SONASID S A : RESULTATS AU 30 JUIN 2020

RESULTATS AU 30 JUIN 2020 COMPTES SOCIAUX BILAN - ACTIF Exercice du : 01/01/2020 au 30/06/2020 BILAN - PASSIF Actif Exercice Exercice precedent PASSIF Brut Amort. et prov. Net Net CAPITAUX PROPRES IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) - - - Capital social ou personnel (1) Frais préliminaires - - - moins: actionnaires, capital souscrit non appelé Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - Capital appelé dont versé ........................................ Primes de remboursement des obligations - - - Primes d'émission, de fusion, d'apport IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 52.378.733,26 50.421.079,61 1.957.653,65 2.749.741,17 Ecarts de réévaluation Immobilisation en recherche et développement - - - Réserve légale Brevets, marques, droits et valeurs similaires 44.887.106,77 42.929.453,12 1.957.653,65 2.749.741,17 Fonds commercial 7.491.626,49 7.491.626,49 - Autres réserves S E Autres immobilisations incorporelles - - - Report à nouveau (2) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 4.041.069.231,95 3.566.249.960,35 474.819.271,60 508.896.883,28 Résultats nets en Instance d'affectation (2) I I L Terrains 111.477.645,66 7.383.310,09 104.094.335,57 104.286.127,33 Résultat net de l'exercice (2) B Constructions 517.000.790,96 407.395.567,34 109.605.223,62 121.037.041,29 A N E N T TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I M M O Installations techniques, matériel et outillage 3.299.415.945,19 3.073.061.786,21 226.354.158,98 248.308.279,05 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Matériel de transport 42.730.749,30 42.730.749,30 - 1.633,32 Subventions d'investissement F M Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 31.847.071,38 31.512.479,60 334.591,78 466.070,71 A C T I T P E R Autres immobilisations corporelles 4.166.067,81 4.166.067,81 - Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition Immobilisations corporelles en cours 34.430.961,65 - 34.430.961,65 34.797.731,58 Provisions réglementées pour investissements E N Provisions réglementées pour reconstitution des gisements IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 98.369.949,41 20.418.134,96 77.951.814,45 75.346.968,66 M Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements Pr ts immobilisés 21.857,85 - 21.857,85 31.173,06 E C Autres provisions réglementées Autres créances financières 39.853.991,56 - 39.853.991,56 39.853.991,56 A N DETTES DE FINANCEMENT Titres de participation 58.494.100,00 20.418.134,96 38.075.965,04 35.461.804,04 I N Emprunts Obligataires Autres titres immobilisés - - - F Emprunts auprès des établissements de crédit ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) - - Avances de l'Etat Diminution des créances immobilisées - - Dettes rattachées à des participations et billets de fonds Augmentation des dettes de financement - - - Avances reçues et comptes courants bloqués Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes TOTAL I (A + B + C + D + E) 4.191.817.914,62 3.637.089.174,92 554.728.739,70 586.993.593,11 de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES STOCKS (F) 605.182.295,71 97.487.992,12 507.694.303,59 424.747.797,27 Provisions pour risques Marchandises 9.745.921,38 - 9.745.921,38 1.624.783,21 Provisions pour charges Matières et fournitures consommables 247.086.809,47 93.679.440,92 158.813.827,67 206.007.976,42 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Produits en cours 59.386.889,73 3.698.668,68 55.688.221,05 62.761.546,64 Augmentation des créances Immobilisées Produits intermédiaires et produits résiduels 72.278.433,97 - 72.278.433,97 10.438.917,82 Diminution des dettes de financement Produits finis 216.684.241,16 109.882,52 211.164.592,80 143.914.573,18 CIRCULANT TOTAL I (A+B+C+D+E) CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 976.392.899,49 220.278.421,46 756.114.478,04 838.204.557,07 DETTES DU PASSIF CIRCULANT Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 22.319.275,75 - 22.319.275,75 14.739.948,05 Fournisseurs et comptes rattachés Clients et comptes rattachés 846.193.511,00 211.322.845,25 634.870.665,76 800.279.573,63 Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel - Débiteur 54.692,77 - 54.692,77 366.696,28 ACTIF CIRCULANT Personnel - Créditeur Etat - Débiteur 88.073.234,45 - 88.073.234,45 13.342.889,11 Organismes Sociaux Comptes d'associés 646.524,70 - 646.524,70 646.524,70 