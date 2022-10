Somfy : poursuit ses engagements en faveur du développement durable et signe la charte EcoWatt de RTE

ALERTE

11 OCTOBRE 2022

SOMFY POURSUIT SES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU

DEVELOPPEMENT DURABLE ET SIGNE LA CHARTE

ECOWATT DE RTE

En 2021, le Groupe SOMFY, leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment et pionnier de la smart home, s'est engagé à réduire de 50% ses émissions de CO2 dans le cadre de sa stratégie développement durable. Aujourd'hui, à l'heure où la sobriété énergétique est une priorité, le Groupe souhaite faire sa part pour réduire son impact et poursuit son engagement en signant la charte EcoWatt mise en place par RTE et l'ADEME.

La signature de la charte EcoWatt engage SOMFY à être attentif, voire à réduire sa consommation d'électricité lors des périodes de fortes tensions sur le réseau électrique. Ainsi, SOMFY a mis en place un plan de sobriété énergétique et s'engage à réduire de 10% ses consommations énergétiques en 2 ans par rapport à 2019, conformément aux demandes gouvernementales. Le Groupe va notamment baisser la température de l'ensemble de ses bâtiments à 19°C, procéder à l'extinction systématique de l'éclairage à partir de 22h et optimiser l'utilisation de ses équipements électriques. Le Groupe sensibilisera également ses 2500 collaborateurs en France à des eco-gestes et à l'outil EcoWatt, ainsi que ses clients via ses réseaux sociaux.

Au-delà de ce nouvel engagement, les solutions proposées par SOMFY permettent d'optimiser la performance énergétique et de réduire les consommations, notamment de chauffage. Ainsi, en hiver, l'automatisation des protections solaires permet de réduire jusqu'à 30%* la consommation de chauffage d'un bâtiment et donc, les ressources en électricité.

Depuis plusieurs années, SOMFY sensibilise ses collaborateurs et clients aux écogestes. EcoWatt est un indicateur précieux et précis qui nous aidera à réduire les tensions sur le réseau électrique français, s'inscrivant ainsi complètement dans notre plan de sobriété énergétique. Nous invitons également nos clients à se référer à cet indicateur qui pourra, en complément de nos solutions, leur permettre d'optimiser leur consommation énergétique, sans renoncer à leur confort. » précise Pierre Ribeiro, Directeur Général de SOMFY.

*Gain obtenu avec des protections solaires automatisées vs manuelles. Moyenne issue de simulations Somfy, validées par Carbone 4, selon la taille du logement, sa localisation, son ancienneté et l'équipement installé (volet roulant, store ou brise-soleil orientable).

A propos d'EcoWatt :

Ecowatt est un dispositif citoyen qui permet aux Français, entreprises et collectivités, de disposer d'une

météo de l'électricité ». Ecowatt qualifie en temps réel le niveau d'électricité disponible pour alimenter les consommateurs et fournit des prévisions à quatre jours. Un dispositif d'alerte indique les jours et les heures où les Français sont appelés à réduire et décaler leur consommation d'électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée.

