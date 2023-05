SONASID S A : Communiqué - Résultats au 31 12 2022 02/05/2023 | 21:13 Envoyer par e-mail :

Résultat net social de 121 MDH en 2022.

Proposition de distribution d'un dividende de 30 DH par action.

Démarrage de la production de la fibre d'acier, un produit à forte valeur ajoutée. Le Conseil d'Administration de Sonasid s'est réuni le 16 mars 2023, sous la présidence de Monsieur Saïd Elhadi, pour arrêter les comptes de l'exercice 2022. Le chiffre d'affaires social de Sonasid s'établit à 4 851 MDH en 2022, en croissance de 10% par rapport à 2021. L'EBITDA se situe à 303 MDH en 2022, en progression de 1% par rapport à l'année précédente et représente 6% du chiffre d'affaires annuel. La bonne exécution du programme stratégique, axé sur le renforcement de la compétitivité, l'optimisation des coûts fixes et le développement de nouveaux relais de croissance, a ainsi permis de maîtriser l'impact de la contraction du marché de la construction. Le résultat financier ressort à -21 MDH en 2022 contre +11 MDH en 2021, impacté par la forte volatilité du taux de change durant l'exercice. Le résultat net social s'élève ainsi à 121 MDH en 2022, en recul de -29 MDH par rapport à l'année précédente. Le résultat net part du groupe se situe à 86 MDH, en recul de -22 MDH par rapport à 2021 en raison de la baisse des volumes et d'un impact non récurrent lié à la réévaluation de l'ensemble des actifs et passifs d'impôts différés (selon la norme IAS12) dans le cadre de la hausse de l'impôt sur les sociétés prévue par la loi de finance 2023. Sonasid conserve une structure bilancielle solide avec une trésorerie excédentaire (y compris les titres et valeurs de placement) de 852 MDH. Les investissements réalisés à fin décembre 2022 s'élèvent à 142 MDH, en progression de 65% par rapport à 2021, et ont porté sur le renforcement de l'excellence opérationnelle et le lancement de la production de la fibre d'acier, un nouveau produit à forte valeur ajoutée. Comptes sociaux en MDH 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires 4 851 4 414 10% EBITDA 303 301 1% Résultat d'exploitation 197 205 -4% Résultat net 121 150 -19% Comptes consolidés en MDH 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires 4 888 4 494 9% Résultat net - Part du groupe 86 108 -20% DIVIDENDES Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires la distribution d'un dividende de 30 DH par action, au titre de l'exercice 2022. PERSPECTIVES Sonasid est engagée dans la promotion d'un modèle économique durable visant à tirer profit des nouvelles opportunités de croissance par le lancement de produits et services innovants ainsi que par la consolidation de son leadership régional en matière de production d'aciers à faible empreinte carbone. CONTACT PRESSE CONTACT ANALYSTES Nada YACOUBI ET INVESTISSEURS yacoubi@sonasid.ma Youssef HBABI +212 5 22 95 41 00 y.hbabi@sonasid.ma Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR www.sonasid.ma Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers COMPTES SOCIAUX Résultats au 31 décembre 2022 BILAN - ACTIF (modèle normal) Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 ACTIF Exercice Exercice Précedent Brut Amort. et prov. Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) - - - • Frais préliminaires - - - • Charges à repartir sur plusieurs exercices - - - • Primes de remboursement des obligations - - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 58.574.063,18 54.044.842,27 4.529.220,91 5.110.711,65 • Immobilisation en recherche et développement - - - • Brevets, marques, droits et valeurs similaires 51.082.436,69 46.553.215,78 4.529.220,91 5.110.711,65 • Fonds commercial 7.491.626,49 7.491.626,49 - • Autres immobilisations incorporelles - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 4.267.571.461,99 3.757.427.008,10 510.144.453,89 463.027.380,28 IMMOBILISE • Terrains 113.198.328,66 8.399.625,02 104.798.703,64 103.518.960,27 • Constructions 540.932.485,50 461.385.512,06 