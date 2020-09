Somfy : les résultats semestriels impactés par le Covid-19

09/09/2020 | 18:10

Annoncés ce soir, les résultats semestriels du groupe Somfy sont marqués par un résultat net de l'ensemble consolidé de 80,9 millions d'euros, contre 91,2 millions pour le premier semestre 2019.



Le chiffre d'affaire passe, pour sa part, de 615,1 à 568,9 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant de 102,6 millions d'euros.



'Les perspectives communiquées au titre de l'année oscillent entre deux bornes, correspondant, pour la première, à une nouvelle vague, maîtrisée, de l'épidémie du Covid et, pour la seconde, à une accalmie durable de ladite épidémie, et tablent ainsi sur une variation du chiffre d'affaires comprise entre -3 et 0% à données comparables et sur un taux de marge opérationnelle courante se situant entre 15 et 17%', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.



