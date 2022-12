Le Conseil d’administration de Somfy émet un avis favorable et unanime sur le projet d’offre publique d’achat simplifiée initiée par les sociétés J.P.J.S.1 et JP 3. Cette opération initiée par le groupe familial Despature, actionnaire de référence de l’entreprise depuis 1984 et qui détient à ce jour 73,9% du capital et 84,2% des droits de vote théoriques de Somfy. Le prix offert de 143 euros.Le Conseil d'administration a déclaré que l'offre et les conséquences du projet étaient conformes aux intérêts du groupe, de ses actionnaires et de ses collaborateurs et recommande aux actionnaires de la société d'apporter leurs actions à l'offre.Cet avis a été rendu à l'unanimité à la suite des recommandations du comité ad hoc, composé de trois membres indépendants, et des conclusions du rapport – incluant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre – délivré par l'expert indépendant Finexsi, nommé sur proposition de ce comité.Le Conseil souligne que l'offre permet aux actionnaires d'obtenir une liquidité immédiate, les actionnaires devant également intégrer le risque de voir la liquidité du marché de l'action Somfy diminuer fortement après l'offre si le seuil du retrait obligatoire n'est pas atteint.