79.546.973,44 84.323.144,88 • Installations techniques, matériel et outillage 3.487.174.697,14 3.211.725.952,68 275.448.744,46 243.442.939,55 ACTIF • Matériel de transport 38.971.358,17 37.732.300,16 1.239.058,01 1.652.077,34 • Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers 36.773.232,17 34.017.550,37 2.755.681,80 2.176.553,02 • Autres immobilisations corporelles 4.166.067,81 4.166.067,81 - • Immobilisations corporelles en cours 46.355.292,54 - 46.355.292,54 27.913.705,22 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 98.375.316,81 - 98.375.316,81 91.900.717,93 • Prêts immobilisés 13.225,25 - 13.225,25 13.225,25 • Autres créances financières 39.867.991,56 - 39.867.991,56 39.853.991,56 • Titres de participation 58.494.100,00 - 58.494.100,00 52.033.501,12 • Autres titres immobilisés - - - ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) - - • Diminution des créances immobilisées - - • Augmentation des dettes de financement - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 4.424.520.841,98 3.811.471.850,37 613.048.991,61 560.038.809,86 STOCKS (F) 1.021.382.810,29 85.264.024,99 936.118.785,30 599.794.061,14 • Marchandises 12.881.172,35 - 12.881.172,35 3.763.311,32 • Matières et fournitures consommables 379.228.399,03 85.264.024,99 293.964.374,04 186.681.567,04 • Produits en cours 70.125.949,37 - 70.125.949,37 96.726.655,79 • Produits intermédiaires et produits résiduels 74.699.647,35 - 74.699.647,35 147.163.744,88 • Produits finis 484.447.642,19 - 484.447.642,19 165.458.782,11 CIRCULANT CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 1.408.384.403,79 237.217.873,05 1.171.166.530,74 699.645.779,20 • Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 25.025.054,70 - 25.025.054,70 36.170.400,41 • Clients et comptes rattachés 1.267.602.960,45 226.864.658,27 1.040.738.302,18 569.233.710,91 ACTIF • Personnel - Débiteur 311.911,87 - 311.911,87 276.875,63 • Etat - Débiteur 91.803.762,28 91.803.762,28 82.278.518,02 • Comptes d'associés - - - 646.524,70 • Autres débiteurs 22.690.696,97 10.353.214,78 12.337.482,19 10.751.957,46 • Comptes de régularisation - Actif 950.017,52 950.017,52 287.792,07 TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) 809.735.705,26 - 809.735.705,26 910.630.392,00 ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) 10.271.673,00 10.271.673,00 500.129,42 (Éléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) 3.249.774.592,34 322.481.898,04 2.927.292.694,30 2.210.570.361,76 TRÉSORERIE TRÉSORERIE - ACTIF 31.263.615,37 31.263.615,37 48.062.442,54 • Chèques et valeurs à encaisser 870.218,00 870.218,00 • Banques, T.G et C.C.P. débiteurs 30.202.050,32 30.202.050,32 48.062.442,54 • Caisses, Régies d'avances et accréditifs 191.347,05 191.347,05 TOTAL III 31.263.615,37 31.263.615,37 48.062.442,54 TOTAL GENERAL I+II+III 7.705.559.049,69 4.133.953.748,41 3.571.605.301,28 2.818.671.614,16 COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal) Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 OPERATIONS TOTAUX DE SITUATION Propres à Concernant NATURE les exercices L'EXERCICE COMPARATIVE AU l'exercice 3=1+2 31/12/2021 précédents 1 2 I PRODUITS D'EXPLOITATION • Ventes de marchandises (en l'état) 18,687,908.95 - 18.687.909 19,351,394.71 • Ventes de biens et services produits 4.831.985.507 - 4.831.985,507 4,394,470,832.44 • Variation de stocks de produits(±) (1) 218.215.953 218,215,953 108,454,592.75 • Immobilisations produites par - - - - l'entreprise pour elle-même. • Subventions d'exploitation - - - - • Autres produits d'exploitation - - - 1,823,289.92 EXPLOITATION • Reprises d'exploitation; transferts de charges. 