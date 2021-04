Somfy : Chiffre d'affaires du premier trimestre - Projet de modification de la gouvernance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 AVRIL 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE PROJET DE MODIFICATION DE LA GOUVERNANCE Chiffre d'affaires 2021 2020   consolidé en M€ Réel Comparable Premier trimestre 375,7 291,3 +29,0% +28,7% Somfy publie une forte progression de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre et an- nonce le projet d'une modification de sa gouvernance, avec pour effet l'adoption de la forme de Société Anonyme à Conseil d'Administration et la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. ACTIVITÉ Le chiffre d'affaires du Groupe est ressorti à 375,7 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice, en augmentation de 29,0% en termes réels et de 28,7% à données comparables par rapport à l'an passé. Il a bénéficié d'un effet de périmètre positif de 8,4 millions d'euros, du fait de l'intégration de Repar'stores, société acquise en décembre dernier, et a pâti d'un effet de change négatif de 7,6 millions d'euros, en raison de l'appréciation de l'Euro face à de nombreuses devises. Cette progression s'inscrit dans la tendance des deux précédents trimestres. Elle témoigne d'une croissance soutenue en janvier et février (respectivement +16,3% et +15,6% à données comparables), en dépit du niveau d'activité élevé de la période de référence, et d'une accélé- ration très sensible en mars (+57,8% à données comparables), grâce à un effet de base beau- coup plus favorable étant donnée la date du premier pic de la pandémie. Toutes les zones géographiques ont clos le trimestre sur une hausse supérieure à 10%, à don- nées comparables, et la plupart ont franchi, voire dépassé largement, le seuil des 20%. Les performances les plus impressionnantes ont été celles de l'Afrique et Moyen-Orient, de l'Europe du Nord, de l'Amérique du Nord, de l'Europe du Sud et de la France (respectivement +61,7%, +41,7%, +32,8%, +30,1% et +30,0% à données comparables), territoires qui ont été durement affectés par la crise sanitaire l'an dernier, et qui ont bénéficié ainsi d'une base de comparaison avantageuse cette année.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 AVRIL 2021 Les progressions de l'Europe de l'Est et l'Europe Centrale sont également importantes (res- pectivement +19,5% et +14,4% à données comparables) malgré une base de comparaison éle- vée, ces deux régions ayant particulièrement bien résisté à la pandémie, clôturant le premier trimestre de l'an dernier en nette hausse. Le chiffre d'affaires de Dooya, filiale consolidée par mise en équivalence, est ressorti, pour sa part, à 55,0 millions d'euros sur le trimestre, en augmentation de 58,0% en termes réels et de 60,5% à données comparables. Il a crû fortement en Chine (+120,0% à données comparables), pays qui a été lourdement pénalisé par la crise sanitaire en début d'année dernière, mais aussi dans le reste du Monde (+36,4% à données comparables). PERSPECTIVES La progression du chiffre d'affaires du Groupe devrait être exceptionnellement élevée sur le premier semestre, si l'environnement demeure inchangé, car l'effet de base jouera très favo- rablement au deuxième trimestre dans des zones importantes comme la France, l'Europe du Sud et l'Amérique du Nord. Une inflexion est, en revanche, attendue par la suite, sachant que l'effet de base s'inversera au second semestre et impactera ainsi négativement sa performance. Par ailleurs, les tensions actuelles sur le marché des composants électroniques, dont l'impact a été jusqu'à présent limité pour le Groupe, vont s'amplifier dans les prochains mois et occa- sionneront des ruptures d'approvisionnement sur certaines gammes, sans qu'il ne soit pos- sible, à date, d'en mesurer l'ampleur. Ces perturbations vont inévitablement avoir un impact sur les délais de livraison, bien que l'entreprise soit pleinement mobilisée pour faire face à cette nouvelle crise et en limiter les conséquences pour ses clients. MODIFICATION DE LA GOUVERNANCE Le Directoire proposera à la prochaine Assemblée Générale de modifier la gouvernance de la Société et d'opter ainsi pour la forme de Société Anonyme à Conseil d'Administration. À l'issue de l'Assemblée Générale et sous réserve de son vote favorable, le Conseil envisage la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration, qui serait confiée à Jean Guil- laume Despature, et de Directeur Général, confiée à Pierre Ribeiro. Il est également envisagé de confier à Valérie Dixmier les fonctions de Directeur Général Délégué, en charge des Hommes, de la Culture et de l'Organisation. Ce changement contribuera à renforcer l'agilité et l'assise du Groupe, grâce à un meilleur équilibre permettant d'allier vision stratégique et excellence opérationnelle, à un moment où les défis sont nombreux et les opportunités importantes, en raison notamment de l'accéléra- tion des transitions digitale et environnementale qui ont replacé l'habitat au cœur des préoc- cupations des consommateurs. Pour plus d'information sur cette évolution, merci de vous référer au communiqué de presse dédié à ce sujet diffusé ce jour.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 AVRIL 2021 PROFIL Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, Somfy est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage plei- nement en faveur d'un développement durable. Depuis 50 ans, Somfy place l'automatisation au service de l'amélioration des cadres de vie et s'engage à créer des solutions fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous. CONTACTS Somfy : Pierre Ribeiro : +33 (0)4 50 40 48 49 Shan : François-Xavier Dupont : +33 (0)1 44 50 58 74 / Alexandre Daudin : +33 (0)1 44 50 51 76 CALENDRIER Publication du rapport financier annuel : 28 avril 2021, à la clôture de la bourse Tenue de l'Assemblée Générale annuelle : 2 juin 2021, au siège social de la société Publication du chiffre d'affaires semestriel : 20 juillet 2021, à la clôture de la bourse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 AVRIL 2021 ANNEXE Ventilation géographique du chiffre d'affaires du premier trimestre Données consolidées 2021 2020   en millions d'euros Réel Comparable Europe Centrale 68,1 59,7 +14,1% +14,4% dont Allemagne 56,4 48,7 +15,8% +15,8% Europe du Nord 46,3 32,7 +41,9% +41,7% Amérique du Nord 32,2 26,4 +22,1% +32,8% Amérique Latine 5,5 5,2 +5,8% +23,7% Total Nord & Ouest 152,1 123,9 +22,8% +25,9% France 114,5 81,7 +40,2% +30,0% Europe du Sud 34,5 26,6 +29,9% +30,1% Afrique et Moyen-Orient 23,8 16,0 +48,7% +61,7% Europe de l'Est 32,1 28,1 +13,9% +19,5% Asie-Pacifique 18,8 15,0 +24,8% +25,2% Total Sud & Est 223,6 167,4 +33,6% +30,8% Total Groupe 375,7 291,3 +29,0% +28,7% Passage de la variation à données comparables à la variation en termes réels du chiffre d'affaires du premier trimestre Variation à données comparables +28,7% Effet de change -2,6% Effet de périmètre +2,9% Variation en termes réels +29,0% GLOSSAIRE Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires indiqué correspond au montant des ventes réalisées avec les clients extérieurs au Groupe. Il est calculé sur la base des lieux d'implantation des clients et donc du lieu de destination des ventes. Variation en termes réels La variation en termes réels correspond à la variation à périmètre et taux de change réels. Variation à données comparables La variation à données comparables correspond à la variation à méthode de consolidation, périmètre et taux de change constants. Zones géographiques Le Groupe est organisé en deux pôles géographiques, composés de l'Europe Centrale, l'Europe du Nord, l'Amé- rique du Nord et l'Amérique Latine, pour le premier (Nord & Ouest), et de la France, l'Europe du Sud, l'Afrique et Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et l'Asie-Pacifique, pour le second (Sud & Est).