Etat - Créditeur Autres débiteurs 18.997.588,19 8.955.576,21 10.042.011,98 8.480.465,56 Comptes d'associés - Créditeurs Comptes de régularisation-Actif 108.072,63 - 108.072,63 348.459,74 PASSIF Autres Créanciers TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 633.723.712,52 - 633.723.712,52 548.361.401,21 Comptes de régularisation-Passif ECART DE CONVERSION - ACTIF (I) 9.626.120,46 - 9.626.120,46 2.051.197,47 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (éléments circulants) ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) TOTAL II (F + G + H + I) 2.224.925.028,18 317.766.413,58 1.907.158.614,60 1.813.364.953,01 TOTAL II (F + G + H) TRESORERIE - PASSIF TRESORERIE TRESORERIE - ACTIF 108.484.047,71 108.484.047,71 34.816.736,26 TRESORERIE Chèques et valeurs à encaisser - - Crédits d'escompte Banques, T.G et C.C.P. débiteurs 108.484.047,71 108.484.047,71 34.816.736,26 Crédits de Trésorerie Caisses, Régies d'avances et accréditifs - - Banques (soldes créditeurs) TOTAL III 108.484.047,71 108.484.047,71 34.816.736,26 TOTAL III TOTAL GENERAL I + II + III 6.525.226.990,51 3.954.855.588,50 2.570.371.402,01 2.435.175.282,39 TOTAL GENERAL I+II+III (1) capital personnel débiteur (-) (1) capital personnel débiteur (-) (2) bénéficiaire (+) ; déficitaire (-) (2) bénéficiaire (+) ; déficitaire (-) Exercice du : 01/01/2020 au 30/06/2020 Exercice Exercice precedent 390.000.000,00 390.000.000,00 - - 390.000.000,00 390.000.000,00 1.604.062,88 1.604.062,88 - - 39.000.000,00 39.000.000,00 845.654.313,94 845.654.313,94 104.102,61 104.102,61 8.303.678,38 - -27.131.592,98 8.303.678,39 (A) 1.257.534.564,83 1.284.666.157,82 (B) 5.131.868,48 7.655.952,36 - - 5.131.868,48 7.655.952,36 - - - - - - - - - - (C) - - - - - - - - - - - - - - (D) 60.651.112,08 60.651.112,08 60.651.112,08 60.651.112,08 - - (E) - - - - - - 1.323.317.545,39 1.352.973.222,26 (F) 1.213.052.477,58 1.055.806.870,22 771.493.518,67 797.296.109,98 137.988.791,12 13.823.025,00 4.956.128,79 14.214.846,19 8.178.815,97 2.636.684,63 286.956.373,53 225.644.886,13 1.144.874,00 1.144.874,00 678.868,85 678.868,85 1.655.106,66 367.575,44 (G) 33.880.735,47 26.305.812,48 (H) 120.643,57 89.377,43 1.247.053.856,62 1.082.202.060,13 - - - - - - - - - 2.570.371.402,01 2.435.175.282,39 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) Exercice du : 01/01/2020 au 30/06/2020 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) Exercice du : 01/01/2020 au 30/06/2020 OPERATIONS TOTAUX DE SITUATION COMPARATIVE NATURE Propres à l'exercice Concernant les L'EXERCICE AU 30/06/2019 exercices précédents 3=1+2 1 2 PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) 4.888.117,68 - 4.888.118 3.910.775,33 Ventes de biens et services produits 1.172.386.754 - 1.172.386.754 1.787.270.966 Variation de stocks de produits(±) (1) 127.718.746 - 127.718.746 -67.521.607 I Immobilisations produites par - - - - l'entreprise pour elle-m me. Subventions d'exploitation - - - - N Autres produits d'exploitation - - - - I O Reprises d'exploitation; transferts de charges. 7.624.527 - 7.624.527 101.881.901 A T TOTAL I 1.312.618.145 1.312.618.145 1.825.542.035 I T CHARGES D'EXPLOITATION - L O Achats revendus (2) de marchandises 3.356.814 - 3.356.814 2.318.784 X P Achats consommés (2) de matières 1.081.052.648 4.304 1.081.056.952 1.418.241.178 E et fournitures Autres charges externes 94.225.736 48.332 94.274.069 130.288.793 II Impôts et taxes 22.560.143 - 22.560.143 27.924.240 Charges de personnel 66.696.561 - 66.696.561 76.242.988 Autres charges d'exploitation 560.000 - 560.000 600.000 Dotation d'exploitation 53.794.885 - 53.794.885 144.957.795 TOTAL II 1.322.246.788 52.636 1.322.299.424 1.800.573.778 III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) - - -9.681.279,41 24.968.257 PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation - - - - et autres titres immobilisés. IV Gains de change 1.183.537 - 1.183.537 2.879.219 Intér ts et autres produits financiers 4.040.429 - 4.040.429 2.221.087 R Reprises financières; transfert de charges 2.614.161 - 2.614.161 6.294.844 C I E TOTAL IV 7.838.127 7.838.127 11.395.149 N CHARGES FINANCIERES N A Charges d'intérêts 1.391.769 - 1.391.769 1.512.875 F I Pertes de change 1.216.946 - 1.216.946 2.200.302 V Autres charges financières - - - - Dotations financières 7.574.923 - 7.574.923 391.971 TOTAL V 10.183.638 10.183.638 4.105.147 VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) - -2.345.510,64 7.290.002 VII RESULTAT COURANT (III+VI) - -12.026.790 32.258.259 N O N C O U R A N T X I V V