108.391.290 - 108,391,290 98,774,836.42 • Achats revendus (2) de marchandises 8.859.805 - 8.859.805 13,527,287.19 TOTAL I 5.177.280.659 - 5,177,280,659 4,622,874,946.24 II CHARGES D'EXPLOITATION • Achats consommés (2) de matières et fournitures - 4.276.627.205 4.276.627.205 3,673,460,056.48 • Autres charges externes 292.756.177 - 292.756.177 292,718,796.82 • Impôts et taxes 57.465.187 - 57.465.187 61,056,781.60 • Charges de personnel 160.441.930 - 160.441.930 179,192,349.76 • Autres charges d'exploitation 1.908.000 - 1.908.000 2,704,000.00 • Dotation d'exploitation 182.408.339 - 182.408.339 195,286,536.26 TOTAL II 4.980.466.644 - 4,980,466,644 4,417,945,808.11 III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) - - 196,814,014.87 204,929,138.13 IV PRODUITS FINANCIERS • Produits des titres de participation et autres titres - - - immobilisés. • Gains de change 6.866.138 - 6,866,138 4,399,468.10 • Intérêts et autres produits financiers 14.466.521 - 14,466,521 12,153,470.37 FINANCIER • Reprises financières; transfert de charges 7.050.146 - 7,050,146 13,195,083.54 V CHARGES FINANCIERES TOTAL IV 28.382.805 - 28,382,805 29,748,022.01 • Charges d'intérêts - 7,612,934 7.612.934 10,499,193.65 • Pertes de change 31.053.588 - 31,053,588 8,093,638.53 • Autres charges financières - - - - • Dotations financières 10.271.673 - 10.271.673 589,547.42 TOTAL V 48.938.196 - 48,938,196 19,182,379.60 VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) - - 20,555,390.18 10,565,642.41 VII RESULTAT COURANT (III+VI) - - 176,258,625 215,494,780.54 Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation (+) ; diminution (-) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks. BILAN - PASSIF (modèle normal) PASSIF CAPITAUX PROPRES • Capital social ou personnel (1) • Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé dont versé. • Primes d'émission, de fusion, d'apport • Écarts de réévaluation • Réserve légale • Autres réserves • Report à nouveau (2) • Résultats nets en instance d'affectation (2) • Résultat net de l'exercice (2) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) PERMANENT • Subventions d'investissement • Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires • Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition • Provisions réglementées pour investissements FINANCEMENT • Provisions réglementées pour reconstitution des gisements • Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements • Autres provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) • Emprunts Obligataires • Emprunts auprès des établissements de crédit • Avances de l'Etat • Dettes rattachées à des participations et billets de fonds • Avances reçues et comptes courants bloqués • Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D) • Provisions pour risques • Provisions pour charges ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) • Augmentation des créances immobilisées • Diminution des dettes de financement Total I (A+B+C+D+E) DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) • Fournisseurs et comptes rattachés • Clients créditeurs, avances et acomptes CIRCULANT • Personnel - Créditeur • Organismes Sociaux • Etat - Créditeur PASSIF • Comptes d'associés - Créditeurs • Autres Créanciers • Comptes de régularisation - Passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Élements circulants) (H) Total II (F+G+H) TRESORERIE TRÉSORERIE - PASSIF • Crédits d'escompte • Crédits de trésorerie • Banques (soldes créditeurs) Total III TOTAL GENERAL I+II+III capital personnel débiteur (-) bénéficiaire (+) ; déficitaire (-) COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal) OPERATIONS NATURE Concernant Propres à l'exercice les exercices 1 précédents 2 VII RESULTAT COURANT (reports) - - VIII PRODUITS NON COURANT • Produits des cessions d'immobilisations 0 • Subventions d'équilibre 0 • Reprises sur subventions d'investissement 0 • Autres produits non courants 25.503.895 COURANT • Reprises non courantes; transferts de charges 383.035 IX CHARGES NON COURANTES TOTAL VIII 25.886.930 NON • Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées. • Subventions accordées 0 • Autres charges non courantes 22.737.553 • Dotations non courantes aux amortissements 0 et aux provisions. TOTAL IX 22.891.503 X RESULTAT NON COURANT (VIII±IX) - XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X) - XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 58,654,039 XIII RESULTAT NET (XI-XII) -58,654,039 XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) - XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) - XVI RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES) - Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 Exercice Exercice préc 390.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00 1.604.062,881.604.062,88 39.000.000,00 39.000.000,00 845.654.313,94 845.654.313,94 2.245.237,09767.702,25 120.600.011,79 149.677.534,84 1.399.103.625,70 1.426.703.613,91 383.034,95

