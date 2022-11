Somfy : le titre dépasse le prix de 143 euros offert par la famille Despature

Pour sa reprise de cotation, l’action Somfy bondit de 21,75% à 144,40 euros, prenant la tête de l’indice SBF 120. Elle dépasse le prix de 143 euros offert par la famille Despature, qui détient une participation majoritaire dans la société, pour racheter les actionnaires minoritaires. Les investisseurs signalent ainsi qu’ils anticipent une amélioration de l’offre. Le prix représente une prime de 20,6% par rapport au dernier cours du spécialiste des solutions domotiques pour une maison connectée de 118,60 euros.



Le prix proposé est cependant bien inférieur au cours de Somfy au 31 décembre 2021 de 176,20 euros.



Les initiateurs de l'offre détiennent 73,86% du capital et 84,16% des droits de vote théoriques de Somfy.



Ils ont l'intention de demander à l'Autorité des marchés financiers la mise en oeuvre, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire.



" L'offre vise à renforcer l'indépendance de Somfy, pour pérenniser sa stratégie de développement et accroître la manoeuvrabilité du groupe Somfy dans une vision long terme et en anticipation du passage au sein de l'actionnariat du groupe à la quatrième génération de la famille Despature ", a expliqué la société.