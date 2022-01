Somfy : croissance de près de 18% du CA en 2021

Somfy a fait part mardi soir d'un chiffre d'affaires de 1,48 milliard d'euros pour l'exercice 2021, en progression de 17,6% (+15,7% à données comparables) avec une hausse sensible de 41,5% au premier semestre suivie d'un recul de 2,2% au second.



'En dépit de la persistance de la pénurie de composants électroniques et de la pression sur les matières premières, le groupe a continué ses efforts pour répondre au mieux à la demande du marché sur le second semestre', explique le spécialiste des automatismes d'ouverture.



Somfy confirme son anticipation 2021 d'un résultat opérationnel courant en augmentation, avec un taux de marge proche de celui de l'exercice précédent, grâce à son activité soutenue et aux économies conjoncturelles non‐récurrentes.



