Sonali Life Insurance Company Limited est une compagnie d'assurance-vie basée au Bangladesh. La société est engagée dans des activités d'assurance-vie ordinaire, de retraite et d'assurance collective. Elle offre une variété de produits d'assurance pour répondre aux besoins des assurés actuels et futurs des populations rurales et urbaines du Bangladesh. Le portefeuille de produits de la société comprend l'assurance-vie ordinaire, l'assurance collective et Islami Jibon Bima (Takaful). Ses produits comprennent le régime pour enfants, les doubles prestations, le DPS, les bonus garantis, le régime micro, la retraite, l'épargne et les bénéfices, le régime de la charia et les prestations de survie. Elle offre des solutions de revenu, des investissements et des plans de protection nécessaires à la sécurité financière et à la retraite.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes