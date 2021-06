Somfy : Comptes rendus de l'assemblée générale et du conseil d'administration du 2 juin 2021

Le Conseil d'Administration a adopté son règlement intérieur et créé quatre comités spécialisés : Comité d'Audit et des Risques, Comité des Nominations et des Rémunérations, Comité du Développement Durable et Comité Stratégique (la composition et les missions de chacun des comités sont disponibles sur le site de la société).

Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a adopté la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, et désigné :

L'Assemblée Générale mixte a décidé de procéder à la distribution d'un dividende de 1,85 euro par action, au titre de la répartition du résultat de l'exercice écoulé, et de fixer les dates de détachement et de paiement dudit dividende aux 8 et 10 juin prochains.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 JUIN 2021

Par ailleurs, en application des statuts, le Conseil d'Administration a désigné deux censeurs : Grégoire Ferré, Senior Vice President - Cockpit of the Future, Digital Transformation & Artificial Intelligence (DSF) chez Faurecia et Vincent Léonard, Associé chez IMPACT Partners. La nomination de ces derniers en tant qu'administrateurs sera proposée par le Conseil d'Administration à la prochaine Assemblée Générale.

Notre nouvelle gouvernance est la suite naturelle de la transformation entamée dès 2018. Elle doit permettre au Groupe d'accélérer son positionnement de « partenaire de confiance » pour l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment en franchissant une étape supplémentaire dans notre capacité à anticiper les nouvelles tendances tout en renforçant notre qualité d'exécution. Je suis ravi de présider ce nouveau Conseil, élargi, enrichi et pleinement engagé dans l'avenir de Somfy. » a déclaré Jean Guillaume Despature, Président du Conseil d'Administration.

Pierre Ribeiro, Directeur Général, a ajouté « Je suis honoré de la confiance qui m'est accordée par le Conseil d'Administration de Somfy. Nous sommes déterminés à poursuivre activement avec le comité exécutif le développement de Somfy en accentuant notre action sur l'exécution de la stratégie, le déploiement de la transformation et la gestion de la performance. Somfy dispose d'atouts incomparables pour renforcer sa position de leader et continuer à innover au service de nos clients et de l'habitat en général. »

Biographies

Jean Guillaume Despature - Président non exécutif du Conseil d'Administration

Jean Guillaume Despature était auparavant Président du Directoire et Directeur Général du groupe Somfy depuis le 9 mars 2016. En poste chez Somfy depuis 2006, Jean Guillaume Despature a été Responsable du Processus Stratégique et Directeur de Somfy en Chine. Il avait précédemment occupé plusieurs postes de consultant chez BearingPoint. Il est également Président du Conseil de Surveillance de Damartex SA depuis 2014 et membre du Conseil d'Administration d'Edify depuis 2021.

Jean Guillaume Despature est diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et d'un executive MBA (TRIUM).

Pierre Ribeiro - Directeur Général

Pierre Ribeiro a occupé plusieurs postes clés au sein des équipes financières au cours de sa carrière chez Somfy. Précédemment Directeur Général Finance et membre du Directoire depuis 2015, il était auparavant Directeur Comptabilité, Fiscalité et Gestion du Groupe, il a également assuré la Direction du Contrôle de Gestion du Groupe entre 2002 et 2006. Pierre Ribeiro est entré chez Somfy en 1992 au poste de Contrôleur de Gestion de la filiale SIMU, dont il a pris en charge la Direction Administrative et Financière à partir de 1997.

Pierre Ribeiro est diplômé de l'École Supérieure de Gestion de Paris.

Valérie Dixmier - Directrice Générale Déléguée

Valérie Dixmier est entrée chez Somfy en 2018 en tant que Directrice des Ressources Humaines & Organisation, elle était précédemment Directrice RH & Organisation de l'une des régions du groupe LafargeHolcim, au sein duquel elle a occupé plusieurs fonctions globales et locales à partir de 2011. Ce parcours dans l'industrie fait suite à plus de 20 ans d'expérience de conseil en stratégie et en organisation, notamment en tant qu'associée du cabinet Oliver Wyman, et au sein de Capgemini Consulting et de Bossard Consultants.

Valérie Dixmier est diplômée de Sciences Po Paris, section économique et financière.