Sonal Mercantile Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société est engagée dans l'octroi de prêts et d'avances garantis et non garantis. Elle réalise également des investissements dans des titres cotés et non cotés. La société offre des solutions spécialisées pour répondre à des besoins de liquidités spécifiques avec des connaissances techniques sur les marchés des capitaux. Elle se concentre principalement sur l'octroi de prêts et d'avances, y compris des prêts interentreprises, des prêts personnels, des prêts à long terme et à court terme, des financements commerciaux, des escomptes de factures, des évaluations de projets, des prêts contre garantie et des propriétés. La société est également engagée dans la négociation d'actions et de titres et dans des activités d'arbitrage sur les marchés des actions et des matières premières.

Secteur Services financiers aux entreprises