Somfy : Résultats du premier semestre et perspectives de l'exercice 2021

Toutes les régions ont terminé le semestre avec des performances remarquables, affichant des chiffres d'affaires en hausse supérieure à 10%. L'Afrique et Moyen‐Orient, l'Amérique du Nord, l'Amérique Latine et l'Europe du Sud se distinguent particulièrement avec des crois‐ sances supérieures à 50%.

L'activité a bénéficié d'un effet de base très favorable en mars et avril ainsi que du dynamisme des marchés et a fait preuve d'une résistance face aux tensions sur les approvisionnements.

Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 805,0 millions d'euros sur le premier semestre, en hausse de 41,5% (40,8% à données comparables) par rapport à l'an dernier sur la même période. Il s'est inscrit en hausse de 28,7% au premier trimestre et de 53,4% au deuxième trimestre, à données comparables. L'effet change et l'effet périmètre (Répar'stores) se com‐ pensent partiellement.

Le Groupe présente une excellente dynamique au premier semestre, grâce à un marché par‐ ticulièrement porteur et un effet de base favorable. Malgré des tensions persistantes sur le marché des composants et des matières premières, il est parvenu à en limiter l'impact sur le semestre, comme le montrent les chiffres.

Le Groupe, soucieux de la satisfaction de ses clients, va poursuivre ses efforts sur la sécurisa‐ tion des approvisionnements et réaliser des investissements supplémentaires pour limiter les conséquences du contexte de crise et accompagner sa croissance dans un marché très por‐ teur.

L'impact des éléments non courants et du résultat financier est non significatif. L'impôt sur les sociétés augmente mécaniquement compte tenu du niveau du résultat.

Dans un contexte de hausse des prix des matières premières et des coûts de transport, le Groupe a bénéficié au premier semestre de sa politique de couverture robuste qui lui a permis d'en limiter les effets. Il continue de profiter d'un mix produits positif et de la reconduction d'économies non récurrentes comme les frais de déplacement. À noter également le maintien des investissements dans le digital, et la reprise des dépenses marketing qui n'atteignent néanmoins pas leur niveau habituel.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 213,8 millions d'euros sur le semestre, en hausse exceptionnelle de 108,3% par rapport à l'an dernier sur la période correspondante, et a représenté ainsi 26,6% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 860 points de base. Retraitée de l'effet périmètre et de l'effet change, la marge opérationnelle courante ressort à 27,5%.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

8 SEPTEMBRE 2021

PROFIL

Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment.

Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien‐être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable.

Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien‐être pour tous.

AVERTISSEMENT

Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni le 8 septembre 2021. Ils sont ac‐ cessibles sur le site internet de la Société (www.somfyfinance.com).

Les procédures d'examen limité ont été effectuées et le rapport des Commissaires aux Comptes a été émis.

CALENDRIER

Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre : 19 octobre 2021 (après la clôture de la bourse)

GLOSSAIRE

Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires correspond au montant des ventes réalisées avec les clients extérieurs au Groupe. Il est calculé sur la base du lieu d'implantation des clients et donc du lieu de destination des ventes.

Variation en termes réels : La variation en termes réels correspond à la variation à méthode et périmètre de consolidation et taux de change réels.

Variation à données comparables : La variation à données comparables correspond à la variation à méthode et périmètre de consolidation et taux de change constants.

Zones géographiques : Le Groupe est organisé en deux pôles géographiques, composés de l'Europe Centrale, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine, pour le premier (Nord & Ouest), et de la France, l'Europe du Sud, l'Afrique et le Moyen‐Orient, l'Europe de l'Est et l'Asie‐Pacifique, pour le second (Sud & Est).

Marge opérationnelle courante : La marge opérationnelle courante correspond au résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d'affaires (ROC/CA).

Excédent financier net : L'excédent financier net correspond à la différence entre la trésorerie et les dettes fi‐ nancières.