-

383.034,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.220.585,85 57.220.585,85 57.220.585,85 57.220.585,85 - - - - - - - - 1.456.324.211,55 1.484.307.234,71 2.078.214.090,15 1.307.226.589,84 1.613.146.889,96 885.324.449,11 156.346.373,90 112.840.051,92 4.404.964,96 14.964.922,81 6.860.877,89 5.123.539,47 294.856.114,59 280.044.075,50 1.920.000,00 2.032.979,00 678.868,85 678.868,85 6.217.703,18 36.672.714,00 26.990.588,43 394.285,58 147.201,18 2.115.281.089,73 1.334.364.379,45 - - - - - - - - - - 3.571.605.301,28 2.818.671.614,16 Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 TOTAUX DE SITUATION L'EXERCICE COMPARATIVE AU 3=1+2 31/12/2021 176,258,625 215,494,781 0 1.060.525 0 0 0 0 25.503.895 13.240.362 383.035 5.169.092 0 25.886.929,91 19.469.979,45 0 0 22.737.553 12.774.961 0 0 0 22.891.503,48 12.969.773,16 - 2.995.426,43 6.500.206,29 - 179.254.051,12 221.994.986,83 - 58.654.039,33 72.317.451,99 - 120.600.011,79 149.677.534,84 - 5.231.550.394 4.672.092.948 - 5.110.950.382 4.522.415.413 - 120.600.011,79 149.677.534,84 CONTACT PRESSE CONTACT ANALYSTES Nada YACOUBI ET INVESTISSEURS yacoubi@sonasid.ma Youssef HBABI +212 5 22 95 41 00 y.hbabi@sonasid.ma Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR www.sonasid.ma Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers COMPTES SOCIAUX Résultats au 31 décembre 2022 ETAT DES SOLDES DE GESTION ESG Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.) 01/01/2022 31/12/2021 1 • Ventes de marchandises en l'état 18,687,908.95 19,351,394.71 2 - • Achats revendus de marchandises 8,859,805.40 13,527,287.19 I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 9,828,103.55 5,824,107.52 II + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 5,050,201,460.05 4,502,925,425.19 3 • Ventes de biens et services produits 4,831,985,506.55 4,394,470,832.44 4 • Variation stocks de produits 218,215,953.50 108,454,592.75 5 • Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même - - III - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE : (6+7) 4,569,383,381.86 3,966,178,853.30 6 • Achats consommés de matières et fournitures 4,276,627,204.79 3,673,460,056.48 7 • Autres charges externes 292,756,177.07 292,718,796.82 IV = VALEUR AJOUTEE (I + II - III) 490,646,181.74 542,570,679.41 8 + • Subventions d'exploitation V 9 - • Impôts et taxes 57,465,187.20 61,056,781.60 10 - • Charges de personnel 160,441,930.19 179,192,349.76 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 272,739,064.35 302,321,548.05 = INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) - - 11 + • Autres produits d'exploitation - 1,823,289.92 12 - • Autres charges d'exploitation 1,908,000.00 2,704,000.00 13 + • Reprises d'exploitation : transferts de charges 108,391,289.70 98,774,836.42 14 - • Dotations d'exploitation 182,408,339.18 195,286,536.26 VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 196,814,014.87 204,929,138.13 VII ± RESULTAT FINANCIER -20,555,390.18 10,565,642.41 VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 176,258,624.69 215,494,780.54 IX ± RESULTAT NON COURANT 2,995,426.43 6,500,206.29 15 - Impôts sur les résultats 58,654,039.33 72,317,451.99 X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 120,600,011.79 149,677,534.84 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT )par la méthode dite additive( 1 • Bénéfice + 120,600,011.79 149,677,534.84 - • Perte - - 2 + Dotation d'exploitation (1) 89,380,203.85 84,976,091.89 3 + Dotations financières (1) - - 4 Dotations non courantes (1) + - - 5 - Reprises d'exploitation (2) - - 6 - Reprises financières (2) 6,460,598.88 10,758,356.22 7 - Reprises non courantes (2) (3) 383,034.95 3,482,064.38 8 - Produits des cessions d'immobilisations - 1,060,525.00 9 + Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées. 76,975.00 194,812.51 I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 203,213,556.81 219,547,493.64 10 - Distributions de bénéfices 148,200,000.00 27,300,000.00 II = AUTOFINANCEMENT 55,013,556.81 192,247,493.64 A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie. Y compris reprises sur subventions d'investissements. TABLEAU DES PROVISIONS Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 DOTATIONS REPRISES MONTANT MONTANT DÉBUT NATURE NON NON FIN EXERCICE D'EXPLOITATION FINANCIÈRES D'EXPLOITATION FINANCIÈRES COURANTES COURANTES EXERCICE IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 1. Provisions pour dépréciation de l'actif 13.952.225,37 - - - - 6.460.598,88 - 7.491.626,49 immobilisé 2. Provisions réglementées 383.034,95 - - - - - 383.034,95 - 3. Provisions durables pour risques et charges 57.220.585,85 - - - - - 57.220.585,85 - SOUS TOTAL (A) 71.555.846,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6.460.598,88 383.034,95 64.712.212,34 4. Provisions pour dépréciation de l'actif 328.082.749,14 93,028,135.33 - 98.628.986,43 - - 322.481.898,04 circulant (hors trésorerie) 5. Autres provisions pour risques et charges 26.990.588,43 10.271.673,00 - - 589.547,42 - 36.672.714,00 6. Provisions pour dépréciation des comptes 0,00 - - - - - 0,00 de trésorerie SOUS TOTAL (B) 355.073.337,57 0,00 103,299,808.33 0,00 98.628.986,43 589.547,42 - 359.154.612,04 TOTAL (A+B) 426.629.183,74 0,00 103,299,808.33 0,00 98.628.986,43 7.050.146,30 383.034,95 423.866.824,38 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (modèle normal) Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022 I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN Variations a - b MASSES 31/12/22 31/12/21 Emplois Ressources c d 1 Financement Permanent 1,456,324,211.55 1,484,307,234.71 27,983,023.16 2 Moins actif immobilisé 613,048,991.61 560,038,809.86 53,010,181.75 3 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A) 843,275,219.94 924,268,424.85 80,993,204.91 4 Actif circulant 2,927,292,694.30 2,210,570,361.76 716,722,332.54 5 Moins Passif circulant 2,115,281,089.73 1,334,364,379.45 780,916,710.27 6 = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B) 812,011,604.57 876,205,982.31 64,194,377.73 7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B 31,263,615.37 48,062,442.54 16,798,827.17 II. EMPLOIS ET RESSOURCES EXERCICE EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) • AUTOFINANCEMENT (A) 55,013,556.81 192,247,493.64 • Capacité d'autofinancement 203,213,556.81 219,547,493.64 • - Distributions de bénéfices 148,200,000.00 27,300,000.00 • CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) 0.00 1,060,525.00 • Cession d'immobilisations incorporelles 0.00 0.00 • Cession d'immobilisations corporelles 0.00 1,060,525.00 • Cession d'immobilisations financières 0.00 0.00 • Récupération sur créances immobilisées • AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) 0,00 0,00 • Augmentations de capital, apports • Subventions d'investissement • AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) • (nettes de primes de remboursement) TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 0,00 55,013,556.81 0,00 193,308,018.64 II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) • ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS (E) 136,006,761.72 73,482,326.62 • Acquisitions d'immobilisations incorporelles 5,390,998.94 • Acquisitions d'immobilisations corporelles 68,090,570.62 135,992,761.72 • Acquisitions d'immobilisations financières • Augmentations des créances immobilisées 757.06 14,000.00 • REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) • REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) • EMPLOIS EN NON-VALEURS (H) 0,00 0,00 TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 136,006,761.72 73,482,326.62 III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 64,194,377.73 