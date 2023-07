Sona BLW Precision Forgings Ltd est une entreprise de technologie automobile basée en Inde. L'entreprise conçoit, fabrique et fournit des systèmes et des composants automobiles techniques. Elle propose des produits tels que des ensembles de différentiels, des engrenages différentiels, des démarreurs conventionnels et micro-hybrides, des systèmes de générateurs de démarrage à courroie (BSG), des moteurs de traction pour véhicules électriques et des unités de commande de moteur. La société propose des produits aux fabricants d'équipements originaux (OEM) automobiles aux États-Unis, en Europe, en Inde et en Chine, pour les segments des groupes motopropulseurs électrifiés et non électrifiés. Ses offres de systèmes et de composants comprennent des ensembles de différentiels et des engrenages différentiels coniques forgés de précision pour les véhicules de tourisme (PV) électrifiés et non électrifiés, les véhicules commerciaux (CV), les véhicules hors route (OHV) et les véhicules à trois roues, les moteurs de démarrage conventionnels et micro-hybrides.