XVI NATURE VII RESULTAT COURANT (reports) VIII PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes; transferts de charges TOTAL VIII IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées." Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions. TOTAL IX RESULTAT NON COURANT (VIII±IX) XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X) XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET (XI-XII) TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES) OPERATIONS TOTAUX DE SITUATION COMPARATIVE Propres à l'exercice Concernant les L'EXERCICE AU 30/06/2019 exercices précédents 3=1+2 1 2 - - -12.026.790 32.258.259 - - - - 1.065.019 - 1.065.019 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 49.269.432 1.065.019 1.065.018,75 49.269.433 - - - 355.042 355.042 - - - - 12.437.740 12.437.740 1.920.496 -2.524.084 -2.524.084 42.730.751 10.268.697 10.268.697,28 44.651.247 - - -9.203.678,53 4.618.186 - - -21.230.468,58 36.876.445 - - 5.901.124,41 13.519.327 - - -27.131.592,98 23.357.118 - - 1.321.521.291 1.886.206.617 - - 1.348.652.884 1.862.849.499 - - -27.131.592,98 23.357.118,20 Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Comptes-sociaux-et-consolides RESULTATS AU 30 JUIN 2020 COMPTES SOCIAUX ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) Exercice du : 01/01/2020 au 30/06/2020 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE I. SYNTHESE SES MASSES DU BILAN 1 2 - I = I I + 3 4 5 I I I - 6 7 I V = V 8 + 9 - 10 - = = 11 + 12 - 13 + 14 - V I = V I I ± V I I I = I X ± 15 - NATURE 30/06/2020 30/06/2019 Ventes de marchandises en l'état 4.888.117,68 3.910.775,33 Achats revendus de marchandises 3.356.814,09 2.318.783,83 Achats revendus de marchandises 1.531.303,59 1.591.991,50 PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 1.300.105.500,13 1.719.749.359,11 Ventes de biens et services produits 1.172.386.753,91 1.787.270.965,66 Variation stocks de produits 127.718.746,22 -67.521.606,55 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE : (6+7) 1.175.331.020,83 1.548.529.971,79 Achats consommés de matières et fournitures 1.081.056.952,30 1.418.241.178,41 Autres charges externes 94.274.068,53 130.288.793,38 VALEUR AJOUTEE (I + II - III) 126.305.782,89 172.811.378,82 Subventions d'exploitation Impôts et taxes 22.560.142,80 27.924.239,70 Charges de personnel 66.696.561,16 76.242.987,51 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 37.049.078,93 68.644.151,61 INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) Autres produits d'exploitation Autres charges d'exploitation 560.000,00 600.000,00 Reprises d'exploitation : transferts de charges 7.624.526,92 101.881.900,60 Dotations d'exploitation 53.794.885,26 144.957.794,98 RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) -9.681.279,41 24.968.257,23 RESULTAT FINANCIER -2.345.510,64 7.290.001,93 RESULTAT COURANT (+ ou -) -12.026.790,05 32.258.259,16 RESULTAT NON COURANT -9.203.678,53 4.618.185,73 Impôts sur les résultats 5.901.124,41 13.519.326,69 Variations a - b MASSES 30/06/2020 31/12/2019 Emplois Ressources c d 1 Financement Permanent 1.323.317.545,39 1.352.973.222,26 29.655.676,87 - 2 Moins actif immobilisé 554.728.739,70 586.993.593,11 - 32.264.853,41 3 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A) 768.588.805,69 765.979.629,14 - 2.609.176,54 4 Actif circulant 1.907.158.614,60 1.813.364.953,01 93.793.661,59 5 Moins Passif circulant 1.247.053.856,62 1.082.202.060,13 - 164.851.796,49 6 = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)" (B) 660.104.757,98 731.162.892,88 - 71.058.134,90 7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B" 108.484.047,71 34.816.736,26 73.667.311,45 - II. EMPLOIS ET RESSOURCES Exercice du : 01/01/2020 au 30/06/2020 EXERCICE EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) AUTOFINANCEMENT (A) - 8.058.076,76 - -11.575.220,51 • Capacité d'autofinancement - 8.058.076,76 - 38.734.779,49 • Distributions de bénéfices - - 50.310.000,00 CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) - 1.194.315,21 - 25.431,89 • Cession d'immobilisations incorporelles - 0,00 - 0,00 • Cession d'immobilisations corporelles - 1.185.000,00 - 0,00 • Cession d'immobilisations financières - 0,00 - 0,00 • Récupération sur créances immobilisées - 9.315,21 - 25.431,89 AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) - 0,00 - 0,00 • Augmentations de capital, apports - - - - • Subventions d'investissement - - - - AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) - - - - (nettes de primes de remboursement) - - - - X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) -27.131.592,98 23.357.118,20 1 - - - Bénéfice + - 23.357.118,20 Perte - 27.131.592,98 - 2 + Perte - 41.157.872,97 47.163.806,13 3 + Dotations financières (1) - - 4 + Dotations non courantes (1) - 20.006.683,99 5 - Reprises d'exploitation. (2) - - 6 - Reprises financières (2) 2.614.161,00 5.569.429,53 7 - Reprises non courantes (2) (3) 2.644.065,13 26.545.364,69 8 - Produits des cessions d'immobilisations 1.065.018,75 - 9 + Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées. 355.041,66 - I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 8.058.076,76 58.412.814,10 10 - Distributions de bénéfices - 50.310.000,00 I I AUTOFINANCEMENT 8.058.076,76 8.102.814,10 A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie. Y compris reprises sur subventions d'investissements. ETAT DES PROVISIONS Exercice du : 01/01/2020 au 30/06/2020 Montant DOTATIONS REPRISES Montant NATURE début fin exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice 1. Provisions pour dépréciation de l'actif 30.523.922,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.614.161,00 0,00 27.909.761,44 immobilisé 2. Provisions réglementées 7.655.952,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.083,88 5.131.868,48 3. Provisions durables pour risques et 60.651.112,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.651.112,08 charges SOUS TOTAL (A) 98.830.986,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.614.161,00 2.524.083,88 93.692.742,00 4. Provisions pour dépréciation de l'actif 310.612.042,11 12.637.012,29 5.482.640,83 317.766.413,57 circulant (hors trésorerie) 5. Autres provisions pour risques et 26.305.812,48 - 7.574.922,99 0,00 - - - 33.880.735,47 charges 6. Provisions pour dépréciation des 0,00 - - - - - - 0,00 comptes de trésorerie" SOUS TOTAL (B) 336.917.854,59 12.637.012,29 7.574.922,99 0,00 5.482.640,83 0,00 0,00 351.647.149,04 TOTAL (A+B) 435.748.841,48 12.637.012,29 7.574.922,99 0,00 5.482.640,83 2.614.161,00 2.524.083,88 445.339.891,04 TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION Au 30/06/2020 Participation Prix Valeur Extrait des derniers états de synthèse de Produits la société émettrice Secteur Capital inscrits au Raison sociale au capital d'acquisition comptable de la société émettrice d'activité social en % global nette Date de Situation nette Résultat net C.p.c. de 1 2 l'exercice 3 4 5 clôture 7 8 9 6 LONGOMETAL ARMATURE INDUSTRIE 60.346.000,00 96,93% 58.494.100,00 38.075.965,04 30/06/2020 39.281.919,80 2.705.488,51 0 TOTAL 60.346.000,00 96,93% 58.494.100,00 38.075.965,04 30/06/2020 39.281.919,80 2.705.488,51 0,00 PASSIFS ÉVENTUELS Le contrôle de l'office de change portrant sur la période 2013 à 2017 est en cours, le dossier est à présent en contentieux. Aucune notification n'a été reçue à date. Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 0,00 9.252.391,97 0,00 -11.549.788,62 II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) (E) ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS 6.643.215,43 - 51.321.905,74 - • Acquisitions d'immobilisations incorporelles - - 21.000,00 - • Acquisitions d'immobilisations corporelles 6.643.215,43 - 51.300.905,74 - • Acquisitions d'immobilisations financières - - - - • Augmentations des créances immobilisées 0,00 - 0,00 - REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) - - - - REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) - - 0,00 - EMPLOIS EN NON-VALEURS (H) 0,00 - 0,00 - "TOTAL I I - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)" 6.643.215,43 - 51.321.905,74 - III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.) 0,00 71.058.134,90 1.927.585,30 0,00 IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 73.667.311,45 0,00 0,00 64.799.279,66 TOTAL II 80.310.526,88 80.310.526,88 53.249.491,04 53.249.491,04 Augmentations Diminutions Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Comptes-sociaux-et-consolides RESULTATS AU 30 JUIN 2020 COMPTES CONSOLIDÉS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ ETAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE Exercice du : 01/01/2020 au 30/06/2020 KMAD 30.06.2020 30.06.2019 Chiffre d'affaires 1.206.972 1.814.386 Autres produits de l'activité 122.796 -69.230 Produits des activités ordinaires 1.329.768 1.745.156 Achats -1.095.616 -1.425.317 Autres charges externes -89.749 -129.044 Frais de personnel -77.316 -86.660 Impôts et taxes -22.678 -28.062 Amortissements et provisions d'exploitation -82.640 -74.094 Autres produits et charges d'exploitation 2.904 7.716 Charges d'exploitation courantes -1.365.095 -1.735.461 Résultat d'exploitation courant -35.327 9.695 Cessions d'actifs 710 - Résultats sur instruments financiers 2.657 - Autres produits et charges d'exploitation non courants -10.694 665 Autres produits et charges d'exploitation -7.327 665 Résultat des activités opérationnelles -42.654 10.360 Produits d'intérêts 4.040 2.221 Charges d'intérêts -4.348 -3.290 Autres produits et charges financiers -7.577 1.474 Résultat financier -7.885 405 Résultat avant impôts des entreprises intégrées -50.539 10.765 Impôts sur les bénéfices -7.924 -15.714 Impôts différés 15.962 10.139 Résultat net des entreprises intégrées -42.501 5.190 Intérêts minoritaires 63 154 Résultat net - Part du groupe -42.564 5.036 Résultat net par action en dirhams -10,91 1,29 - de base -10,91 1,29 - dilué -10,91 1,29 Résultat net par action des activités poursuivies en dirhams -10,91 1,29 - de base -10,91 1,29 - dilué -10,91 1,29 ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ En KMAD 30.06.2020 30.06.2019 Résultat net de l'ensemble consolidé -42.501 5.190 Ajustements : - - Elim. des amortissements et provisions 79.548 55.475 Elim. des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) -2.657 - Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution -710 - Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 33.680 60.665 Elim. de la charge (produit) d'impôt -8.038 5.575 Elim. du coût de l'endettement financier net 4.348 3.290 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 29.990 69.530 Incidence de la variation du BFR 185.471 -395.733 Impôts différés - - Impôts payés -7.924 -15.714 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 207.537 -341.917 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -88.028 -15.014 Variation des autres actifs financiers 8 14 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1.065 - Intérêts financiers versés -4.348 -3.290 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -91.303 -18.290 Variations de dettes résultant de contrats location 76.318 -5.431 Dividendes payés aux actionnaires de la mère - -50.310 Variation des comptes courants associés -1 37.524 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 76.317 -18.217 Incidence des changements de principes comptables - 246.062 Variation de la trésorerie 192.551 -132.362 Trésorerie d'ouverture 553.460 173.837 Trésorerie de clôture 746.011 41.475 Variation de la trésorerie 192.551 -132.362 Actif (En KMAD) 30.06.2020 31.12.2019 Immobilisations incorporelles 2.576 3.351 Immobilisations corporelles 1.242.998 1.304.982 Immobilisations en droit d'usage 125.792 50.526 Autres actifs financiers 39.957 39.965 Impôts différés actifs 164.021 154.680 Actifs non-courants 1.575.344 1.553.504 Autres actifs financiers courants 3.439 782 Stocks et en-cours 533.199 453.986 Créances clients 672.196 862.699 Autres débiteurs courants 156.527 76.943 Trésorerie et équivalent de trésorerie 746.499 586.462 Actifs courants 2.111.860 1.980.872 TOTAL ACTIF 3.687.204 3.534.376 Passif (En KMAD) 2020.06 2019.12 Capital 390.000 390.000 Primes d'émission et de fusion 1.604 1.604 Réserves 1.454.430 1.496.594 Résultats net part du groupe -42.564 -41.365 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère 1.803.469 1.846.833 Intérêts minoritaires 1.779 1.715 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 1.805.248 1.848.548 Provisions non courantes 60.651 63.230 Avantages du personnel 117.270 112.888 Dettes financières non courantes 126.546 50.228 Impôts différés passifs 240.779 246.601 Autres créditeurs non courants 27.115 28.437 Passifs non courants 572.361 501.384 Provisions courantes 24.756 24.756 Dettes financières courantes 488 33.002 Dettes fournisseurs courantes 791.903 818.898 Autres créditeurs courants 492.448 307.788 Passifs courants 1.309.595 1.184.444 TOTAL PASSIF 1.881.956 1.685.828 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 3.687.204 3.534.376 ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ En milliers de dirhams 30.06.2020 30.06.2019 Exercices du 1er Janvier au 30 juin Résultat de l'exercice -42.501 5.190 Autres éléments du résultat global (bruts d'impôts) - - Ecart de conversion des activités à l'étranger - - Pertes et profits relatifs à la réévaluation des Actifs financiers disponibles à la vente - - Partie efficace des produits ou pertes sur instruments de couverture de flux de trésorerie - - Variation de la réserve de réévaluation des immobilisations - - Ecarts actuariels sur les obligations des régimes à prestations définies - - Impôt sur le résultat sur les autres éléments du résultat global - - Quote Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises associées - - Autres éléments du résultat global nets d'impôts - - RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'ANNEE -42.501 5.190 Dont Intérêts minoritaires 63 154 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Primes Capitaux d'émission, de Résultat de Intérêt En KMAD Capital Réserves propres Part TOTAL fusion l'exercice minoritaire du groupe et d'apport Situation à la clôture de l'exercice 2018.12 390.000 1.604 1.537.178 12.812 1.941.594 1.561 1.943.155 Affectation du résultat de l'exercice N-1 - - 12.812 -12.812 - - - Dividendes versés - - -50.310 -50.310 - -50.310 Changement de méthodes comptables - - - - - - - Part du groupe dans le résultat - - - -41.365 -41.365 176 -41.189 Gains et pertes actuariels - - -4.473 - -4.473 -32 -4.505 Autres mouvements - - 1.386 - 1.386 11 1.397 Situation à la clôture de l'exercice 2019.12 390.000 1.604 1.496.594 -41.365 1.846.832 1.715 1.848.548 Affectation du résultat de l'exercice N-1 - - -41.365 41.365 - - - Dividendes versés - - - - - - - Changement de méthodes comptables - - - - - - - Part du groupe dans le résultat - - - -42.564 -42.564 63 -42.501 Gains et pertes actuariels - - - - - - - Autres mouvements - - -799 - -799 - -799 Situation à la clôture de l'exercice 2020.06 390.000 1.604 1.454.429 -42.564 1.803.469 1.779 1.805.248 PASSIFS ÉVENTUELS Le contrôle de l'office de change portrant sur la période 2013 à 2017 est en cours, le dossier est à présent en contentieux. Aucune notification n'a été reçue à date. Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Comptes-sociaux-et-consolides RESULTATS AU 30 JUIN 2020 COMPTES CONSOLIDÉS RESUME DES NOTES AUX COMPTES CONSOLIDES 1. Référentiel comptable retenu : En application de l'avis n°5 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) du 26/05/2005 et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 6.2 de la circulaire n°06/05 de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) du 13 octobre 2005, les états financiers consolidés du Groupe Sonasid sont préparés en conformité avec les normes comptables internationales adoptées au sein de l'Union Européenne au 30 Juin 2020 et telles que publiées à cette même date. Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations SIC et IFRIC (Standards Interpretations Committee et International Financial Reporting Interpretations Committee). Les principales règles et méthodes comptables du Groupe sont décrites ci-après. 2. Bases d'évaluation Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût historique à l'exception de certaines catégories d'actifs et passifs conformément aux principes édictés par les IFRS. Les catégories concernées sont mentionnées dans les notes ci-après. 3. Utilisation d'estimations et hypothèses L'établissement des états financiers consolidés, en conformité avec les normes comptables internationales en vigueur, a conduit le Groupe à faire des estimations et formuler des hypothèses ayant une incidence sur les états financiers et les notes les accompagnants. Le Groupe procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations. Les montants qui figurent dans ses futurs états financiers consolidés sont susceptibles de différer de ces estimations en fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes. Les principales estimations significatives faites par le Groupe portent notamment sur l'évolution des engagements envers les salariés, les immobilisations corporelles, les stocks, les impôts différés et les provisions. 4. Principes et périmètre de consolidation 4.1 Principes de consolidation Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle exclusif de fait ou de droit sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité faisant l'objet d'un investissement et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. L'investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si et seulement si tous les éléments ci-dessous sont réunis: il détient le pouvoir sur l'entité faisant l'objet de l'investissement; il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité faisant l'objet d'un investissement ; il a la capacité d'exercer son pouvoir sur l'entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu'il obtient Les états financiers des sociétés contrôlées sont consolidés dès que le contrôle devient effectif et jusqu'à ce que ce contrôle cesse. Conformément aux dispositions des IFRS, il n'y a pas d'exemption au périmètre de consolidation du Groupe. Toutes les transactions intragroupes, ainsi que les actifs et passifs réciproques significatifs entre les sociétés consolidées par intégration globale ou intégration proportionnelle sont éliminés. Il en est de même pour les résultats internes au Groupe (dividendes, plus-values...). Les résultats des cessions internes réalisées avec les sociétés mises en équivalence sont éliminés dans la limite du pourcentage d'intérêt du Groupe dans ces sociétés. Toutes les sociétés du Groupe sont consolidées à partir de comptes arrêtés au 30 Juin 2020. 30 Juin 2020 31 Décembre 2019 % d'intérêt % de contrôle Méthode % d'intérêt % de contrôle Méthode SONASID 100% 100% IG 100% 100% IG LONGOMETAL ARMATURE 96,93% 96,93% IG 96,93% 96,93% IG 5. Principales règles et méthodes comptables : 5.1 Immobilisations corporelles Conformément à la norme IAS 16, les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition historique ou de fabrication initial, diminué du cumul des amortissements et, le cas échéant, du cumul des pertes de valeur. Les intérêts financiers des capitaux utilisés pour financer les investissements, pendant la période précédant leur mise en exploitation, sont partis intégrante du coût historique. Les coûts d'entretien courants sont comptabilisés en charges de la période à l'exception de ceux qui prolongent la durée d'utilisation ou augmentent la valeur du bien concerné qui sont alors immobilisés. Les amortissements sont pratiqués en fonction des durées d'utilisation (durée d'utilité). Le mode d'amortissement retenu par le Groupe est le mode linéaire. L'ensemble des dispositions concernant les immobilisations corporelles est également appliqué aux actifs corporels détenus par l'intermédiaire d'un contrat de location financement. A chaque date de clôture, le Groupe revoit les valeurs résiduelles et les durées d'utilité des immobilisations corporelles et adapte les plans d'amortissement de façon prospective en cas de variation par rapport à l'exercice précédent. 5.2 Stocks Les stocks sont évalués au plus bas de leur coût de revient ou de leur valeur nette de réalisation. Le coût de revient correspond au coût d'acquisition ou aux coûts de production encourus pour amener les stocks dans l'état et à l'endroit ou ils se trouvent. Ces derniers comprennent, sur la base d'un niveau normal d'activité, les charges directes et indirectes de production. Les coûts de revient sont généralement calculés selon la méthode du coût moyen pondéré. La valeur nette de réalisation des stocks correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité diminué des coûts estimés pour achever les produits et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. 5.3 Avantages du personnel Les engagements du Groupe au titre des régimes de couverture maladie à prestations définies et des indemnités de fin de carrière sont déterminés, conformément à la norme IAS 19, sur la base de la méthode des unités de crédit projetées, en tenant compte des conditions économiques propres à chaque pays (essentiellement le Maroc pour le Groupe). Les engagements sont couverts par des provisions inscrites au bilan au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les salariés. Les provisions sont déterminées de la façon suivante : la méthode actuarielle utilisée est la méthode dite des unités de crédits projetés (« projected unit credit method ») qui stipule que chaque période de service donne lieu à constatation d'une unité de droit à prestation et évalue séparément chacune de ces unités pour obtenir l'obligation finale. Ces calculs intègrent des hypothèses de mortalité, de rotation du personnel et de projection des salaires futurs… • Le groupe comptabilise immédiatement la totalité des écarts actuariels en OCI car cela est requis par la norme IAS 19R Les primes versées à l'occasion de la remise des médailles du travail pendant toute la période de travail des salariés font l'objet d'une provision. Cette dernière est évaluée en tenant compte des probabilités que les salariés atteignent l'ancienneté requise pour chaque échelon et est actualisée. Les indemnités de départ en retraite font également l'objet d'une provision. Cette dernière est évaluée en tenant compte de la probabilité de la présence des salariés dans le Groupe, à leur date de départ en retraite. Cette provision est actualisée. 5.4 Impôts différés Le Groupe comptabilise les impôts différés pour l'ensemble des différences temporelles existantes entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et des passifs du bilan, à l'exception de : la comptabilisation initiale du goodwill, ou ; la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui :

n'est pas un regroupement d'entreprises; et

au moment de la transaction, n'affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (perte fiscale). Les taux d'impôt retenus sont ceux votés ou quasi adoptés à la date de clôture de l'exercice en fonction des juridictions fiscales. Le montant d'impôts différés est déterminé pour chaque entité fiscale. Les actifs d'impôts relatifs aux différences temporelles et aux reports déficitaires ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable qu'un profit imposable futur déterminé avec suffisamment de précision sera dégagé au niveau de l'entité fiscale. Les impôts exigibles et/ou différés sont comptabilisés au compte de résultat de la période sauf s'ils sont générés par une transaction ou un événement comptabilisé directement en capitaux propres. Une entité du Groupe doit compenser les actifs et passifs d'impôt exigible si, et seulement si, cette entité : a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés ; et a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Une entité du Groupe doit compenser les actifs et passifs d'impôt différé si, et seulement si, cette entité : a un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôt exigible; et les actifs et passifs d'impôts différés concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale. Ainsi, les soldes nets d'impôts différés sont déterminés au niveau de chaque entité fiscale. 5.5 Provisions Le Groupe comptabilise une provision dès lors qu'il existe une obligation légale ou implicite envers un tiers qui se traduira par une sortie de ressources, sans contrepartie attendue, nécessaire pour éteindre cette obligation et pouvant être estimée de façon fiable. Les montants comptabilisés en provisions tiennent compte d'un échéancier de décaissements et sont actualisés lorsque l'effet du passage du temps est significatif. Cet effet est comptabilisé en résultat financier. Les provisions pour restructuration sont comptabilisées dès lors que le Groupe a établi un plan formalisé et détaillé dont l'annonce a été faite aux parties concernées. Lorsqu'une obligation légale, contractuelle ou implicite rend nécessaire le réaménagement de sites, une provision pour frais de remise en état est comptabilisée en autres charges d'exploitation. Elle est comptabilisée sur la durée d'exploitation du site en fonction du niveau de production et d'avancement de l'exploitation dudit site. Les coûts engagés pour limiter ou prévenir des risques environnementaux et engendrant des avantages économiques futurs, tels que l'allongement des durées de vie des immobilisations, l'accroissement de la capacité de production et l'amélioration du niveau de sécurité, sont immobilisés. Lorsque le Groupe estime qu'il a une obligation légale ou implicite lié à un risque environnemental dont l'extinction devrait se traduire par une sortie de ressource, une provision correspondant aux coûts futurs estimés est comptabilisée sans tenir compte des indemnités d'assurance éventuelles (seules les indemnités d'assurance quasi certaines sont comptabilisées à l'actif du bilan). Lorsque le Groupe ne dispose pas d'un échéancier de reversement fiable ou lorsque l'effet du passage du temps est non significatif, l'évolution de ces provisions se fait sur la base des coûts non actualisés. Les autres coûts environnementaux sont comptabilisés en charges de la période où ils sont encourus. Le rapport financier semestriel du Groupe Sonasid au 30 juin 2020 est mis à votre disposition sur le site internet de Sonasid, à l'adresse suivante : www.sonasid.ma Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Comptes-sociaux-et-consolides Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