175,924,375.99 0.00 (B.F.G.) IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 16,798,827.17 0.00 56,098,683.97 TOTAL GENERAL 136,006,761.72 136,006,761.72 249,406,702.61 249,406,702.61 TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION Au : 31/12/2022 RAISON SECTEUR CAPITAL PARTICIPATION PRIX VALEUR EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS PRODUITS D'ACTIVITÉ SOCIAL AU CAPITAL D'ACQUISITION COMPTABLE DE SYNTHÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE INSCRITS AU SOCIALE EN % GLOBAL NETTE DATE DE SITUATION RÉSULTAT NET C.P.C. RAISON SECTEUR CAPITAL PARTICIPATION PRIX VALEUR EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS PRODUITS D'ACTIVITÉ SOCIAL AU CAPITAL D'ACQUISITION COMPTABLE DE SYNTHÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE INSCRITS AU SOCIALE EN % GLOBAL NETTE DATE DE SITUATION RÉSULTAT NET C.P.C. DE DE LA SOCIÉTÉ LÔTURE NETTE L'EXERCICE ÉMETTRICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LONGOMETAL INDUSTRIE 60,346,000.00 96,93% 58,494,100.00 58,494,100.00 31/12/2022 64,810,275.49 11,128,751.59 0 ARMATURE TOTAL 60,346,000.00 96,93% 58,494,100.00 58,494,100.00 - 64,810,275.49 11,128,751.59 0,00 CONTACT PRESSE CONTACT ANALYSTES Nada YACOUBI ET INVESTISSEURS yacoubi@sonasid.ma Youssef HBABI +212 5 22 95 41 00 y.hbabi@sonasid.ma Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR www.sonasid.ma Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers COMPTES SOCIAUX Résultats au 31 décembre 2022 Bd Sidi Mohammed Benabdellah 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour Batiment C - Tour Ivoire 3 - 3ème 20 050, Casablanca étage Maroc La Marina - Casablanca Maroc Aux Actionnaires de la société SONASID S.A. Route nationale n° 2 El Aaroui - BP 551 Nador RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022 Audit des états de synthèse Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société SONASID S.A, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 1 399 103 625,70 dont un bénéfice net de MAD 120 600 011,79. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société SONASID S.A. au 31 décembre 2022, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Evaluation des immobilisations corporelles Questions clés identifiées Notre réponse Au 31 décembre 2022, les valeurs nettes Dans le cadre de notre audit, nous avons : comptables des immobilisations corporelles de la ► Pris connaissance des procédures mises en société s'élèvent à MMAD 510 qui représentent 14% place par la direction dans le cadre des tests du total Bilan. de dépréciation, notamment la détermination La direction revoit la valorisation des immobilisations des indices de perte de valeur et à la corporelles à chaque arrêté en cas d'indice de perte détermination de la valeur actuelle. de valeur, selon les modalités décrites dans le ► Examiné les contrôles clés mis en place par paragraphe « Tests de dépréciation des actifs » de la direction dans le cadre des tests de l'état A1 « Principes comptables » de l'annexe aux dépréciation. comptes sociaux. ► Apprécié le caractère raisonnable des Les immobilisations corporelles impactent de manière significative les comptes de la société et conclusions de la direction sur la présence ou l'absence d'indicateurs de perte de valeur. font par ailleurs appel au jugement et aux estimations de la Direction pour apprécier les indices ► Revu la cohérence des hypothèses et des de perte de valeur de ces actifs ainsi que leur valeur données clés des modèles de flux de actuelle. De ce fait, nous avons considéré que trésorerie avec les données historiques et les l'évaluation des immobilisations corporelles données du marché. constitue un point clé de l'audit. ► Examiné les analyses de sensibilité préparées par la direction afin d'évaluer le niveau de marge entre la valeur actuelle et la valeur comptable des groupes d'actifs identifiés. ▪ Provision pour risques significatifs Questions clés identifiées Notre réponse SONASID est exposée à des risques inhérents à Dans le cadre de notre audit, les procédures mises en