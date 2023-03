Somfy voit son bénéfice 2022 baisser de 8%

Somfy a dévoilé des résultats en recul pour le compte de l'exercice 2022. Le groupe spécialisé dans l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment a enregistré un résultat net annuel à 238 millions d’euros, en retrait de 8,1%. Son résultat opérationnel courant ressort à 278 millions d'euros, en repli de 7,6%. Le chiffre d'affaires s'établit à 1,532 milliard d'euros, en hausse de 3,7%.



Sur l'exercice 2022, les zones Amérique Latine, Afrique et Moyen-Orient et Asie-Pacifique progressent significativement mais les zones Europe de l'Est, Europe du Nord et Europe Centrale enregistrent un ralentissement, sous l'effet des tensions économiques et géopolitiques.



Dans un contexte macro-économique et géopolitique difficile, le groupe affiche un chiffre d'affaires en légère progression et des résultats en recul, impactés par la poursuite du ralentissement observé depuis le deuxième trimestre.



Somfy maintient ses investissements industriels et digitaux pour accompagner sa croissance dans le cadre de son Ambition 2030.





À la suite de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée initiée par le groupe familial Despature, la mise en œuvre du retrait obligatoire et la radiation des actions Somfy du marché réglementé d'Euronext Paris sont intervenues le 9 février dernier.



Cette opération ne remet pas en cause le plan stratégique du groupe qui poursuit le déploiement de sa feuille de route tout en restant vigilant face à l'environnement macro-économique et géopolitique encore très incertain dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale.