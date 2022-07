Somfy : croissance de 5% du CA au 1er semestre

Somfy affiche un chiffre d'affaires de 846 millions d'euros sur le premier semestre 2022, en hausse de 5,1% en termes réels et de 4,3% à données comparables, avec toutefois une stabilité (-0,1%) au deuxième trimestre après une croissance de 9,2% au premier.



Le fournisseur d'automatismes pour ouvertures de bâtiments explique ce ralentissement par 'une conjoncture économique et géopolitique dégradée sur le deuxième trimestre et ce, malgré un contexte de marché qui reste structurellement porteur'.



Somfy prévient que sa marge opérationnelle courante devrait ressortir en recul par rapport à celle, exceptionnellement élevée, du premier semestre 2021, compte tenu notamment de la persistance de surcoûts sur certains approvisionnements.