place ont consisté à : son activité, notamment en ce qui concerne le ► Examiner les procédures mises en œuvre risque lié à l'acquisition de fonciers. par la société afin de recenser les risques Comme mentionné dans l'état A1 « Principes auxquels elle est exposée. ► Prendre connaissance de l'analyse des comptables » de l'annexe aux comptes sociaux, risques effectuée par la direction, de la les provisions pour risques pour un montant de documentation correspondante y compris les MMAD 57 comprennent une provision au titre du analyses menées par les conseils externes. risque foncier qui constitue un point clé de notre ► Apprécier le caractère raisonnable des audit compte tenu du degré de jugement exercé hypothèses retenues par la Direction pour par la Direction dans l'estimation de ce risque et estimer le montant des provisions comptabilisées. du caractère potentiellement significatif de son ► Examiner le caractère approprié des incidence. informations relatives à ces risques présentées en annexe. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Vérifications et informations spécifiques Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Casablanca, le 24 avril 2023 Les Commissaires aux Comptes ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT Btissam Ben Achour Sakina Bensouda Korachi Associée Associée CONTACT PRESSE CONTACT ANALYSTES Nada YACOUBI ET INVESTISSEURS yacoubi@sonasid.ma Youssef HBABI +212 5 22 95 41 00 y.hbabi@sonasid.ma Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR www.sonasid.ma Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers COMPTES CONSOLIDÉS Résultats au 31 décembre 2022 Compte de résultat consolidé KMAD 2022.12 2021.12 Chiffre d'affaires 4.888.161 4.493.913 Autres produits de l'activité 236.270 111.537 Produits des activités ordinaires 5.124.431 4.605.450 Achats - 4.282.473 - 3.726.499 Autres charges externes - 293.456 - 289.889 Frais de personnel - 185.364 - 202.511 Impôts et taxes - 57.704 - 61.695 Amortissements et provisions d'exploitation - 155.687 - 173.160 Autres produits et charges d'exploitation 13.046 15.038 Charges d'exploitation courantes - 4.961.638 - 4.438.716 Résultat d'exploitation courant 162.793 166.734 Cessions d'actifs - 77 Résultats sur instruments financiers 22.780 243 Autres produits et charges d'exploitation non courants 237 2622 Autres produits et charges d'exploitation 22.940 4.039 Résultat des activités opérationnelles 185.733 170.773 Produits d'intérêts 14.657 12.385 Charges d'intérêts - 12.550 - 9.077 Autres produits et charges financiers - 35.933 - 10.353 Résultat financier - 33.826 - 7.045 Résultat avant impôts des entreprises intégrées 151.907 163.728 Impôts sur les bénéfices - 64.510 - 75.657 Impôts différés - 1.250 19.984 Résultat net des entreprises intégrées 86.147 108.055 Intérêts minoritaires 217 285 Résultat net - Part du groupe 85.930 107.770 Résultat net par action en dirhams 22,03 27,63 - de base 22,03 27,63 - dilué 27,63 22,03 Résultat net par action des activités poursuivies en dirhams 22,03 27,63 - de base 27,63 22,03 - dilué 22,03 27,63 Etat du résultat global consolidé EN MILLIIERS DE MAD 2022.12 2021.12 EXERCICES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 86.147 108.055 • Autres éléments du résultat global (bruts d'impôts) • Ecart de conversion des activités à l'étranger • Pertes et profits relatifs à la réévaluation des Actifs financiers disponibles à la vente Partie efficace des produits ou pertes sur instruments de couverture de flux de trésorerie • Variation de la réserve de réévaluation des immobilisations • Ecarts actuariels sur les obligations des régimes à prestations définies 28.765 - 6.600 • Impôt sur le résultat sur les autres éléments du résultat global - 8.917 1.668 • Quote Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises associées • Autres éléments du résultat global nets d'impôts RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L›ANNEE 105.995 103.123 DONT INTÉRÊTS MINORITAIRES 274 248 RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE 105.721 102.875 Variation des