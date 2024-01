Sompo Holdings, Inc. annonce des changements au niveau de la direction

Sompo Holdings, Inc. a annoncé que son conseil d'administration a décidé, lors d'une réunion tenue le 26 janvier 2024, d'apporter les changements suivants aux cadres dirigeants représentatifs et aux vice-présidents et cadres dirigeants principaux. La société a annoncé la démission de Kengo SAKURADA en tant qu'administrateur, président et représentant de la direction, à compter du 31 mars 2024. La société a également annoncé que la désignation de Mikio OKUMURA a été modifiée, passant du poste de directeur de l'exploitation du groupe, de directeur, d'administrateur représentant et de président au nouveau poste de directeur général du groupe, de directeur, d'administrateur représentant et de président, à compter du 1er avril 2024. Le changement de représentant exécutif est dû à des changements dans le personnel exécutif de la société. La société a également annoncé la démission de Giichi SHIRAKAWA en tant que PDG des activités nationales d'assurance IARD, vice-président principal et membre de la direction, à compter du 31 janvier 2024.

à compter du 31 janvier 2024. Koji ISHIKAWA est passé du poste de premier vice-président et membre de la direction à celui de directeur général de l'activité nationale d'assurance dommages, premier vice-président et membre de la direction, à compter du 1er février 2024.