Somfy s'engage sur la réduction de ses émissions dans le cadre de sa nouvelle stratégie développement durable 20/09/2021 - 08:30 CET

Leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment et pionnier de la smart home, Somfy s'engage concrètement à travers la mise en application de sa stratégie développement durable basée sur 3 pilliers : planète, collaborateurs, croissance durable.

Dans le cadre de cet engagement, le groupe Somfy a réalisé un bilan carbone au niveau mondial. Celui-ci a mis en évidence une empreinte de 1 300 Kt d'équivalent CO2 pour l'année 2019, soit l'impact d'une ville française de 120 000 personnes. Ce bilan comprend l'ensemble des scopes de l'entreprise relatifs à son activité et à l'utilisation de ses produits. Ce bilan a permis au Groupe d'établir un plan d'action réaliste et ambitieux pour les prochaines années. Ainsi, Somfy entend bien poursuivre ses efforts et s'engage, d'ici 2030, à une réduction de 50% de ses émissions de CO2 concernant aussi bien ses activités que ses produits, en conformité avec les objectifs validés par SBTi[1]. Cet engagement va permettre de contribuer à atteindre les objectifs des Accords de Paris qui visent à limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C. 93% des émissions du Groupe proviennent des produits, dont 78% sont directement liés à leur utilisation. Cet engagement de réduction de 50% des émissions aura donc un impact direct sur les produits car il implique un déploiement encore plus fort de l'éco-conception des solutions et une optimisation de leur consommation. En 2021, ce sont plus de 50% des produits vendus qui sont labéllisés ACT FOR GREEN[2], d'ici 2030, l'intégralité des produits vendus le seront. Par ailleurs, cet engagement de réduction des émissions permettra également de réduire la consommation énergétique des solutions Somfy de 40% d'ici 2030. Parallèlement, les solutions proposées par Somfy contribuent à éviter des émissions en optimisant la performance énergétique des bâtiments grâce au pilotage intelligent des volets roulants et des protections solaires. Le Groupe va ainsi poursuivre ses innovations dans ce sens et a développé avec Carbone4 une approche de calcul des émissions évitées. À titre d'exemple, les solutions de Somfy ont contribué à éviter l'émission de 120 Kt d'équivalent CO2 en France en 2020. Afin d'appréhender au mieux son intensité carbone, le Groupe va effectuer ce travail pays par pays, en l'adaptant aux particularités locales (mix énergétiques, usages, etc...)

La politique développement durable de Somfy comporte également des actions sur les axes « Collaborateurs » et « Croissance durable ». Engagé envers ses collaborateurs, Somfy cherche à améliorer le bien-être, le développement et l'employabilité de ces derniers ; un élément clé pour préparer le Groupe à ses futurs enjeux. C'est dans cette optique que le Groupe a créé SOMFY CAMPUS, dont la vocation est de développer l'employabilité durable des collaborateurs, dans un contexte d'émergence de nouveaux métiers. Fin 2021, ce sont 2 000 collaborateurs qui auront accès à SOMFY CAMPUS ; ils seront 6 500 en 2024. Le Groupe s'engage également depuis 2004 à travers sa fondation en soutenant des initiatives portées par des associations afin de lutter contre le mal logement. Enfin, Somfy souhaite assurer le développement de ses activités de façon bénéfique pour l'ensemble de ses parties prenantes.

[1] Science Based Targets Initiatives

[2] ACT FOR GREEN est un label créé en 2012 qui vise à réduire l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie, de l'extraction des matières premières à la fin de vie, en plaçant les exigences au-dessus des règlementations en vigueur.

L'établissement de cette nouvelle feuille de route est une étape clé, résultant d'un travail de deux ans, que la crise sanitaire est venue conforter. Nos engagements nous permettront de faire notre part face à l'urgence environnementale, sociale et sociétale. C'est une nouvelle étape essentielle si nous voulons rester un partenaire de confiance responsable, à la fois local et global qui contribue à mieux habiter la planète, grâce à ses solutions innovantes et vertueuses Jean Guillaume Despature, Président du Conseil d'Administration