capitaux propres consolidés Primes Capitaux Intérêt En KMAD Capital d'émission, Réserves Résultat de propres TOTAL de fusion l'exercice Part du minoritaire et d'apport groupe Situation à la clôture de 390.000 1.604 1.449.001 - 28.046 1.812.559 1.760 1.814.319 l'exercice 2020.12 Affectation du résultat de - - - 28.046 28.046 - - l'exercice N-1 Dividendes versés - - - 27.262 - 27.262 - 27.262 Changement de méthodes - - - - - - - comptables Part du groupe dans le résultat - - - 107.770 107.770 285 108.055 Gains et pertes actuariels - - - 6.563 - - 6.563 - 37 - 6.600 Autres mouvements - - 1.624 - 1.624 - 1 1.623 Situation à la clôture de 390.000 1.604 1.388.754 107.770 1.888.128 2.007 1.890.135 l'exercice 2021.12 Affectation du résultat de - - 107.770 - 107.770 - - - l'exercice N-1 Dividendes versés - - - 148.200 - - 148.200 - - 148.200 Changement de méthodes - - - - - - - comptables Part du groupe dans le résultat - - - 85.930 85.930 274 86.204 Gains et pertes actuariels - - 28.682 28.682 -- 28.682 Autres mouvements - - - 9.781 - 9.781 - - 9.781 Situation à la clôture de 390.000 1.604 1.367.225 85.930 1.844.760 2.280 1.847.040 l'exercice 2022.12 Etats de la situation financière Actif (En KMAD) 2022.12 2021.12 Immobilisations incorporelles 5.667 6.848 Immobilisations corporelles 1.170.357 1.171.081 Immobilisations en droit d'usage 102.927 111.573 Autres actifs financiers 39.962 39.947 Impôts différés actifs 168.042 159.576 Autres débiteurs non courants 1.267 3.499 Actifs non-courants 1.488.222 1.492.524 Autres actifs financiers courants 24.406 1.626 Stocks et en-cours 1.012.111 641.190 Créances clients 1.007.176 612.611 Autres débiteurs courants 197.083 164.557 Trésorerie et équivalent de trésorerie 851.638 979.877 Actifs courants 3.092.414 2.399.861 TOTAL ACTIF 4.580.636 3.892.385 Passif (En KMAD) 2022.12 2021.12 Capital 390.000 390.000 Primes d'émission et de fusion 1.604 1.604 Réserves 1.367.225 1.388.754 Résultats net part du groupe 85.930 107.770 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère 1.844.760 1.888.128 Intérêts minoritaires 2.280 2.007 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 1.847.040 1.890.135 Provisions non courantes 59.799 59.799 Avantages du personnel 121.185 141.682 Dettes financières non courantes 109.047 115.711 Impôts différés passifs 230.727 211.204 Autres créditeurs non courants 20.508 23.151 Passifs non courants 541.266 551.547 Provisions courantes 26.901 26.901 Dettes financières courantes Dettes fournisseurs courantes 1.619.035 1.029.996 Autres créditeurs courants 546.394 393.806 Passifs courants 2.192.330 1.450.703 TOTAL PASSIF 2.733.596 2.002.250 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 4.580.636 3.892.385 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ KMAD 2022.12 2021.12 • Résultat net de l'ensemble consolidé 86.147 108.055 AJUSTEMENTS : • Elim. des amortissements et provisions 166.152 156.414 • Elim. des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) - -243 • Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 77 -1.174 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER 229.596 263.052 NET ET IMPÔT • Elim. de la charge (produit) d'impôt - 55.673 • Elim. du coût de l'endettement financier net 12.550 9.077 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER 307.906 327.802 NET ET IMPÔT • Incidence de la variation du BFR - 57.330 - 994 • Impôts différés • Impôts payés - 64.510 - 75.657 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 186.066 251.151 • Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles - 147.410 - 96.468 • Variation des autres actifs financiers - 15 • Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles - 1.369 • Intérêts financiers versés - 12.550 - 9.077 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D›INVESTISSEMENT - 159.975 - 104.176 VARIATIONS DE DETTES RÉSULTANT DE CONTRATS LOCATION - 6.664 - 7.481 DIVIDENDES PAYÉS AUX ACTIONNAIRES DE LA MÈRE - 148.200 - 27.262 • Variation des comptes courants associés 534 1.900 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - 