et Lian Da a été perturbé sur février 2020. En date du 4 mars 2020 (publication des résultats de l'exercice 2019), l'épidémie restait localisée en Asie, principalement en Chine. 01 RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL 2020 Le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation engendrée par le Covid-19 de pandémie et des mesures de confinement ont été mises en place dans de nombreux pays. La crise est devenue mondiale. Somfy a annoncé le 23 mars 2020 la suspension temporaire de l'activité de ses sites de production français, italiens et tunisien, ainsi que celle de son site logistique de Bonneville en France, afin de protéger la santé de ses salariés face à la pandémie de Covid-19 et de répondre aux mesures prises par les autorités locales des sites concernés. Des mesures temporaires de télétravail ont été mises en œuvre afin d'assurer une continuité de service pour les clients et prestataires du Groupe. La mise en place d'un protocole de sécurité et le renforcement des mesures barrières ont permis au Groupe d'annoncer le 21 avril 2020 la reprise partielle et progressive de l'activité sur les sites où elle avait été temporairement suspendue. Le Groupe a revu par la suite sa position en fonction de l'évolution des conditions de sécurité sanitaire. Le site de production de Pologne a quant à lui poursuivi son activité. Il en est de même pour les sites chinois après une interruption en février. Ils sont soumis quotidiennement à un contrôle et une évaluation de leur situation respective. Somfy a annoncé le 13 mai 2020 le non-recours aux dispositifs de chômage partiel et aux différentes aides de l'État français, ainsi que diverses mesures sociales, afin de répondre de manière positive et constructive à la situation actuelle. Le recours aux aides gouvernementales dans les autres pays que la France est resté marginal. Le Groupe a également renforcé ses actions de soutien aux associations et aux communautés régionales par le don de matériel pour la lutte contre l'épidémie et le soutien de projets d'urgence venant en aide aux sans-abri et aux victimes de l'exclusion sociale. L'Assemblée Générale des actionnaires prévue initialement le 13 mai 2020 s'est tenue le 24 juin 2020 à huis clos. Le montant de dividendes versé au titre de l'exercice 2019 a été annoncé le 4 mars 2020 puis revu à la baisse. Depuis mi-mai, la situation sanitaire semble s'améliorer. Toutefois, le Groupe reste très prudent et les protocoles de sécurité et mesures barrières continuent à être appliqués lui permettant de revenir progressivement à un niveau de production normatif. IMPACTS POUR SOMFY Il est difficile de mesurer précisément les impacts de la crise liée au Covid-19 car ils sont disséminés au sein du compte de résultat. Les impacts de la crise ne sont pas linéaires et les effets sur le premier semestre ne permettent pas de conclure sur les effets annuels potentiels. Néanmoins, les écarts de performance observés sur le premier semestre sont principalement dus à la crise sanitaire. Pour mémoire, la croissance du chiffre d'affaires des dernières années a été en moyenne de 6 %. Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires du Groupe a reculé de - 7,2 % taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2019. Il était en progression de 11,1 % à taux de change et périmètre constants en cumul à fin février 2020, a diminué de - 26,1 % sur la période mars-mai en raison principalement de la crise sanitaire, puis a augmenté de 19,9 % sur le mois de juin. La baisse d'activité du semestre a mécaniquement entraîné celle du résultat opérationnel courant (18,0 % du chiffre d'affaires en 2020 contre 18,7 % en 2019). Les coûts liés à la mise en place des mesures barrières sont restés non significatifs. Le résultat financier est pénalisé par l'impact change relatif aux fluctuations de devises chahutées pendant la crise (BRL).

Des indices de perte de valeur (arrêts temporaires d'usines et réduction d'activité) sont apparus suite à la crise et ont conduit le Groupe à réaliser des tests de perte de valeur selon la méthodologie décrite dans la note 6.1.2. Hormis la dépréciation de l'écart d'acquisition résiduel de iHome (0,7 M€ au 30 juin 2020), ces tests n'ont pas donné lieu à la comptabilisation d'autres dépréciations. 5 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 01 RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL 2020 Le Groupe a également effectué une revue des principaux postes d'immobilisations incorporelles et corporelles isolées, clients et stocks, qui n'a pas donné lieu à des dépréciations significatives en lien avec la crise. SCÉNARIO DE REPRISE Après plusieurs mois de perturbation, le Groupe a constaté une reprise sensible de l'activité dès mi-mai, confirmée en juin et en début de troisième trimestre. Le second semestre devrait être en croissance par rapport à 2019 sans pour autant rattraper de manière significative la perte d'activité du premier semestre (estimation d'une variation annuelle de chiffre d'affaires comprise entre - 3 et 0 % à données comparables) et la croissance organique du Groupe devrait retrouver un niveau normatif d'ici 2022. La marge opérationnelle courante de 2020 sera très certainement dégradée par rapport à 2019 malgré les mesures d'économies mises en place (gel des embauches, décalage et arrêt de certains projets, baisse des dépenses de marketing et des frais de déplacement…), soit une marge opérationnelle courante comprise entre 15 et 17 %. Le retour à un niveau d'avant crise devrait se faire également à horizon de 2022 ou 2023. L'environnement actuel est très incertain et les hypothèses ci-dessus représentent le scénario du Groupe à ce jour. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et économique. INFORMATION SUR LES RISQUES La crise sanitaire liée au Covid-19 ne remet pas en cause le modèle d'affaires du Groupe et ses fondamentaux mais le pousse adapter ses processus. La cartographie des risques est régulièrement mise à jour et sera adaptée en fonction des retours d'expérience relatifs à la gestion de la crise, notamment la mise en place de mesures de protection rapides et adaptées de ses salariés lors de la survenance de crises épidémiologiques.

L'appréciation des risques de change, matières premières, de liquidité et de crédit n'a pas changé par rapport au 31 décembre 2019. Les couvertures de change et de matières premières ont été adaptées en fonction des prévisions du second semestre. Le Groupe dispose de 184 M€ de lignes de crédit confirmées et non utilisées et n'est pas en bris en covenants. Il sera en mesure de faire face à ses échéances des douze prochains mois. NOUVELLE ORGANISATION - L'industrie du bâtiment connaît de profondes transformations : accélération de la digitalisation, nécessité d'une plus grande maîtrise énergétique, cycles d'innovation toujours plus courts… autant de défis que Somfy a commencé à relever grâce à son plan stratégique Believe & Act, mis en place en 2017, et qui nécessitent d'aller à présent plus loin. L'organisation actuelle, dont les fondations datent de 2004, aura permis au Groupe d'étendre sa gamme d'applicatifs, d'être l'un des pionniers de la maison connectée et d'élargir sa présence géographique. Après une décennie marquée par une croissance forte et rentable, et une progression sur ses principaux segments, Somfy souhaite accélérer pour continuer d'asseoir son leadership sur ses marchés. Afin de relever ces défis, le Groupe a mis en place au 1er janvier 2020 une nouvelle organisation guidée par trois principes majeurs : une architecture par fonctions afin d'accompagner le développement du Groupe ; une organisation centrée sur le client avec des interfaces réduites pour faciliter les arbitrages et optimiser l'allocation des ressources ; et enfin un focus fort sur la digitalisation de ses produits, de la relation clients et de ses opérations. La première concrétisation de cette évolution est la nomination d'un nouveau Comité Exécutif, avec l'ajout d'une Direction Stratégie & Perspectives, le redécoupage des trois activités Home & Building, Accès et Solutions Connectées en une Direction Produits & Services, une Direction Ingénierie & Qualité et une Direction Opérations & Logistique. Enfin, les filiales commerciales seront ventilées dans deux nouvelles zones géographiques, pour plus de transversalité. Au-delà de la nouvelle organisation, le Comité Exécutif, s'attellera, sous la supervision de Jean Guillaume Despature, Président du Directoire, à la définition et la mise en place d'un nouveau plan stratégique à trois ans, s'appuyant sur les acquis du plan Believe & Act. Le déploiement de cette nouvelle organisation n'a pas été retardé par la crise sanitaire. CHANGEMENTS DE PÉRIMÈTRE - Il n'y a pas eu de changement de périmètre significatif sur le premier semestre 2020. PASSIFS ÉVENTUELS - La Cour d'Appel de Chambéry a rendu son arrêt le 21 mai 2019 sur le litige opposant les salariés de la société Spirel à Somfy SA. Les demandes des salariés au titre de la prétendue ruine intentionnelle de Spirel et du préjudice moral d'anxiété, de déception et de vexation ont été jugées irrecevables, confirmant ainsi le jugement d'avril 2017 du Tribunal de Grande Instance d'Albertville. Les salariés se sont pourvus en cassation en août 2019. Pour mémoire, leurs demandes d'indemnisation s'élevaient au total à 8,2 M€. Le liquidateur de la société Spirel avait également sollicité la condamnation de Somfy SA au remboursement des avances effectuées par l'Association de Garantie des Créances Salariales (AGS) à concurrence de 2,9 M€ en cas de prononcé de nullité de la cession. La procédure auprès du Conseil de Prud'hommes, radiée en 2016 et 2018 et consistant pour les salariés à contester le motif de leur licenciement et à réclamer des dommages et intérêts d'un montant sensiblement identique à celui réclamé devant la Cour d'Appel, est toujours en cours. Ces éléments ne modifient pas l'appréciation des risques par le Groupe. En conséquence, il continue de qualifier ces risques de passifs éventuels et n'a donc pas provisionné ces litiges au 30 juin 2020. Somfy SA a cédé le 5 janvier 2015, à United Technologies Corporation, sa participation directe et indirecte de 46,1 % dans le capital de CIAT Group. En date du 31 mars 2016, United Technologies Corporation a déposé, dans le cadre de la garantie de passif, une réclamation auprès des vendeurs des actions CIAT pour un montant total de 28,6 M€ (soit une quote-partrevenant Somfy de 13,2 M€). Le Groupe considère ces demandes comme infondées, insuffisamment décrites et justifiées. Mi-novembre 2017, UTC a assigné les vendeurs devant le Tribunal de Commerce de Paris pour l'action en garantie de passif. Les procédures devant le Tribunal de Commerce et la Cour d'Appel sont en cours.

En l'état actuel de la procédure et des documents fournis par UTC, le Groupe continue à contester l'intégralité des demandes de UTC et reste confiant quant à l'issue de ce litige. Il qualifie ce risque de passif éventuel et ne l'a donc pas provisionné au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2020, les comptes de Somfy SA intègrent une créance au titre d'un différé de paiement sur la cession des titres CIAT d'un montant de 9,7 M€. Début juillet 2017, Somfy SA et les autres vendeurs ont assigné UTC devant le Tribunal de Commerce de Paris pour l'exécution du contrat d'acquisition et le règlement des paiements différés échus. Cette procédure est toujours en cours. Somfy SA reste confiante quant au paiement de ces sommes et n'a donc pas déprécié ces créances au 30 juin 2020. ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE Il n'y a pas eu d'événement post-clôture significatif depuis le 30 juin 2020. SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 6 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Compte de résultat consolidé État du résultat global Bilan consolidé actif Bilan consolidé passif Variation des capitaux propres consolidés Tableau des flux de trésorerie Notes annexes aux états financiers consolidés 7 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ En milliers d'euros Notes 30/06/20 30/06/19 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires (5.1) 568 893 615 118 Autres produits 11 271 8 654 Achats consommés - 202 414 - 221 811 Charges de personnel - 178 605 - 182 212 Charges externes - 65 110 - 77 563 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 134 036 142 187 Dotations aux amortissements Dotations aux provisions courantes Gain/perte sur cession d'actifs immobilisés d'exploitation RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT Autres produits et charges opérationnels Dépréciation des écarts d'acquisition (6.2) & (6.3) - 28 817 - 27 329 - 2 482 153 - 114 - 84 102 623 114 927 (5.2) - 96 60 (5.2) & (6.1.1) - 736 - 710 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 101 792 114 277 - Produits financiers liés au placement 552 604 - Charges financières liées à l'endettement - 1 481 - 1 678 Coût de l'endettement financier net - 929 - 1 074 Autres produits et charges financiers - 3 038 - 824 RÉSULTAT FINANCIER (8.1) - 3 967 - 1 898 RÉSULTAT AVANT IMPÔT 97 825 112 379 Impôts sur les bénéfices (12) - 18 329 - 22 524 Quote-part de résultat des entreprises associées 1 414 1 333 (13.1) RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 80 909 91 187 Résultat attribuable au Groupe 80 910 91 205 Résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - 1 - 18 Résultat par action (en euros) (7.2) 2,35 2,65 Résultat dilué par action (en euros) 2,35 2,65 (7.2) SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 8 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL En milliers d'euros 30/06/20 30/06/19 Résultat net de l'ensemble consolidé 80 909 91 187 Variation des écarts de conversion - 7 135 1 665 Variation des justes valeurs sur des couvertures de change 261 - 196 Variation des impôts sur les éléments recyclables - 67 67 Éléments recyclables en résultat - 6 941 1 536 Réévaluation du passif net des régimes à prestations définies Variation des impôts sur les éléments non recyclables - 1 563

538 Éléments non recyclables en résultat - - 1 025 Autres éléments du résultat global - 6 941 511 Résultat global total comptabilisé sur la période 73 968 91 698 Part attribuable au Groupe 73 969 91 716 Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - 1 - 18 9 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 BILAN CONSOLIDÉ ACTIF En milliers d'euros Notes 30/06/20 31/12/19 Net Net Actifs non courants Écarts d'acquisition 94 482 95 553 (6.1.1) Immobilisations incorporelles nettes 43 052 39 219 (6.2) Immobilisations corporelles nettes 290 044 297 314 (6.3) Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 136 988 136 549 (13.1) Actifs financiers 4 586 4 216 (8.2.1) Autres créances 17 36 (5.5.1) Impôts différés actifs 22 925 25 305 Engagements envers le personnel 673 683 Total Actifs non courants 592 768 598 875 Actifs courants Stocks 165 415 169 596 (5.4) Clients 177 985 138 035 Autres créances 27 336 35 833 (5.5.2) Actifs d'impôt exigible 21 329 27 724 Actifs financiers 514 477 (8.2.1) Instruments dérivés actifs 1 160 Trésorerie et équivalents de trésorerie 442 930 387 547 Total Actifs courants 835 511 759 371 TOTAL ACTIF 1 428 279 1 358 246 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 10 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 BILAN CONSOLIDÉ PASSIF En milliers d'euros Notes 30/06/20 31/12/19 Capitaux propres Capital 7 400 7 400 Prime 1 866 1 866 Autres réserves 954 198 840 282 Résultat de la période 80 910 163 227 Part du Groupe 1 044 374 1 012 775 Participations ne donnant pas le contrôle 73 74 Total Capitaux propres 1 044 446 1 012 849 Passifs non courants Provisions non courantes 8 801 8 548 (10.1.1) Autres passifs financiers 49 229 45 030 (8.2.2) Autres dettes 1 155 1 296 Engagements envers le personnel 31 971 30 507 Impôts différés passifs 16 411 16 240 Total Passifs non courants 107 566 101 622 Passifs courants Provisions courantes 12 221 11 253 (10.1.2) Autres passifs financiers 68 290 32 267 (8.2.2) Fournisseurs 90 398 90 003 Autres dettes 94 076 102 462 Dettes d'impôt 11 193 7 281 Instruments dérivés passifs 89 511 Total Passifs courants 276 267 243 776 TOTAL PASSIF 1 428 279 1 358 246 11 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Capital* Primes Actions Écarts de Réserves Total Participations Total propres conversion consolidées capitaux ne donnant capitaux propres pas le propres En milliers d'euros contrôle (part du Groupe) AU 31 DÉCEMBRE 2019 7 400 1 866 - 98 054 - 2 128 1 103 765 1 012 849 74 1 012 775 Résultat global total comptabilisé - - - - 7 135 81 103 73 968 - 1 73 969 sur la période Opérations sur actions - - - 167 - 1 068 901 - 901 propres Distribution - - - - - 42 976 - 42 976 - - 42 976 de dividendes Autres variations** - - - - - - 296 - 296 - 296 AU 30 JUIN 2020 7 400 1 866 - 98 221 - 9 263 1 142 664 1 044 446 73 1 044 374 AU 31 DÉCEMBRE 2018 7 400 1 866 - 99 256 - 5 083 989 466 894 394 64 894 329 Résultat global total comptabilisé - - - 1 665 90 033 91 698 - 18 91 716 sur la période Opérations sur actions - - 679 - 942 1 621 - 1 621 propres Distribution - - - - - 48 094 - 48 094 - - 48 094 de dividendes Autres variations** - - - - - 66 - 66 24 - 90 AU 30 JUIN 2019 7 400 1 866 - 98 577 - 3 418 1 032 282 939 553 70 939 483 Le capital social est composé de 37 000 000 actions d'une valeur nominale de 0,20 €.

Les autres variations comprennent les changements de périmètre, les différences de change sur opérations en capital, ainsi que les dettes et variations ultérieures des dettes correspondant à des options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle. Ce poste intègre également le reclassement en « Capitaux propres - Part du Groupe » de la part de résultat global revenant aux participations ne donnant pas le contrôle objets d'une option de vente. Les dettes correspondant à des options de vente (put) concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle sont comptabilisées en contrepartie des participations ne donnant pas le contrôle objets du put et des capitaux propres part du Groupe pour le solde. Les variations ultérieures des dettes sont comptabilisées en « Capitaux propres - Part du Groupe ». SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 12 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE En milliers d'euros Notes 30/06/20 30/06/19 6 mois 6 mois Résultat net de l'ensemble consolidé 80 909 91 187 Dotations aux amortissements/actif (sauf actif courant) 27 638 28 135 Dotation/reprise de provisions/passif 303 19 Gains et pertes latents liés aux variations de justes valeurs - 301 82 Gains et pertes de change latents 5 828 - 1 962 Charges calculées liées aux stock-options et engagements envers le personnel 3 460 2 908 Amortissements, provisions et autres éléments non décaissables 36 928 29 181 Résultat sur cession d'actifs et autres 109 84 Quote-part de résultat des entreprises associées - 1 409 - 1 333 Charge d'impôt différé 1 122 - 1 708 Capacité d'autofinancement 117 659 117 412 Coût de l'endettement financier net (hors éléments non décaissables) 929 1 074 Charges d'impôt (hors impôts différés) 17 207 24 231 Variation du Besoin en Fonds de Roulement - 38 971 - 53 130 (9.2) Impôts versés - 6 810 - 10 220 FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (A) 90 013 79 366 Décaissements liés aux acquisitions : - d'immobilisations incorporelles et corporelles - 22 679 - 24 463 - d'actifs financiers non courants - 577 - 350 Encaissements liés aux cessions : - d'immobilisations incorporelles et corporelles 193 159 Variation des actifs financiers courants 346 1 169 Acquisitions de sociétés, nettes de la trésorerie acquise - 769 - 869 (8.2.2) Intérêts reçus 426 360 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS (B) - 23 061 - 23 995 Augmentation des emprunts (8.2.2) 205 2 Remboursement des emprunts et des passifs de location - 7 326 - 7 067 (8.2.2) Dividendes versés et acomptes* - - 48 094 Mouvements relatifs aux actions propres - 187 919 Intérêts payés - 1 481 - 1 685 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET DE CAPITAL (C) - 8 788 - 55 924 Incidence des variations des écarts de conversion sur la trésorerie (D) - 2 383 1 443 VARIATION DE LA TRÉSORERIE (A+B+C+D) TRÉSORERIE À L'OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 55 781 890 (9.1) 386 190 253 413 (9.1) 441 971 254 304 Le dividende a été mis en paiement le 2 juillet 2020, pour un montant de 43,0 M€, compte tenu d'un report de l'Assemblée Générale à fin juin. 13 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 15 NOTE 1 FAITS MARQUANTS Note 1.1 Crise sanitaire Covid-19 Note 1.2 Nouvelle organisation 16 Note 1.3 Changements de périmètre 16 Note 1.4 Passifs éventuels 16 NOTE 2 ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE 16 NOTE 3 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES Note 3.1 Conformité aux normes comptables Note 3.2 Jugements et estimations 17 Note 3.3 Nouvelles normes et interprétations en vigueur 18 Note 3.4 Saisonnalité NOTE 4 INFORMATIONS SECTORIELLES NOTE 5 DONNÉES LIÉES À L'ACTIVITÉ 19 Note 5.1 Chiffre d'affaires par localisation des clients 19 Note 5.2 Autres éléments non courants 19 Note 5.3 Indicateurs alternatifs de performance 20 Note 5.4 Stocks Note 5.5 Autres créances non courantes et courantes NOTE 6 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Note 6.1 Écarts d'acquisition et test de perte de valeur Note 6.2 Autres immobilisations incorporelles Note 6.3 Immobilisations corporelles 24 NOTE 7 DIVIDENDES ET RÉSULTAT PAR ACTION 24 Note 7.1 Dividendes Note 7.2 Résultat par action NOTE 8 ÉLÉMENTS FINANCIERS 25 Note 8.1 Résultat financier 25 Note 8.2 Actifs et passifs financiers 27 NOTE 9 DÉTAILS DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 27 Note 9.1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 27 Note 9.2 Variation du besoin en fonds de roulement 27 NOTE 10 PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS 27 Note 10.1 Provisions 28 Note 10.2 Passifs éventuels 28 NOTE 11 EFFECTIFS NOTE 12 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES NOTE 13 PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET CO-ENTREPRISES

ET PARTIES LIÉES 29 Note 13.1 Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 29 Note 13.2 Parties liées 30 NOTE 14 LISTE DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 14 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Somfy SA est une société à Directoire et Conseil de Surveillance cotée sur Euronext Paris (compartiment A, code ISIN FR0013199916). Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable. Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous. Le siège social est basé à Cluses, Haute-Savoie. Somfy SA est une filiale à 52,65 % de la société de droit français J.P.J.S. Les états financiers consolidés IFRS résumés du Groupe au 30 juin 2020 ont été établis par le Directoire en date du 31 août 2020 et, après les avoir vérifiés et contrôlés, le Conseil de Surveillance du 9 septembre 2020 n'ayant pas émis d'observation, a autorisé leur publication. Le total du bilan est de 1 428 279 K€ et le résultat net consolidé s'élève à 80 909 K€ (part du Groupe 80 910 K€). NOTE 1 FAITS MARQUANTS - NOTE 1.1 CRISE SANITAIRE COVID-19 Déroulé de la crise Le virus du Covid-19 est apparu à Wuhan en Chine en fin d'année 2019 et s'est rapidement propagé à travers le monde. Le fonctionnement des filiales chinoises Dooya et Lian Da a été perturbé sur février 2020. En date du 4 mars 2020 (publication des résultats de l'exercice 2019), l'épidémie restait localisée en Asie, principalement en Chine. Le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation engendrée par le Covid-19 de pandémie et des mesures de confinement ont été mises en place dans de nombreux pays. La crise est devenue mondiale. Somfy a annoncé le 23 mars 2020 la suspension temporaire de l'activité de ses sites de production français, italiens et tunisien, ainsi que celle de son site logistique de Bonneville en France, afin de protéger la santé de ses salariés face à la pandémie de Covid-19 et de répondre aux mesures prises par les autorités locales des sites concernés. Des mesures temporaires de télétravail ont été mises en œuvre afin d'assurer une continuité de service pour les clients et prestataires du Groupe. La mise en place d'un protocole de sécurité et le renforcement des mesures barrières ont permis au Groupe d'annoncer le 21 avril 2020 la reprise partielle et progressive de l'activité sur les sites où elle avait été temporairement suspendue. Le Groupe a revu par la suite sa position en fonction de l'évolution des conditions de sécurité sanitaire. Le site de production de Pologne a quant à lui poursuivi son activité. Il en est de même pour les sites chinois après une interruption en février. Ils sont soumis quotidiennement à un contrôle et une évaluation de leur situation respective. Somfy a annoncé le 13 mai 2020 le non-recours aux dispositifs de chômage partiel et aux différentes aides de l'État français, ainsi que diverses mesures sociales, afin de répondre de manière positive et constructive à la situation actuelle. Le recours aux aides gouvernementales dans les autres pays que la France est resté marginal. Le Groupe a également renforcé ses actions de soutien aux associations et aux communautés régionales par le don de matériel pour la lutte contre l'épidémie et le soutien de projets d'urgence venant en aide aux sans-abri et aux victimes de l'exclusion sociale. L'Assemblée Générale des actionnaires prévue initialement le 13 mai 2020 s'est tenue le 24 juin 2020 à huis clos. Le montant de dividendes versé au titre de l'exercice 2019 a été annoncé le 4 mars 2020 puis revu à la baisse. Depuis mi-mai, la situation sanitaire semble s'améliorer. Toutefois, le Groupe reste très prudent et les protocoles de sécurité et mesures barrières continuent à être appliqués lui permettant de revenir progressivement à un niveau de production normatif. Impacts pour Somfy Il est difficile de mesurer précisément les impacts de la crise liée au Covid-19 car ils sont disséminés au sein du compte de résultat. Les impacts de la crise ne sont pas linéaires et les effets sur le premier semestre ne permettent pas de conclure sur les effets annuels potentiels. Néanmoins, les écarts de performance observés sur le premier semestre sont principalement dus à la crise sanitaire. Pour mémoire, la croissance du chiffre d'affaires des dernières années a été en moyenne de 6 %. Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires du Groupe a reculé de 7,2 % à taux de change et périmètre constants par rapport à la même période de 2019. Il était en progression de 11,1 % à taux de change et périmètre constants en cumul à fin février 2020, a diminué de - 26,1 % sur la période mars-mai en raison principalement de la crise sanitaire, puis a augmenté de 19,9 % sur le mois de juin. La baisse d'activité du semestre a mécaniquement entraîné celle du résultat opérationnel courant (18,0 % du chiffre d'affaires en 2020 contre 18,7 % en 2019). Les coûts liés à la mise en place des mesures barrières sont restés non significatifs. Le résultat financier est pénalisé par l'impact change relatif aux fluctuations de devises chahutées pendant la crise (BRL).

Des indices de perte de valeur (arrêts temporaires d'usines et réduction d'activité) sont apparus suite à la crise et ont conduit le Groupe à réaliser des tests de perte de valeur selon la méthodologie décrite dans la note 6.1.2. Hormis la dépréciation de l'écart d'acquisition résiduel de iHome (0,7 M€ au 30 juin 2020), ces tests n'ont pas donné lieu à la comptabilisation d'autres dépréciations.

Le Groupe a également effectué une revue des principaux postes d'immobilisations incorporelles et corporelles isolées, clients et stocks, qui n'a pas donné lieu à des dépréciations significatives en lien avec la crise. Scénario de reprise Après plusieurs mois de perturbation, le Groupe a constaté une reprise sensible de l'activité dès mi-mai, confirmée en juin et en début de troisième trimestre. Le second semestre devrait être en croissance par rapport à 2019 sans pour autant rattraper de manière significative la perte d'activité du premier semestre (estimation d'une variation annuelle de chiffre d'affaires comprise entre - 3 et 0 % à données comparables) et la croissance organique du Groupe devrait retrouver un niveau normatif d'ici 2022. La marge opérationnelle courante de 2020 sera très certainement dégradée par rapport à 2019 malgré les mesures d'économies mises en place (gel des embauches, décalage et arrêt de certains projets, baisse des dépenses de marketing et des frais de déplacement…), soit une marge opérationnelle courante comprise entre 15 et 17 %. Le retour à un niveau d'avant crise devrait se faire également à horizon de 2022 ou 2023. L'environnement actuel est très incertain et les hypothèses ci-dessus représentent le scénario du Groupe à ce jour. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et économique. 15 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Information sur les risques La crise sanitaire liée au Covid-19 ne remet pas en cause le modèle d'affaires du Groupe et ses fondamentaux mais le pousse à adapter ses processus. La cartographie des risques est régulièrement mise à jour et sera adaptée en fonction des retours d'expérience relatifs à la gestion de la crise, notamment la mise en place de mesures de protection rapides et adaptées de ses salariés lors de la survenance de crises épidémiologiques. L'appréciation des risques de change, matières premières, de liquidité et de crédit n'a pas changé par rapport au 31 décembre 2019. Les couvertures de change et de matières premières ont été adaptées en fonction des prévisions du second semestre. Le Groupe dispose de 184 M€ de lignes de crédit confirmées et non utilisées et n'est pas en bris en covenants. Il sera en mesure de faire face à ses échéances des douze prochains mois. NOTE 1.2 NOUVELLE ORGANISATION L'industrie du bâtiment connaît de profondes transformations : accélération de la digitalisation, nécessité d'une plus grande maîtrise énergétique, cycles d'innovation toujours plus courts… autant de défis que Somfy a commencé à relever grâce à son plan stratégique Believe & Act, mis en place en 2017, et qui nécessitent d'aller à présent plus loin. L'organisation actuelle, dont les fondations datent de 2004, aura permis au Groupe d'étendre sa gamme d'applicatifs, d'être l'un des pionniers de la maison connectée et d'élargir sa présence géographique. Après une décennie marquée par une croissance forte et rentable, et une progression sur ses principaux segments, Somfy souhaite accélérer pour continuer d'asseoir son leadership sur ses marchés. Afin de relever ces défis, le Groupe a mis en place au 1er janvier 2020 une nouvelle organisation guidée par trois principes majeurs : une architecture par fonctions afin d'accompagner le développement du Groupe ; une organisation centrée sur le client avec des interfaces réduites pour faciliter les arbitrages et optimiser l'allocation des ressources ; et enfin un focus fort sur la digitalisation de ses produits, de la relation clients et de ses opérations. La première concrétisation de cette évolution est la nomination d'un nouveau Comité Exécutif, avec l'ajout d'une Direction Stratégie & Perspectives, le redécoupage des trois activités Home & Building, Accès et Solutions Connectées en une Direction Produits & Services, une Direction Ingénierie & Qualité et une Direction Opérations & Logistique. Enfin, les filiales commerciales seront ventilées dans deux nouvelles zones géographiques, pour plus de transversalité. Au-delà de la nouvelle organisation, le Comité Exécutif, s'attellera, sous la supervision de Jean Guillaume Despature, Président du Directoire, à la définition et la mise en place d'un nouveau plan stratégique à trois ans, s'appuyant sur les acquis du plan Believe & Act. Le déploiement de cette nouvelle organisation n'a pas été retardé par la crise sanitaire. NOTE 1.3 CHANGEMENTS DE PÉRIMÈTRE Il n'y a pas eu de changement de périmètre significatif sur le premier semestre 2020. NOTE 1.4 PASSIFS ÉVENTUELS La Cour d'Appel de Chambéry a rendu son arrêt le 21 mai 2019 sur le litige opposant les salariés de la société Spirel à Somfy SA. Les demandes des salariés au titre de la prétendue ruine intentionnelle de Spirel et du préjudice moral d'anxiété, de déception et de vexation ont été jugées irrecevables, confirmant ainsi le jugement d'avril 2017 du Tribunal de Grande Instance d'Albertville. Les salariés se sont pourvus en cassation en août 2019. Pour mémoire, leurs demandes d'indemnisation s'élevaient au total à 8,2 M€. Le liquidateur de la société Spirel avait également sollicité la condamnation de Somfy SA au remboursement des avances effectuées par l'Association de Garantie des Créances Salariales (AGS) à concurrence de 2,9 M€ en cas de prononcé de nullité de la cession. La procédure auprès du Conseil de Prud'hommes, radiée en 2016 et 2018 et consistant pour les salariés à contester le motif de leur licenciement et à réclamer des dommages et intérêts d'un montant sensiblement identique à celui réclamé devant la Cour d'Appel, est toujours en cours. Ces éléments ne modifient pas l'appréciation des risques par le Groupe. En conséquence, il continue de qualifier ces risques de passifs éventuels et n'a donc pas provisionné ces litiges au 30 juin 2020. Somfy SA a cédé le 5 janvier 2015, à United Technologies Corporation, sa participation directe et indirecte de 46,1 % dans le capital de CIAT Group. En date du 31 mars 2016, United Technologies Corporation a déposé, dans le cadre de la garantie de passif, une réclamation auprès des vendeurs des actions CIAT pour un montant total de 28,6 M€ (soit une quote-partrevenant à Somfy de 13,2 M€). Le Groupe considère ces demandes comme infondées, insuffisamment décrites et justifiées. Mi-novembre2017, UTC a assigné les vendeurs devant le Tribunal de Commerce de Paris pour l'action en garantie de passif. Les procédures devant le Tribunal de Commerce et la Cour d'Appel sont en cours. En l'état actuel de la procédure et des documents fournis par UTC, le Groupe continue à contester l'intégralité des demandes de UTC et reste confiant quant à l'issue de ce litige. Il qualifie ce risque de passif éventuel et ne l'a donc pas provisionné au 30 juin 2020. Au 30 juin 2020, les comptes de Somfy SA intègrent une créance au titre d'un différé de paiement sur la cession des titres CIAT d'un montant de 9,7 M€. Début juillet 2017, Somfy SA et les autres vendeurs ont assigné UTC devant le Tribunal de Commerce de Paris pour l'exécution du contrat d'acquisition et le règlement des paiements différés échus. Cette procédure est toujours en cours. Somfy SA reste confiante quant au paiement de ces sommes et n'a donc pas déprécié ces créances au 30 juin 2020. NOTE 2 ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE - Il n'y a pas eu d'événement post-clôture significatif depuis le 30 juin 2020. NOTE 3 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES - NOTE 3.1 CONFORMITÉ AUX NORMES COMPTABLES En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés résumés du Groupe sont établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) publiées par l'IASB (International Accounting Standards Board) telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2020. Ce référentiel est disponible sur le site de l'IASB à l'adresse suivante : https://www.ifrs.org/issued-standards/. Les règles et méthodes comptables appliquées pour la préparation des comptes semestriels consolidés condensés sont conformes à celles utilisées dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, à l'exception des normes, amendements et interprétations IFRS tels qu'adoptés par l'Union européenne et l'IASB, d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et qui n'avaient pas été appliquées par anticipation par le Groupe (cf. note 3.3.1). SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 16 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Les états financiers consolidés semestriels, présentés de manière résumée, ont été préparés conformément à la norme internationale d'information financière IAS 34 (« Information financière intermédiaire »). Ils ne comportent pas toutes les informations et annexes telles que présentées dans les états financiers annuels. De ce fait il convient d'en effectuer la lecture en parallèle avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2019. Les états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sont disponibles sur le site internet du Groupe www.somfyfinance.com et sur demande auprès de la Direction. NOTE 3.2 JUGEMENTS ET ESTIMATIONS La préparation des états financiers consolidés requiert, de la part de la Direction, l'utilisation de jugements, d'estimations et d'hypothèses susceptibles d'avoir une incidence sur les montants d'actifs, passifs, produits et charges figurant dans les comptes, ainsi que sur les informations données dans certaines notes de l'annexe. Les hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront s'écarter des estimations. Le Groupe revoit régulièrement ses estimations et appréciations de manière à prendre en compte l'expérience passée et à intégrer les facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. Dans le cadre de l'élaboration de ces comptes semestriels consolidés, les principaux jugements effectués par la Direction ainsi que les principales hypothèses retenues (décrits dans les états financiers annuels 2019) ont été mis à jour sur la base des derniers indicateurs disponibles. Au 30 juin, le Groupe revoit ses indicateurs de performance et procède, le cas échéant, à des tests de dépréciation s'il existe un quelconque indice qu'un actif puisse avoir subi une perte de valeur. NOTE 3.3 NOUVELLES NORMES ET INTERPRÉTATIONS EN VIGUEUR Note 3.3.1 Normes, amendements et interprétations en vigueur au sein de l'Union européenne à partir de l'exercice ouvert au 1er janvier 2020 Le Groupe a appliqué les normes, amendements et interprétations suivants à compter du 1er janvier 2020 : Normes Amendement à IFRS 3 Amendements à IAS 1 et IAS 8 Amendements à IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9 Amendements au cadre conceptuel des IFRS Contenu Définition d'une entreprise Définition du terme « significatif » Réforme des taux d'intérêt de référence - Phase 1 Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS Date d'application Applicable au 1er janvier 2020 Applicable au 1er janvier 2020 Applicable au 1er janvier 2020 Applicable au 1er janvier 2020 Ces nouveaux textes n'ont pas eu d'incidence significative sur les résultats et la situation financière du Groupe. Note 3.3.2 Normes et interprétations non encore d'application obligatoire Normes Amendements à IAS 1 Amendements à IAS 16 Amendements à IAS 37 Amendements à IFRS 3 Amendement à IFRS 16 Améliorations annuelles des normes IFRS Contenu Classement des passifs en tant que courant ou non courant Revenus pré-utilisation d'un actif corporel Coûts d'exécution d'un contrat Références au cadre conceptuel Compensation de loyers dans le cadre de Covid-19 Cycle 2018-2020 (IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16, IAS 41) Date d'application Applicable au 1er janvier 2023 selon l'IASB, non encore approuvé par l'UE Applicable au 1er janvier 2022 selon l'IASB, non encore approuvé par l'UE Applicable au 1er janvier 2022 selon l'IASB, non encore approuvé par l'UE Applicable au 1er janvier 2022 selon l'IASB, non encore approuvé par l'UE Applicable au 1er janvier 2020 selon l'IASB, non encore approuvé par l'UE Applicable au 1er janvier 2022 selon l'IASB, non encore approuvé par l'UE Le Groupe n'a appliqué aucune de ces nouvelles normes ou amendements par anticipation et est en cours d'appréciation des impacts consécutifs à leur première application. Une information complète est disponible sur le site : https://www.ifrs.org. 17 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 3.4 SAISONNALITÉ Le Groupe constate généralement des variations saisonnières sur ses activités qui peuvent affecter, d'un semestre à l'autre, le niveau du chiffre d'affaires. Ainsi, les résultats intermédiaires ne sont pas nécessairement indicatifs de ceux pouvant être attendus pour l'ensemble de l'année. Somfy réalise plus de la moitié de ses ventes sur le premier semestre. Toutefois, l'exercice 2020 est perturbé par la crise sanitaire et les effets de la saisonnalité sont plus difficiles à mesurer. NOTE 4 INFORMATIONS SECTORIELLES - Somfy regroupe les entreprises dont le métier correspond aux lignes de métier « Exterior », « Window Fashion », « Access and Security », « Controls and sensor » et « Connected Services » et est organisé autour de deux zones géographiques. La zone géographique d'implantation des actifs est retenue comme critère unique d'information sectorielle. La Direction prend ses décisions sur la base de cet axe stratégique en utilisant le reporting par zones géographiques comme outil clé d'analyse. Les deux zones géographiques sont : Nord & Ouest ;

Sud & Est. AU 30 JUIN 2020 En milliers d'euros Nord & Ouest Sud & Est Éliminations Consolidé entre zones Produits sectoriels (chiffre d'affaires) 251 166 462 151 - 144 424 568 893 Produits intra-secteurs - - 899 - 143 525 144 424 Produits sectoriels - Contribution (chiffre d'affaires) 250 267 318 626 - 568 893 Résultats sectoriels (résultat opérationnel courant) 33 705 68 918 - 102 623 Quote-part de résultat des entreprises associées - 1 414 - 1 414 Capacité d'autofinancement 28 415 89 244 - 117 659 Investissements incorporels & corporels nets 404 22 082 - 22 486 Nouveaux droits d'utilisation d'actifs de la période 2 345 5 165 - 7 510 Écarts d'acquisition 2 572 91 910 - 94 482 Immobilisations incorporelles & corporelles nettes 39 266 293 830 - 333 096 Participations dans les entreprises associées et co-entreprises - 136 988 - 136 988 AU 30 JUIN 2019 En milliers d'euros Nord & Ouest Sud & Est Éliminations Consolidé entre zones Produits sectoriels (chiffre d'affaires) 251 997 515 756 - 152 635 615 118 Produits intra-secteurs - - 1 329 - 151 306 152 635 Produits sectoriels - Contribution (chiffre d'affaires) 250 669 364 449 - 615 118 Résultats sectoriels (résultat opérationnel courant) 30 760 84 167 - 114 927 Quote-part de résultat des entreprises associées - 1 333 - 1 333 Capacité d'autofinancement 25 055 92 357 - 117 412 Investissements incorporels & corporels nets 1 442 22 862 - 24 304 Nouveaux droits d'utilisation d'actifs de la période 11 181 2 898 - 14 079 Écarts d'acquisition 2 610 92 811 - 95 421 Immobilisations incorporelles & corporelles nettes 41 911 291 027 - 332 938 Participations dans les entreprises associées et co-entreprises - 134 213 - 134 213 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 18 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 5 DONNÉES LIÉES À L'ACTIVITÉ - NOTE 5.1 CHIFFRE D'AFFAIRES PAR LOCALISATION DES CLIENTS Cette présentation par localisation des clients est complétée par notre information sectorielle selon IFRS 8 qui est basée sur les zones géographiques d'implantation de nos actifs, à savoir la zone Nord & Ouest et la zone Sud & Est. 30/06/20 30/06/19 Variation Variation En milliers d'euros 6 mois 6 mois N/N-1 N/N-1 à données comparables Europe Centrale 126 885 118 083 7,5 % 6,7 % dont Allemagne 103 194 95 497 8,1 % 8,1 % Europe du Nord 70 412 73 427 - 4,1 % - 3,3 % Amérique du Nord 49 393 53 232 - 7,2 % - 9,3 % Amérique Latine 8 168 11 182 - 27,0 % - 16,3 % NORD & OUEST 254 859 255 924 - 0,4 % - 0,5 % France 148 074 178 804 - 17,2 % - 17,2 % Europe du Sud 50 662 64 667 - 21,7 % - 22,1 % Afrique et Moyen-Orient 26 726 31 816 - 16,0 % - 13,6 % Europe de l'Est 59 079 50 654 16,6 % 19,7 % Asie-Pacifique 29 493 33 253 - 11,3 % - 10,3 % SUD & EST 314 034 359 194 - 12,6 % - 11,9 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 568 893 615 118 - 7,5 % - 7,2 % NOTE 5.2 AUTRES ÉLÉMENTS NON COURANTS En milliers d'euros 30/06/20 30/06/19 6 mois 6 mois Dotation/reprise sur provisions non courantes 277 177 Autres éléments non courants - 379 - 118 - Produits non courants 275 236 - Charges non courantes - 653 - 355 Perte ou gain sur cessions d'immobilisations 6 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS - 96 60 DÉPRÉCIATION DES ÉCARTS D'ACQUISITION - 736 - 710 Au 30 juin 2020 comme au 30 juin 2019, la révision du business plan de iHome a entraîné la comptabilisation d'une dépréciation de l'écart d'acquisition de 0,7 M€. L'écart d'acquisition de iHome est désormais complètement déprécié. NOTE 5.3 INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Note 5.3.1 Variation N/N-1 à données comparables La variation N/N-1 à données comparables est calculée en appliquant les méthodes comptables et de consolidation et les taux de change N-1 aux périodes comparées et en retenant le périmètre N-1 pour les deux exercices. La variation N/N-1 à méthode comptable, taux et périmètre réels ou variation en termes réels correspond à la variation à méthodes comptables et de consolidation, taux de change et périmètre réels. Chiffre d'affaires Résultat Au 30/06/20 opérationnel courant VARIATION N/N-1 À DONNÉES COMPARABLES - 7,2 % - 10,6 % Effet de change - 0,4 % - 0,1 % Effet de périmètre - - Effet changement de méthode comptable - - VARIATION N/N-1 À MÉTHODE COMPTABLE, TAUX ET PÉRIMÈTRE RÉELS - 7,5 % - 10,7 % 19 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Note 5.3.2 Marge opérationnelle courante La marge opérationnelle courante correspond au résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d'affaires (ROC/CA). Elle est un indicateur de performance intéressant dans la mesure où elle reflète la rentabilité d'exploitation. En milliers d'euros Résultat opérationnel courant Chiffre d'affaires MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE 30/06/20 6 mois 623 893 18,0 % 30/06/19 6 mois 927 118 18,7 % Note 5.3.3 Endettement financier net L'endettement financier net correspond à la différence entre les actifs et les passifs financiers. Il tient compte notamment des créances obligataires non cotées, émises par certaines participations ou entités proches, ainsi que des compléments de prix sur les acquisitions, des dettes afférentes aux options accordées aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées globalement et des différés de règlement à caractère financier. Il ne tient pas compte des titres de participations non contrôlés, des dépôts & cautionnements et des subventions d'État. Le détail du calcul de l'endettement financier net se trouve en note 8.2.3. NOTE 5.4 STOCKS En milliers d'euros 30/06/20 31/12/19 Valeurs brutes Matières premières et autres approvisionnements 56 487 54 166 Produits finis et marchandises 122 993 130 055 Total 179 480 184 221 Dépréciations - 14 065 - 14 626 VALEURS NETTES 165 415 169 596 Valeur Dotations Écart de Variation de Valeur 31/12/19 nettes conversion périmètre et 30/06/20 changement de En milliers d'euros méthode de consolidation Dépréciations de stocks - 14 626 317 243 - - 14 065 NOTE 5.5 AUTRES CRÉANCES NON COURANTES ET COURANTES Note 5.5.1 Autres créances non courantes Les autres créances non courantes sont non significatives. Note 5.5.2 Autres créances courantes En milliers d'euros Valeurs brutes Créances sur le personnel Autres taxes (dont TVA) Charges constatées d'avance Autres créances TOTAL 30/06/20 567 952 622 195 27 336 31/12/19 579 182 979 18 092 35 833 Le poste « Autres créances » comprend notamment les créances courantes sur la cession CIAT pour un montant total de 9,7 M€ au 30 juin 2020 comme au 31 décembre 2019. SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 20 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 6 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES - NOTE 6.1 ÉCARTS D'ACQUISITION ET TEST DE PERTE DE VALEUR Note 6.1.1 Écarts d'acquisition En milliers d'euros Au 1er janvier 2020 Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation Incidence des variations du cours de change Dépréciation pour perte de valeur AU 30 JUIN 2020 La dépréciation pour perte de valeur est relative à iHome. Note 6.1.2 Test de perte de valeur Valeur 95 553 - 335

736 94 482 Des indices de perte de valeur (arrêts temporaires d'usines et réduction d'activité) sont apparus suite à la crise et ont conduit le Groupe à réaliser des tests de perte de valeur sur ses principales UGT. Ces tests ont donné lieu à la comptabilisation d'une dépréciation complémentaire de l'écart d'acquisition de iHome pour un montant de 0,7 M€ au 30 juin 2020. Les tests de dépréciation, réalisés selon la méthode des flux de trésorerie actualisés, ont été effectués sur la base de business plans revus par le management en charge des UGT, afin de tenir compte des conséquences de la crise actuelle et des hypothèses de reprise. Le Directoire et le Comité d'Audit ont également statué sur les conclusions de ces tests. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : après plusieurs mois de perturbation, le Groupe a constaté une reprise sensible de l'activité dès mi-mai, confirmée en juin et en début de troisième trimestre. Le second semestre devrait être en croissance par rapport à 2019 sans pour autant rattraper de manière significative la perte d'activité du premier semestre (estimation d'une variation annuelle de chiffre d'affaires comprise entre - 3 et 0 % à données comparables) et la croissance organique du Groupe devrait retrouver un niveau normatif d'ici 2022 ;

mi-mai, confirmée en juin et en début de troisième trimestre. Le second semestre devrait être en croissance par rapport à 2019 sans pour autant rattraper de manière significative la perte d'activité du premier semestre (estimation d'une variation annuelle de chiffre d'affaires comprise entre - 3 et 0 % à données comparables) et la croissance organique du Groupe devrait retrouver un niveau normatif d'ici 2022 ; la marge opérationnelle courante de 2020 sera très certainement dégradée par rapport à 2019 malgré les mesures d'économies mises en place (gel des embauches, décalage et arrêt de certains projets, baisse des dépenses de marketing et des frais de déplacement…), soit une marge opérationnelle courante comprise entre 15 et 17 %. Le retour à un niveau d'avant crise devrait se faire également à horizon de 2022 ou 2023 ;

