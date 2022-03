Somfy : prise de participation dans Elcia

Somfy annonce avoir signé un accord pour une prise de participation à hauteur de 6,33% dans le capital d'Elcia, société française de solutions et logiciels pour le secteur de la menuiserie, des stores et des fermetures.



Rassemblant 210 collaborateurs en France et comptant plus de 24.000 utilisateurs, Elcia commercialise notamment ProDevis, logiciel de chiffrage et de gestion commerciale pour optimiser les échanges entre industriels, réseaux de vente et clients particuliers.



Sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles, cette prise de participation sera effective le 14 avril. Le groupe d'automatismes pour le bâtiment financera cette prise de participation par sa trésorerie existante.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.