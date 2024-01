Sona BLW Precision Forgings Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des engrenages coniques forgés de précision et des boîtiers de différentiel pour l'automobile et d'autres applications. La société produit des assemblages différentiels, des engrenages différentiels, des moteurs de démarrage conventionnels et micro-hybrides, des systèmes de générateurs de démarrage à courroie (BSG), des moteurs de traction pour véhicules électriques, tels que des moteurs à courant continu sans balais (BLDC) et des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), ainsi que des unités de commande de moteur. Ses produits de technologie de transmission comprennent des engrenages et des accouplements forgés de précision, ainsi que l'e-drive, entre autres. Ses produits sont utilisés dans diverses catégories de véhicules, notamment les véhicules électriques, les véhicules de tourisme classiques, les véhicules commerciaux, les véhicules hors route, les voitures électriques, les véhicules utilitaires légers électriques et les véhicules électriques à deux et trois roues. L'entreprise exploite environ neuf sites de production en Inde, aux États-Unis, au Mexique et en Chine.