les taux d'actualisation et de croissance à l'infini sont identiques à ceux utilisés au 31 décembre 2019. Valeur brute Dépréciation Valeur nette Taux Taux de En milliers d'euros d'actualisation croissance à l'infini BFT 92 564 - 12 278 80 287 10,0 % 2,0 % O&O - - - 7 574 - 7 574 Domis - 1 091 1 091 10,0 % 2,0 % Axis/Somfy Activités SA/Somfy Protect 20 126 - 9 700 10 426 10,0 % 2,0 % by Myfox Pujol - - - 5 680 - 5 680 Neocontrol - - - 313 - 313 Lian Da - - - 8 768 - 8 768 iHome - 1 450 - 1 450 18,0 % 2,5 % Simu - 2 367 2 367 10,0 % 2,0 % Autres - 312 312 10,0 % 2,0 % TOTAL DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 140 244 - 45 762 94 482 - - GLOBALEMENT L'environnement actuel est très incertain et les hypothèses ci-dessus représentent le scénario du Groupe à ce jour. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire et économique. Analyse de sensibilité Le Groupe a procédé aux analyses de sensibilité des résultats des tests de dépréciation en fonction de différentes hypothèses de ratio d'EBE et de taux d'actualisation. Des analyses de sensibilité du calcul aux hypothèses prises individuellement incluant des changements raisonnablement possibles de ces dernières ont fait apparaître des scenarii dans lesquels la valeur recouvrable deviendrait inférieure à la valeur comptable des actifs testés, nécessitant alors une dépréciation complémentaire de ceux-ci. La dépréciation totale de l'écart d'acquisition de BFT au 30 juin 2020 est de 12,3 M€. Une augmentation d'un point du taux d'actualisation combinée à une diminution de deux points et demi du ratio EBE/CA dans le flux normatif utilisé dans le calcul de la valeur terminale entraîneraient une dépréciation complémentaire de 1,1 M€. 21 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 6.2 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES En milliers d'euros Valeur brute au 1er janvier 2020 Acquisitions Cessions Incidence des variations du cours de change Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation Actifs Frais de Brevets et Logiciels Autres En-cours et Total incorporels dévelop- marques immobi- avances alloués pement lisations incor- porelles 9 791 37 045 4 149 56 048 2 393 10 358 119 784 - - 6 151 3 8 251 8 410 - - - 854 - 29 - 387 - 127 - 1 397 - 32 - - 20 - 8 - 71 - 2 - 134 - - - - - - - Autres mouvements AU 30 JUIN 2020 Amortissement cumulé au 1er janvier 2020 Dotations aux amortissements de la période Cessions Incidence des variations du cours de change Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation - 1 566 - 1 926 - - 3 492 - 9 759 37 737 4 118 57 666 2 266 15 117 126 664 - 8 030 - 22 188 - 3 581 - 45 058 - 1 707 - - 80 565 - 469 - - 2 054 - 201 - 1 818 - 9 - 4 550 - - 854 29 386 127 1 396 29 20 5 51 1 - 107 - - - - - - - Autres mouvements - - - - - - - AU 30 JUIN 2020 - 8 470 - 23 368 - 3 747 - 46 438 - 1 588 - - 83 612 VALEUR NETTE AU 30 JUIN 2020 1 289 14 369 371 11 228 679 15 117* 43 052 Dont 7,0 M€ d'en-cours de frais de développement. SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 22 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 6.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Construc- Droit Installa- Droit Autres Droit En-cours Total tions d'utilisa- tions d'utilisa- immobili- d'utili- et tion des techni- tion des sations sation avances terrains ques, installa- corpo- des et matériel tions relles autres construc- et techni- immobili- tions outillage ques, sations matériel corpo- En milliers d'euros et relles outillage Valeur brute 16 623 150 903 71 504 293 648 1 178 69 136 10 998 19 355 633 344 au 1er janvier 2020 Nouveaux droits - - 4 806 - 159 - 2 545 - 7 510 d'utilisation Acquisitions - - - - 243 2 325 1 080 9 414 13 063 Cessions - - - 12 - 1 472 - 3 965 - 94 - 2 105 - 999 - 8 648 Incidence des variations - 258 - 903 - 511 - 1 715 - 2 - 694 - 151 - 173 - 4 409 du cours de change Incidence des variations de périmètre et - - - - - - - - - changement de méthode de consolidation Autres mouvements - - - - - 290 5 636 410 - 6 336 AU 30 JUIN 2020 16 365 150 520 74 326 295 929 1 240 67 827 12 393 22 260 640 860 Amortissement cumulé - 1 227 - 79 077 - 17 216 - 186 063 - 290 - 48 120 - 4 037 - - 336 030 au 1er janvier 2020 Dotations aux amortissements - 127 - 2 995 - 4 846 - 10 485 - 167 - 3 426 - 2 221 - - 24 267 de la période Cessions - - 10 1 222 3 721 94 2 056 902 8 006 Incidence des variations 41 42 173 725 1 437 57 - 1 476 du cours de change Incidence des variations de périmètre et - - - - - - - - - changement de méthode de consolidation Autres mouvements - - - - - - - - - AU 30 JUIN 2020 - 1 313 - 82 020 - 20 668 - 192 102 - 362 - 49 053 - 5 299 - - 350 816 VALEUR NETTE 15 052 68 500 53 658 103 827 878 18 774 7 095 22 260 290 044 AU 30 JUIN 2020 Au 30 juin 2020, les loyers relatifs à des services et à des contrats de courte durée ou de faible valeur non capitalisés se décomposent ainsi : loyers immobiliers pour - 0,7 M€, loyers véhicules pour - 0,8 M€ et autres loyers pour - 0,5 M€. Les révisions de loyers à la baisse suite à la crise liée au Covid-19 sont non significatives. Elles sont comptabilisées dans le compte de résultat comme un loyer variable négatif. Le Groupe applique depuis 2019 les dispositions de l'IFRIC sur la durée exécutoire des contrats. 23 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 7 DIVIDENDES ET RÉSULTAT PAR ACTION - NOTE 7.1 DIVIDENDES Le dividende brut proposé lors de l'Assemblée du 24 juin 2020 statuant sur les comptes 2019 s'élevait à 1,25 €. Il a été mis en paiement le 2 juillet 2020. NOTE 7.2 RÉSULTAT PAR ACTION Résultat net par action 30/06/20 30/06/19 6 mois 6 mois Résultat net - part du Groupe en milliers d'euros 80 910 91 205 Nombre total d'actions (1) 37 000 000 37 000 000 Actions propres* (2) 2 618 989 2 614 446 Nombre d'actions à retenir (1)-(2) 34 381 011 34 385 554 RÉSULTAT NET PAR ACTION EN EUROS 2,35 2,65 Représentent la totalité des actions propres détenues par Somfy SA. Résultat net dilué par action 30/06/20 30/06/19 6 mois 6 mois Résultat net - part du Groupe en milliers d'euros 80 910 91 205 Nombre total d'actions (1) 37 000 000 37 000 000 Actions propres** (2) 2 551 347 2 550 867 Nombre d'actions à retenir (1)-(2) 34 448 653 34 449 133 RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION EN EUROS 2,35 2,65 ** Sont exclues les actions gratuites. Le résultat net dilué par action correspond à la prise en compte dans la détermination du « nombre d'actions à retenir » des actions attribuées gratuitement. SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 24 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 8 ÉLÉMENTS FINANCIERS - NOTE 8.1 RÉSULTAT FINANCIER En milliers d'euros 30/06/20 30/06/19 6 mois 6 mois Coût de l'endettement financier net - 929 - 1 074 - Produits financiers liés aux placements 552 604 - Charges financières liées à l'endettement - 1 481 - 1 678 ● Dont charges financières liées à la norme IFRS 16 - 496 - 529 Effets de change - 4 883 - 942 Autres 1 845 117 RÉSULTAT FINANCIER - 3 967 - 1 898 Le résultat financier ressort à - 4,0 M€ fin juin 2020 contre - 1,9 M€ fin juin 2019. La baisse s'explique principalement par des effets de change latents plus fortement défavorables sur les créances et dettes en devises (BRL notamment), en partie compensée par une reprise de provision sur les actifs financiers de Garen plus importante (1,9 M€ en 2020 contre 0,3 M€ en 2019). NOTE 8.2 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS Note 8.2.1 Actifs financiers Titres de Prêts Dépôts et Autres Actifs Réalisables Actifs partici- caution- financiers dans le financiers pation nements non délai d'1 an non En milliers d'euros courants & courants courants Au 1er janvier 2020 1 958 285 2 447 3 4 693 477 4 216 Augmentation 463 1 114 1 579 2 577 Diminution - - - - - 346 - 346 - 346 Variation nette des dépréciations - - - - 1 915 1 915 1 915 Incidence des variations du cours - - 1 885 - 39 - - 1 924 - 5 - 1 918 de change Incidence des variations de périmètre et changement - - - - - - - de méthode de consolidation Juste valeur comptabilisée en autres éléments du résultat - - - - - - - global Autres mouvements - - - 182 182 386 - 204 AU 30 JUIN 2020 2 421 152 2 523 4 5 100 514 4 586 Actifs financiers non courants 2 421 88 2 076 - 4 586 - - Actifs financiers courants - - - 64 447 4 514 Les actifs financiers réalisables dans le délai d'un an sont principalement composés de dépôts court terme. 25 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Note 8.2.2 Passifs financiers En milliers d'euros Au 1er janvier 2020 Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts et des passifs de location Autres mouvements liés aux acquisitions de sociétés Total variations cash Incidence de la revalorisation des options de vente Incidence des variations du cours de change Nouveaux passifs de location Ajustements des passifs de location sans effet cash Dividendes à payer Incidence des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation Emprunts Passifs Emprunts Total Décou- Passifs Exigibles Passifs auprès de et dettes passifs verts et financiers dans le financiers des location finan- issus des en-cours non délai d'1 non établis- cières activités bancaires courants an courants sements divers de finan- & de cement courants crédits 924 51 998 23 018 75 940 1 357 77 297 32 267 45 030 - 6 199 205 3 208 201 7 - 162 - - 7 164 - 7 326 - 1 598 - 8 924 - 9 219 295 - - - - - 769 - 769 - 769 - 769 - 162 - 7 158 - 570 - 7 890 - 1 596 - 9 485 - 9 787 302 - - - - 75 75 75 75 - - 447 - 16 - 463 1 198 736 1 161 - 425 - - - - 7 510 7 510 7 510 7 510 - - - - - 339 - 339 - 339 - 339 - - - - 42 976 42 976 42 976 42 976 - - - - - - - - Autres mouvements - - - 1 251 - 1 251 - - 1 251 1 673 - 2 924 Total variations non cash - 6 724 41 784 48 508 1 198 49 706 45 810 3 896 AU 30 JUIN 2020 762 51 565 64 232 116 559 959 117 518 68 290 49 229 Passifs financiers non courants 599 44 169 4 461 49 229 - 49 229 - - Passifs financiers courants - - 163 7 396 59 771 67 330 959 68 290 Les emprunts et dettes financières divers comprennent les dettes liées aux options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et les compléments de prix pour 21,1 M€ au 30 juin 2020 et 23,0 M€ au 31 décembre 2019 et des dividendes à payer pour 43,0 M€ au 30 juin 2020. Au 30 juin 2020, les passifs financiers intègrent la juste valeur de l'option de vente concédée aux co-associés de Dooya, dont le montant est égal à la différence entre la valeur contractuelle estimée qui résulterait de l'exercice de l'option de vente et la juste valeur de la quote-part correspondante du sous-jacent. Le montant du dérivé passif reste stable à 16,6 M€. Les justes valeurs ultérieures des dettes correspondant à des options de vente concédées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle sont comptabilisées en capitaux propres. Note 8.2.3 Analyse de l'endettement financier net La définition de l'endettement financier net se trouve dans la note 5.3.3. En milliers d'euros 30/06/20 31/12/19 Passifs financiers inclus dans l'endettement financier net 117 518 77 297 - Dont dettes liées aux contrats de location (IFRS 16) 51 565 51 998 - Dont dividendes à payer 42 976 - Actifs financiers inclus dans l'endettement financier net 152 285 - Valeurs mobilières - - - Prêts 152 285 - Divers - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 442 930 387 547 ENDETTEMENT FINANCIER NET - 325 563 - 310 535 Dettes liées aux options de vente et compléments de prix 21 062 23 015 ENDETTEMENT FINANCIER NET RETRAITÉ - 346 625 - 333 550 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 26 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 9 DÉTAILS DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE - NOTE 9.1 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE En milliers d'euros 30/06/20 30/06/19 6 mois 6 mois TRÉSORERIE À L'OUVERTURE 386 190 253 413 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 387 547 259 345 Découverts bancaires - 1 357 - 5 932 TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 441 971 254 304 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 442 930 261 511 Découverts bancaires - 959 - 7 207 NOTE 9.2 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT En milliers d'euros 30/06/20 30/06/19 6 mois 6 mois Variation des stocks nets 2 108 633 Variation des clients nets - 43 052 - 61 220 Variation des fournisseurs 996 8 648 Variation des autres créances et dettes 977 - 1 191 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - 38 971 - 53 130 NOTE 10 PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS - NOTE 10.1 PROVISIONS Note 10.1.1 Provisions non courantes Provisions Provisions Provisions Provisions Total 2020 En milliers d'euros pour pour litiges pour agents pour risques garantie et divers Au 1er janvier 2020 5 111 968 465 2 005 8 548 Dotations 170 673 16 88 947 Reprises utilisées - 235 - 154 - 43 - 54 - 486 Reprises non utilisées - - 71 - 1 - 86 - 158 Incidence des variations de change - - - 54 3 - 51 Incidence des variations de périmètre et changement - - - - - de méthode de consolidation Autres mouvements - - - - - AU 30 JUIN 2020 4 992 1 416 437 1 956 8 801 27 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Note 10.1.2 Provisions courantes Provisions Provisions Provisions Total 2020 En milliers d'euros pour garantie pour litiges pour risques et divers Au 1er janvier 2020 4 889 1 821 4 543 11 253 Dotations 69 492 2 469 3 031 Reprises utilisées - 516 - 40 - 1 130 - 1 686 Reprises non utilisées - - 85 - 34 - 119 Incidence des variations de change - 29 - 3 - 225 - 257 Incidence des variations de périmètre et changement - - - - de méthode de consolidation Autres mouvements - - - 797 797 AU 30 JUIN 2020 4 413 1 388 6 420 12 221 NOTE 10.2 PASSIFS ÉVENTUELS L'ensemble des passifs éventuels du Groupe est mentionné dans les Faits marquants. NOTE 11 EFFECTIFS - L'effectif du Groupe au 30 juin 2020 y compris les intérimaires et les temps partiels transcrits à temps complet est le suivant : 30/06/20 30/06/19 Effectif moyen 6 679 6 546 Effectif fin de période 6 857 6 646 NOTE 12 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES - En milliers d'euros Résultat avant impôt Quote-part des frais et des charges sur dividendes Dépréciation de goodwill Reclassement CVAE en Impôt Reclassement CIR en Autres produits de l'activité Autres Différences permanentes Résultat taxé à taux réduit Résultat taxable au taux courant Taux de l'impôt en France Charge d'impôt recalculée au taux courant français Impôt à taux réduit De la différence de taux courant des pays étrangers Des pertes fiscales de l'exercice, des exercices antérieurs non reconnues, des déficits utilisés Effet de la différence de taux d'imposition Crédits d'impôt Autres taxes et divers IMPÔT DU GROUPE Taux effectif 30/06/20 mois 825 444

736 2 039 3 004 100 1 763

16 635

426

32,02 % 435 718

11 714 484 11 230

573

2 979

18 329 18,74 % 30/06/19 mois 379 391

710 1 914 3 118 038 1 893

18 979

507

34,43 % 506 942

13 158 - 369 13 527

1 294

2 897

22 524 20,04 % SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 28 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Le résultat taxé à taux réduit concerne des redevances taxées à 10,33 %. Les principaux pays contributeurs à la différence de taux sont : la Tunisie (5,7 M€), les États-Unis (0,6 M€), l'Allemagne (0,4 M€), la Pologne (2,0 M€), les autres pays européens (2,3 M€) et les pays du Moyen-Orient (0,3 M€). Les crédits d'impôt sont principalement impactés par le crédit d'impôt SOPEM (Pologne) : 0,6 M€ au 30 juin 2020 contre 1,3 M€ au 30 juin 2019. Les autres taxes et divers comprennent notamment la CVAE pour 2,1 M€ au 30 juin 2020 contre 1,9 M€ au 30 juin 2019. NOTE 13 PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET CO-ENTREPRISES ET PARTIES LIÉES - NOTE 13.1 PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET CO-ENTREPRISES En milliers d'euros 30/06/20 31/12/19 Participations dans les entreprises associées et co-entreprises à l'ouverture Variation de périmètre et changement de méthode de consolidation Quote-part de résultat de la période Dividendes versés Écarts de conversion Autres PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET CO-ENTREPRISES À LA CLÔTURE 136 549 - 1 414 - 996

21 136 988 132 781 - 3 846 - 384 - 462 136 549 Le poste « Participations dans les entreprises associées et co-entreprises » est composé des participations dans les sociétés Dooya (136,3 M€) et Arve Finance (0,7 M€). La performance de Dooya sur le semestre est la suivante : En milliers d'euros 30/06/20 30/06/19 Compte de résultat Chiffre d'affaires 84 900 89 164 Résultat opérationnel courant 3 168 3 416 Résultat net 2 019 1 906 Au 30 juin 2020, compte tenu de la crise actuelle, le Groupe a réexaminé la valeur de sa participation dans Dooya, suite à des indices de perte de valeur (arrêts temporaires d'usines et réduction d'activité). Un taux d'actualisation de 12,5 % et un taux de croissance à l'infini de 2,75 % ont été retenus dans le cadre du test de perte de valeur, comme au 31 décembre 2019. Aucune dépréciation n'a été comptabilisée au cours du premier semestre 2020. Une augmentation d'un point et demi du taux d'actualisation combinée à une diminution de deux points du ratio EBE/CA dans le flux normatif utilisé dans le calcul de la valeur terminale pourraient conduire à comptabiliser une dépréciation d'environ 1,2 M€ des titres mis en équivalence. NOTE 13.2 PARTIES LIÉES Il s'agit des sociétés sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable ou un contrôle conjoint, consolidées selon la méthode de mise en équivalence. Les transactions avec les parties liées se font sur base d'un prix de marché. Les achats du Groupe auprès de Dooya sont de 1,7 M€ au 30 juin 2020, 4,0 M€ au 31 décembre 2019 et 1,8 M€ au 30 juin 2019. Les dettes fournisseurs du Groupe envers Dooya sont de 1,0 M€ au 30 juin 2020, 0,6 M€ au 31 décembre 2019 et 0,9 M€ au 30 juin 2019. Les transactions avec les autres parties liées représentent des montants négligeables. 29 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 NOTE 14 LISTE DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES - Raison sociale Siège % de contrôle % d'intérêt % d'intérêt 30/06/20 30/06/20 31/12/19 Somfy SA 74300 Cluses (France) (mère) (mère) (mère) Sociétés consolidées par intégration globale Somfy Activités SA Cluses (France) 100,00 100,00 100,00 CMC Cluses (France) 100,00 100,00 100,00 Somfybat Cluses (France) 100,00 100,00 100,00 Domis SA Rumilly (France) 100,00 100,00 100,00 SITEM Zaghouan (Tunisie) 100,00 100,00 100,00 SITEM Services Zaghouan (Tunisie) 100,00 100,00 100,00 SOPEM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Niepolomicie (Pologne) 100,00 100,00 100,00 Somfy Eastern Europe Area sp zoo Varsovie (Pologne) 100,00 100,00 100,00 Somfy Ltd Yeadon (Royaume-Uni) 100,00 100,00 100,00 Somfy PTY. Limited Rydalmere (Australie) 100,00 100,00 100,00 Somfy Automation Services PTY Ltd Rydalmere (Australie) 100,00 100,00 100,00 N.V Somfy S.A Zaventem (Belgique) 100,00 100,00 100,00 Somfy Brasil LTDA Osasco (Brésil) 100,00 100,00 100,00 Neocontrol Soluções em Automação LTDA Belo Horizonte (Brésil) 100,00 100,00 100,00 Neocontrol US LLC Orlando (États-Unis) 100,00 100,00 100,00 Somfy Colombia SAS Bogota (Colombie) 100,00 100,00 100,00 Somfy Argentina S.R.L. San Fernando (Argentine) 100,00 100,00 100,00 GABR Participações LTDA São Paulo (Brésil) 100,00 100,00 100,00 Somfy GmbH (Germany) Rottenburg (Allemagne) 100,00 100,00 100,00 HIMOTION BV Leiden (Pays-Bas) 100,00 100,00 100,00 Somfy GmbH (Austria) Elsbethen-Glasenbach 100,00 100,00 100,00 (Autriche) Somfy Kereskedelmi Kft Vecsés (Hongrie) 100,00 100,00 100,00 Somfy spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Varsovie (Pologne) 100,00 100,00 100,00 Somfy spol s.r.o. Prague (République 100,00 100,00 100,00 Tchèque) Somfy S.R.L. Tărlungeni (Roumanie) 100,00 100,00 100,00 Somfy Limited Liability Company Moscou (Russie) 100,00 100,00 100,00 Somfy SIA Riga (Lettonie) 100,00 100,00 100,00 Limited Liability Company Somfy Kiev (Ukraine) 100,00 100,00 100,00 Somfy Bulgaria AD Sofia (Bulgarie) 100,00 100,00 100,00 Chusik Hoesa Somfy Seongnam (Corée) 100,00 100,00 100,00 Somfy Italia SRL Milan (Italie) 100,00 100,00 100,00 Somfy Nederland BV Hoofddorp (Pays-Bas) 100,00 100,00 100,00 Somfy España SA Cornella de Llobregat 100,00 100,00 100,00 (Espagne) Automatismos Pujol SL Sant Fruitos de Bages 100,00 100,00 100,00 (Espagne) Automatismos Pujol Portugal Lda Coimbra (Portugal) 100,00 100,00 100,00 SAP SRL Pomezia (Italie) - - 100,00 Somfy Systems Inc Dayton (États-Unis) 100,00 100,00 100,00 Somfy SA (Suisse) Bassersdorf (Suisse) 100,00 100,00 100,00 Somfy Sweden Aktiebolag Malmö (Suède) 100,00 100,00 100,00 Somfy Norway AS Skedsmokorset (Norvège) 100,00 100,00 100,00 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 30 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Raison sociale Siège % de contrôle % d'intérêt % d'intérêt 30/06/20 30/06/20 31/12/19 Somfy PTE Ltd Singapour 100,00 100,00 100,00 Somfy (Thailand) Co., Ltd Bangkok (Thaïlande) 100,00 100,00 100,00 Somfy Taiwan Co Ltd Taipei (Taïwan) 100,00 100,00 100,00 Asian Capital International Limited Hong Kong 100,00 100,00 100,00 Sino Global International Holdings Limited Hong Kong 100,00 100,00 100,00 Sino Link Trading Limited Hong Kong 100,00 100,00 100,00 Somfy Asia-Pacific Co Ltd Hong Kong 100,00 100,00 100,00 Somfy Co Limited Hong Kong 100,00 100,00 100,00 Somfy China Co Ltd Shanghai (Chine) 100,00 100,00 100,00 Zhejiang Lian Da Science and Technology Co., Ltd Huzhou (Chine) 95,00 95,00 95,00 Somfy Middle East Co. Ltd Limassol (République de 100,00 100,00 100,00 Chypre) Somfy Egypt Le Caire (Égypte) 100,00 100,00 100,00 Sisa Home Automation Ltd Rishon Le Zion (Israël) 100,00 100,00 100,00 Somfy Maroc Casablanca (Maroc) 100,00 100,00 100,00 Somfy Hellas SA Acharnai (Grèce) 100,00 100,00 100,00 Somfy EV Otomasyon Sistemleri Ticaret Ltd Sti Istanbul (Turquie) 100,00 100,00 100,00 Somfy South Africa PTY Limited Le Cap (Afrique du Sud) 100,00 100,00 100,00 Somfy Tunisie Tunis (Tunisie) 100,00 100,00 100,00 Somfy Services Tunis (Tunisie) 50,00 50,00 50,00 Somfy Mexico, S.A. DE C.V. Tlalnepantla (Mexique) 100,00 100,00 100,00 Syservmex SRL DE CV Tlalnepantla (Mexique) 100,00 100,00 100,00 Somfy Kabushiki Kaisha Tokyo (Japon) 100,00 100,00 100,00 Somfy India Pvt Ltd New Dehli (Inde) 100,00 100,00 100,00 Somfy Saudi Arabia Jeddah (Arabie Saoudite) 75,00 75,00 75,00 PROMOFI BV Hoofddorp (Pays-Bas) 100,00 100,00 100,00 FIGEST BV Hoofddorp (Pays-Bas) 100,00 100,00 100,00 Somfy LLC Dover (États-Unis) 100,00 100,00 100,00 Somfy ULC Halifax (Canada) 100,00 100,00 100,00 Simu Arc-les-Gray (France) 100,00 100,00 100,00 Simu GmbH Iserlohn (Allemagne) 100,00 100,00 100,00 Window Automation Industry SRL Galliera (Italie) 100,00 100,00 100,00 Overkiz Épagny Metz-Tessy (France) 96,63 96,63 96,63 Overkiz Asia Co. Limited Hong Kong 96,63 96,63 96,63 Opendoors Cluses (France) 100,00 100,00 100,00 iHome Systems (Asia) Limited Hong Kong 100,00 100,00 100,00 iHome Systems (Thailand) Co. Ltd Bangkok (Thaïlande) 100,00 100,00 100,00 Somfy Automation Malaysia Sdn. Bhd Kuala Lumpur (Malaisie) 100,00 100,00 100,00 Somfy Protect by Myfox Labège (France) 100,00 100,00 100,00 SEM-T Cluses (France) 100,00 100,00 100,00 DSG Coordination Center SA Genève (Suisse) 100,00 100,00 100,00 BFT SpA Schio (Italie) 100,00 100,00 100,00 Automatismes BFT France Saint-Priest (France) 100,00 100,00 100,00 BFT Group Italiberica de Automatismos SL Granollers (Espagne) 99,02 99,02 99,02 BFT Antriebssysteme GmbH Oberasbach (Allemagne) 100,00 100,00 100,00 BFT Automation UK Ltd Stockport (Royaume-Uni) 100,00 100,00 100,00 31 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 02 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 2020 Raison sociale Siège % de contrôle % d'intérêt % d'intérêt 30/06/20 30/06/20 31/12/19 BFT Benelux SA Nivelles (Belgique) 100,00 100,00 100,00 BFT Adria d.o.o. Drazice (Croatie) 100,00 100,00 100,00 BFT Polska sp zoo Zielonka (Pologne) 100,00 100,00 100,00 BFT Americas Inc. Boca Raton (États-Unis) 100,00 100,00 100,00 BFT Portugal SA Coimbra (Portugal) 100,00 100,00 100,00 BFT Automation (South) Ltd Swindon (Royaume-Uni) 100,00 100,00 100,00 BFT Automation Australia PTY Wetherill Park (Australie) 100,00 100,00 100,00 BFT CZ Sro Prague (République 100,00 100,00 100,00 Tchèque) O&O SRL Soliera (Italie) 100,00 100,00 100,00 BFT Veneto SRL Schio (Italie) 100,00 100,00 100,00 BFT Otomasyon Kapi Istanbul (Turquie) 100,00 100,00 100,00 BFT Istanbul Kocaeli (Turquie) 100,00 100,00 100,00 BFT Greece Athènes (Grèce) 100,00 100,00 100,00 BFT Automation Ireland Dublin (Irlande) 100,00 100,00 100,00 BFT Automation Systems PTL Hyderabad (Inde) 51,00 51,00 51,00 Pujol Italia SRL Schio (Italie) 100,00 100,00 100,00 BFT Middle East FZO Dubaï (Émirats Arabes Unis) 100,00 100,00 100,00 BFT Auto Gate and Door (Shanghai) Co. Ltd Shanghai (Chine) 100,00 100,00 100,00 BFT Gates and Doors SRL Bucarest (Roumanie) 100,00 100,00 100,00 BFT Automation New Zealand Auckland (Nouvelle-Zélande) 100,00 100,00 100,00 BFT Sud-Est Saint Laurent du Var (France) 100,00 100,00 100,00 Sociétés comptabilisées par mise en équivalence Arve Finance Cluses (France) 50,17 50,17 50,17 Hong Kong CTLT Trade Co., Limited Hong Kong 70,00 70,00 70,00 Ningbo Dooya Mechanic and Electronic Ningbo (Chine) 70,00 70,00 70,00 Technology Co Ltd Shanghai Zhengshang Co., Ltd Shanghai (Chine) 70,00 70,00 70,00 Shanghai Branch Shanghai (Chine) 70,00 70,00 70,00 Hui Gong Intelligence Technology Ltd Shanghai (Chine) 70,00 70,00 70,00 New Unity Limited Hong Kong 70,00 70,00 70,00 Dooya Sun Shading Technology Co. Ltd Ningbo (Chine) 70,00 70,00 70,00 Ningbo Sleepwell Co Ltd Ningbo (Chine) 70,00 70,00 70,00 Baixing Co Ltd Ningbo (Chine) 70,00 70,00 70,00 Shanghai Goodnight Ningbo (Chine) 70,00 70,00 70,00 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 32 03 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2020 34 Conclusion sur les comptes 34 Vérification spécifique 33 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 03 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2020 03 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2020 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code Monétaire et Financier, nous avons procédé à : - l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Somfy SA, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; - la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre Directoire le 31 août 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. CONCLUSION SUR LES COMPTES Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la Direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité, établi le 31 août 2020, commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Lyon, le 9 septembre 2020 Les Commissaires aux Comptes KPMG Audit ERNST & YOUNG et Autres Département de KPMG SA Sylvain Lauria Stéphane Devin Associé Associé SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 34 04 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 35 SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 04 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 04 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Cluses, le 9 septembre 2020 Pierre Ribeiro Membre du Directoire et Directeur Général Finance SOMFY - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 36 Photo de couverture : @Somfy Activités SA/iStock SOMFY SA 50 AVENUE DU NOUVEAU-MONDE BP 152 - 74307 CLUSES CEDEX - FRANCE TÉL. : +33 (0) 4 50 96 70 00 www.somfy-group.com Attachments Original document

