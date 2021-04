SONASID S A : COMPTES SOCIAUX & CONSOLIDES 2020 01/05/2021 | 00:47 Envoyer par e-mail :

RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020 RÉALISATIONS DE L'EXERCICE 2020 Après un premier semestre 2020 fortement impacté par les effets de la crise sanitaire sur le secteur de la construction, le redressement de la demande observé à partir du mois de juin a permis de contenir la baisse des volumes de vente annuels à -4%. Sonasid réalise ainsi un chiffre d'affaires de 3 109 MDH en 2020, en repli de 13% par rapport 2019. Cette évolution du chiffre d'affaires intègre un impact prix défavorable, de -9% en 2020. Dans ces conditions de marché particulières, Sonasid a accéléré l'exécution de son programme de réduction des coûts de production et a mis en œuvre de nouvelles initiatives d'optimisation des coûts fixes. Le résultat net social de l'exercice se situe à 20 MDH en 2020, en hausse de 12 MDH par rapport à l'année précédente, ce qui confirme l'efficacité des leviers de création de valeur déployés. Sonasid conserve, par ailleurs, des fondamentaux financiers solides, avec un endettement net négatif, qui s'élève à -860 MDH à fin 2020, conséquence de la génération de 277 MDH de flux de trésorerie. COMPTES SOCIAUX COMPTES CONSOLIDÉS EN MDH 2020 2019 VARIATION EN MDH 2020 2019 VARIATION 3.109 3.593 -13% 3.153 3.622 -13% EBITDA 106 103 3% EBITDA 116 109 7% Résultat d'exploitation 28 9 +19 MDH Résultat net - Part du groupe -28 -41 +13 MDH Résultat net 20 8 +12 MDH DIVIDENDES Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires la distribution d'un dividende de 7 DH par action, au titre de l'exercice 2020. PERSPECTIVES Sonasid poursuivra, en 2021, le déploiement de ses priorités stratégiques, axées sur le renforcement de sa compétitivité et le développement commercial. Sonasid reste engagée dans la promotion d'un modèle économique durable avec un outil de production alimenté à 85% par des énergies renouvelables. Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020 COMPTES SOCIAUX BILAN - ACTIF Au : 31/12/2020 ACTIF Exercice Exercice Précedent Brut Amort. et prov. Net Net IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) - - - - • Frais préliminaires - - - - • Charges à repartir sur plusieurs exercices - - - - • Primes de remboursement des obligations - - - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 52.378.733,26 51.126.798,58 1.251.934,68 2.749.741,17 • Immobilisation en recherche et développement - - - • Brevets, marques, droits et valeurs similaires 44.887.106,77 43.635.172,09 1.251.934,68 2.749.741,17 • Fonds commercial 7.491.626,49 7.491.626,49 - - • Autres immobilisations incorporelles - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 4.085.858.579,24 3.607.283.087,15 478.575.492,09 508.896.883,28 IMMOBILISE • Terrains 111.477.645,66 7.575.101,86 103.902.543,80 104.286.127,33 • Matériel de transport 42.730.749,30 42.730.749,30 - 1.633,32 • Constructions 522.530.319,91 417.562.521,50 104.967.798,41 121.037.041,29 • Installations techniques, matériel et outillage 3.328.753.885,20 3.103.341.315,28 225.412.569,92 248.308.279,05 ACTIF • Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers 32.691.441,18 31.907.331,40 784.109,78 466.070,71 • Autres immobilisations corporelles 4.166.067,81 4.166.067,81 - - • Immobilisations corporelles en cours 43.508.470,18 - 43.508.470,18 34.797.731,58 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) 98.360.559,75 17.218.955,10 81.141.604,65 75.346.968,66 • Prêts immobilisés 12.468,19 - 12.468,19 31.173,06 • Autres créances financières 39.853.991,56 - 39.853.991,56 39.853.991,56 • Titres de participation 58.494.100,00 17.218.955,10 41.275.144,90 35.461.804,04 • Autres titres immobilisés - - - - ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) - - - • Diminution des créances immobilisées - - - • Augmentation des dettes de financement - - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 4.236.597.872,25 3.675.628.840,83 560.969.031,42 586.993.593,11 STOCKS (F) 601.938.450,95 93.085.865,90 508.852.585,05 424.747.797,27 • Marchandises 3.309.949,03 - 3.309.949,03 1.624.783,21 • Matières et fournitures consommables 292.071.496,71 90.958.983,68 201.112.513,03 206.007.976,42 • Produits en cours 45.476.996,02 - 45.476.996,02 62.761.546,64 • Produits intermédiaires et produits résiduels 79.116.932,50 - 79.116.932,50 10.438.917,82 • Produits finis 181.963.076,69 2.126.882,22 179.836.194,47 143.914.573,18 CIRCULANT CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 988.519.318,91 218.272.304,77 770.247.014,14 838.204.557,07 • Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 15.916.894,08 - 15.916.894,08 14.739.948,05 • Clients et comptes rattachés 892.930.885,69 207.919.089,99 685.011.795,70 800.279.573,63 ACTIF • Personnel - Débiteur 27.908,76 - 27.908,76 366.696,28 • Etat - Débiteur 61.254.167,61 61.254.167,61 13.342.889,11 • Comptes d'associés 646.524,70 - 646.524,70 646.524,70 • Autres débiteurs 17.607.993,93 10.353.214,78 7.254.779,15 8.480.465,56 • Comptes de régularisation - Actif 134.944,14 134.944,14 348.459,74 TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H) 755.933.283,19 - 755.933.283,19 548.361.401,21 ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) 2.436.727,32 - 2.436.727,32 2.051.197,47 (Éléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) 2.348.827.780,37 311.358.170,67 2.037.469.609,70 1.813.364.953,01 TRÉSORERIE TRÉSORERIE - ACTIF 104.161.126,51 - 104.161.126,51 34.816.736,26 • Chèques et valeurs à encaisser - - - - • Banques, T.G et C.C.P. débiteurs 104.161.126,51 - 104.161.126,51 34.816.736,26 • Caisses, Régies d'avances et accréditifs - - - - TOTAL III 104.161.126,51 - 104.161.126,51 34.816.736,26 TOTAL GENERAL I+II+III 6.689.586.779,13 3.986.987.011,50 2.702.599.767,63 2.435.175.282,39 Arrêté l'Actif du bilan 2020 à la somme de : Deux-milliards-sept-cent-deux-millions-cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf-sept-cent-soixante-sept-Dirhams soixante-trois-centimes COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal) Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020 OPERATIONS Concernant TOTAUX DE SITUATION NATURE Propres à l'exercice les exercices L'EXERCICE COMPARATIVE AU 3=1+2 31/12/2019 1 précédents 2 I PRODUITS D'EXPLOITATION - • Ventes de marchandises (en l'état) 13.239.459,86 - 13.239.459,86 6.585.757,30 • Ventes de biens et services produits 3.095.455.901,02 - 3.095.455.901,02 3.585.915.278,87 • Variation de stocks de produits(±) (1) 89.251.491,00 - 89.251.491,00 -291.838.219,48 • Immobilisations produites par - - - - l'entreprise pour elle-même. • Subventions d'exploitation - - - - • Autres produits d'exploitation 717.425,63 - 717.425,63 - EXPLOITATION • Reprises d'exploitation; transferts de charges. 22.567.154,61 - 22.567.154,61 127.210.283,76 • Achats revendus (2) de marchandises 12.837.104,92 - 12.837.104,92 4.246.853,01 'TOTAL I 3.221.231.432,12 - 3.221.231.432,12 3.427.873.100,45 II CHARGES D'EXPLOITATION • Achats consommés (2) de matières et fournitures 2.632.894.900,92 4.303,84 2.632.899.204,76 2.720.309.278,41 • Autres charges externes 235.681.752,49 105.167,61 235.786.920,10 262.851.802,84 • Impôts et taxes 58.411.600,20 - 58.411.600,20 58.125.729,80 • Charges de personnel 150.764.505,48 - 150.764.505,48 162.705.700,64 • Autres charges d'exploitation 1.200.000,00 - 1.200.000,00 1.120.000,00 • Dotation d'exploitation 101.122.246,50 - 101.122.246,50 209.518.896,55 'TOTAL II 3.192.912.110,51 109.471,45 3.193.021.581,96 3.418.878.261,25 III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) - - 28.209.850,16 8.994.839,20 IV PRODUITS FINANCIERS • Produits des titres de participation et autres titres - - - - immobilisés. • Gains de change 2.969.592,36 - 2.969.592,36 5.571.373,99 • Intérêts et autres produits financiers 13.515.511,48 - 13.515.511,48 3.893.168,64 FINANCIER • Reprises financières; transfert de charges 7.864.538,33 - 7.864.538,33 7.101.984,80 TOTAL IV 24.349.642,17 - 24.349.642,17 16.566.527,43 V CHARGES FINANCIERES • Charges d'intérêts 1.825.942,47 - 1.825.942,47 2.144.844,68 • Pertes de change 10.255.464,65 - 10.255.464,65 3.186.670,61 • Autres charges financières 3.983,07 - 3.983,07 - • Dotations financières 2.436.727,32 - 2.436.727,32 2.051.197,47 TOTAL V 14.522.117,51 - 14.522.117,51 7.382.712,76 VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) - - 9.827.524,66 9.183.814,67 VII RESULTAT COURANT (III+VI) - - 38.037.374,82 18.178.653,88 Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation (+) ; diminution (-) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks. BILAN - PASSIF Au : 31/12/2020 PASSIF Exercice Exercice préc. CAPITAUX PROPRES • Capital social ou personnel (1) 390 000 000,00 390 000 000,00 • Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé. 390 000 000,00 390 000 000,00 • Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 604 062,88 1 604 062,88 • Écarts de réévaluation - - • Réserve légale 39 000 000,00 39 000 000,00 • Autres réserves 845 654 313,94 845 654 313,94 • Report à nouveau (2) 8.407.780,99 104.102,61 • Résultats nets en instance d'affectation (2) - - • Résultat net de l'exercice (2) 19.659.921,26 8.303.678,39 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 1.304.326.079,07 1.284.666.157,82 CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) 2.111.941,10 7.655.952,36 PERMANENT • Subventions d'investissement - - • Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires 2.111.941,10 7.655.952,36 • Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition - - • Provisions réglementées pour investissements - - FINANCEMENT • Provisions réglementées pour reconstitution des gisements - - • Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements - - • Autres provisions réglementées - - DETTES DE FINANCEMENT (C) • Emprunts Obligataires - - • Emprunts auprès des établissements de crédit - - • Avances de l'Etat - - • Dettes rattachées à des participations et billets de fonds - - • Avances reçues et comptes courants bloqués - - • Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement - - PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D) 58.973.744,08 60.651.112,08 • Provisions pour risques 58.973.744,08 60.651.112,08 • Provisions pour charges - - ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) - - • Augmentation des créances immobilisées - - • Diminution des dettes de financement - - Total I (A+B+C+D+E) 1.365.411.764,25 1.352.973.222,26 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 1.306.508.217,31 1.055.806.870,22 • Fournisseurs et comptes rattachés 856.270.263,73 797.296.109,98 • Clients créditeurs, avances et acomptes 205.497.761,89 13.823.025,00 CIRCULANT • Personnel - Créditeur 7.058.726,42 14.214.846,19 • Organismes Sociaux 10.815.225,59 2.636.684,63 • Etat - Créditeur 225.681.312,87 225.644.886,13 PASSIF • Comptes d'associés - Créditeurs 132.874,00 1.144.874,00 • Autres Créanciers 678.868,85 678.868,85 • Comptes de régularisation - Passif 373.183,96 367.575,44 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 30.524.796,33 26.305.812,48 ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Élements circulants) (H) 154.989,74 89.377,43 Total II (F+G+H) 1.337.188.003,38 1.082.202.060,13 TRESORERIE TRÉSORERIE - PASSIF - - • Crédits d'escompte - - • Crédits de trésorerie - - • Banques (soldes créditeurs) - - Total III - - TOTAL GENERAL I+II+III 2.702.599.767,63 2.435.175.282,39 capital personnel débiteur (-) bénéficiaire (+) ; déficitaire (-) Arrêté le Passif du bilan 2020 à la somme de : Deux-milliards-sept-cent-deux-millions-cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf-sept-cent-soixante-sept-Dirhamssoixante-trois-centimes COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal) Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020 OPERATIONS TOTAUX DE Propres à Concernant SITUATION COMPARA- NATURE les exercices L'EXERCICE TIVE AU 31/12/2019 l'exercice 3=1+2 précédents 1 2 VII RESULTAT COURANT (reports) - - 38.037.374,82 18.178.653,88 VIII PRODUITS NON COURANT • Produits des cessions d'immobilisations 2.610.868,75 - 2.610.868,75 - • Subventions d'équilibre - - - - • Reprises sur subventions d'investissement - - - - • Autres produits non courants 6.212.200,90 - 6.212.200,90 14.741.321,68 • Reprises non courantes; transferts de charges 7.221.379,26 7.221.379,26 - 68.954.309,68 TOTAL VIII 16.044.448,91 - 16.044.448,91 83.695.631,36 COURANT IX CHARGES NON COURANTES • Valeurs nettes d'amortissements des 648.624,99 - - 69.807,00 Immobilisations cédées. NON • Subventions accordées - - - - • Autres charges non courantes 15.326.762,44 14.591.157,90 86.979,55 73.794.897,48 • Dotations non courantes aux amortissements 3.504.374,00 - 3.504.374,00 13.368,02 et aux provisions. TOTAL IX 18.744.156,89 86.979,55 18.831.136,44 73.878.072,50 X RESULTAT NON COURANT (VIII±IX) - - -2.786.687,53 9.817.558,86 XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X) - - 35.250.687,29 27.996.212,74 XII IMPOTS SUR LES RESULTATS - - 15.590.766,03 19.692.534,35 XIII RESULTAT NET (XI-XII) - -635 046,05 19.659.921,26 8.303.678,39 XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) - - 3.261.625.523,20 3.528.135.259,24 XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) - - 3.241.965.601,94 3.519.831.580,86 XVI RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES) - - 19.659.921,26 8.303.678,39 Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020 COMPTES SOCIAUX ETAT DES SOLDES DE GESTION ESG Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020 I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.) 31/12/20 31/12/19 1 • Ventes de marchandises en l'état 13.239.459,86 6.585.757,30 2 - • Achats revendus de marchandises 12.837.104,92 4.246.853,01 I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT 402.354,94 2.338.904,29 II + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 3.184.707.392,02 3.294.077.059,39 3 • Ventes de biens et services produits 3.095.455.901,02 3.585.915.278,87 4 • Variation stocks de produits 89.251.491,00 -291.838.219,48 5 • Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même - - III - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE : (6+7) 2.868.686.124,86 2.983.161.081,25 6 • Achats consommés de matières et fournitures 2.632.899.204,76 2.720.309.278,41 7 • Autres charges externes 235.786.920,10 262.851.802,84 IV = VALEUR AJOUTEE (I + II - III) 316.423.622,10 313.254.882,43 8 + • Subventions d'exploitation - - V 9 - • Impôts et taxes 58.411.600,20 58.125.729,80 10 - • Charges de personnel 150.764.505,48 162.705.700,64 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 107.247.516,42 92.423.451,99 = INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) - - 11 + • Autres produits d'exploitation 717.425,63 - 12 - • Autres charges d'exploitation 1.200.000,00 1.120.000,00 13 + • Reprises d'exploitation : transferts de charges 22.567.154,61 127.210.283,76 14 - • Dotations d'exploitation 101.122.246,50 209.518.896,55 VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 28.209.850,16 8.994.839,20 VII ± RESULTAT FINANCIER 9.827.524,66 9.183.814,67 VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 38.037.374,82 18.178.653,88 IX ± RESULTAT NON COURANT -2.786.687,53 9.817.558,86 15 - Impôts sur les résultats 15.590.766,03 19.692.534,35 X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) 19.659.921,26 8.303.678,39 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT (par la méthode dite additive) 1 • Bénéfice + 19.659.921,26 8.303.678,39 • Perte - - 2 + • Dotation d'exploitation (1) 84.323.135,41 92.611.837,33 3 + • Dotations financières (1) - - 4 + • Dotations non courantes (1) - - 5 - • Reprises d'exploitation. (2) - - 6 - • Reprises financières (2) 5.813.340,86 6.376.570,58 7 - • Reprises non courantes (2) (3) 7.221.379,26 55.804.165,64 8 - • Produits des cessions d'immobilisations 2.610.868,75 - 9 + • Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées. 648.624,99 - I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 88.986.092,79 38.734.779,49 10 - • Distributions de bénéfices - 50.310.000,00 II AUTOFINANCEMENT 88.986.092,79 -11.575.220,51 A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie. Y compris reprises sur subventions d'investissements. TABLEAU DE FINANCELENT DE L'EXERCICE (modèle normal) Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020 I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN Variations a - b MASSES 31/12/20 31/12/19 Emplois Ressources c d 1 Financement Permanent 1.365.411.764,25 1.352.973.222,26 - 12.438.541,99 2 Moins actif immobilisé 560.969.031,42 586.993.593,11 - 26.024.561,69 3 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A) 804.442.732,83 765.979.629,14 26.024.561,69 4 Actif circulant 2.037.469.609,70 1.813.364.953,01 224.104.656,69 - 5 Moins Passif circulant 1.337.188.003,38 1.082.202.060,13 - 254.985.943,25 6 = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B) 700.281.606,32 731.162.892,88 30.881.286,56 7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B 104.161.126,51 34.816.736,26 69.344.390,25 - II. EMPLOIS ET RESSOURCES EXERCICE EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) C • AUTOFINANCEMENT (A) - 88.986.092,79 - -11.575.220,51 • Capacité d'autofinancement - 88.986.092,79 - 38.734.779,49 • - Distributions de bénéfices - - 50.310.000,00 • CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B) - 2.629.573,62 - 25.431,89 • Cession d'immobilisations incorporelles - 0,00 - 0,00 • Cession d'immobilisations corporelles - 2.610.868,75 - 0,00 • Cession d'immobilisations financières - 0,00 - 0,00 • Récupération sur créances immobilisées - 18.704,87 - 25.431,89 • AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET (C) - 0,00 - 0,00 • Augmentations de capital, apports - - - • Subventions d'investissement - - - • AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) - - - • (nettes de primes de remboursement) - - - TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 0,00 91.615.666,41 0,00 -11.549.788,62 II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) • ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS (E) 53.152.562,72 - 51.321.905,74 - • Acquisitions d'immobilisations incorporelles - 21.000,00 - • Acquisitions d'immobilisations corporelles 53.152.562,72 - 51.300.905,74 - • Acquisitions d'immobilisations financières - - - - • Augmentations des créances immobilisées 0,00 - 0,00 - • REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) - - - - • REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) 0,00 - - - • EMPLOIS EN NON-VALEURS (H) 0,00 - 0,00 - TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 53.152.562,72 - 51.321.905,74 - III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 0,00 30.881.286,56 1.927.585,30 - (B.F.G.) IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 69.344.390,25 - 0,00 64.799.279,66 TOTAL GENERAL 122.496.952,97 122.496.952,98 53.249.491,04 53.249.491,04 Augmentations  Diminutions TABLEAU DES PROVISIONS Exercice du : 01/01/2020 au 31/12/2020 DOTATIONS REPRISES MONTANT NATURE MONTANT DÉBUT EXERCICE D'EXPLOITATION FINANCIÈRES NON COURANTES D'EXPLOITATION FINANCIÈRES NON COURANTES FIN EXERCICE IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé 30.523.922,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5.813.340,85 0,00 24.710.581,59 2. Provisions réglementées 7.655.952,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5.544.011,26 2.111.941,10 0,00 3. Provisions durables pour risques et charges 60.651.112,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677.368,00 58.973.744,08 SOUS TOTAL (A) 98.830.986,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.813.340,85 7.221.379,26 85.796.266,77 4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors 310.612.042,11 16.470.031,09 0,00 0,00 15.723.902,54 0,00 0,00 311.358.170,67 trésorerie) 5. Autres provisions pour risques et charges 26.305.812,48 329.080,00 2.436.727,32 3.504.374,00 0,00 2.051.197,47 0,00 30.524.796,33 6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS TOTAL (B) 336.917.854,59 16.799.111,09 2.436.727,32 3.504.374,00 15.723.902,54 2.051.197,47 0,00 341.882.967,00 TOTAL (A+B) 435.748.841,48 16.799.111,09 2.436.727,32 3.504.374,00 15.723.902,54 7.864.538,32 7.221.379,26 427.679.233,77 TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION SECTEUR CAPITAL PARTICIPATION PRIX D'ACQUISITION VALEUR EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYNTHÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE PRODUITS RAISON SOCIALE COMPTABLE INSCRITS AU C.P.C. D'ACTIVITÉ SOCIAL" AU CAPITAL EN % GLOBAL DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE NETTE DATE DE CLÔTURE SITUATION NETTE RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LONGOMETAL ARMATURE INDUSTRIE 60.346.000,00 96,93% 58.494.100,00 41.275.144,90 31/12/20 42.582.425,36 6.005.994,07 0 TOTAL 60.346.000,00 96,93% 58.494.100,00 41.275.144,90 31/12/20 42.582.425,36 6.005.994,07 0,00 PASSIFS ÉVENTUELS La société a des passifs éventuels se rapportant à des garanties bancaires et autres éléments survenant dans le cadre habituel de ses activités. La société ne s'attend pas à ce que ces éléments donnent lieu à des passifs significatifs. Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers RC n°3555 - NADOR RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020 COMPTES SOCIAUX Evaluation des immobilisations corporelles Questions clés identifiées Notre réponse Au 31 décembre 2020, les valeurs nettes comptables des immobilisations corporelles de la société s'élèvent à MMAD 478 qui représentent 18% du total Bilan. La direction revoit la valorisation des immobilisations corporelles à chaque arrêté en cas d'indice de perte de valeur, selon les modalités décrites dans le paragraphe « Tests de dépréciation des actifs » de l'état A1 « Principes comptables » de l'annexe aux comptes sociaux. Les immobilisations corporelles impactent de manière significative les comptes de la société et font par ailleurs appel au jugement et aux estimations de la Direction pour apprécier les indices de perte de valeur de ces actifs ainsi que leur valeur recouvrable. De ce fait, nous avons considéré que l'évaluation des immobilisations corporelles constitue un point clé de l'audit. Dans le cadre de notre audit, nous avons : pris connaissance des procédures mises en place par la direction dans le cadre des tests de dépréciation notamment des jugements relatifs

la détermination des UGT auxquelles les immobilisations corporelles sont affectés, à la détermination des indices de perte de valeur et la détermination de la valeur recouvrable.

examiné les contrôles clés mis en place par la direction dans le cadre des tests de dépréciation.

apprécié le caractère raisonnable des conclusions de la direction sur la présence oul'absence d'indicateurs de perte de valeur.

revu la cohérence des hypothèses et des données clés des modèles de flux de trésorerie avec les données historiques et les données du marché.

examiné les analyses de sensibilité préparées par la direction afin d'évaluer le niveau de marge Deloitte Audit Bd Sidi Mohammed Benabdellah 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour Batiment C - Tour Ivoire 3 - 3ème 20 050, Casablanca étage Maroc La Marina - Casablanca Maroc Aux Actionnaires de la société SONASID S.A. Route nationale n° 2, El Aaroui - BP 551 Nador RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 Audit des états de synthèse Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société SONASID S.A, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD 1 306 438 020,17 dont un bénéfice net de MAD 19 659 921,26. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 18 Mars 2021 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société SONASID S.A. au 31 décembre 2020, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états de synthèse La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des états de synthèse ne comportant pas d'anomalie significative, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états de synthèse Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

nous concluons quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ; entre la valeur recouvrable et la valeur comptable de l'UGT. ▪ Provision pour risques significatifs Questions clés identifiées Notre réponse SONASID est exposée à des risques inhérents à son Dans le cadre de notre audit, les procédures mises en place ont consisté à : activité, notamment en ce qui concerne le risque lié ► Examiner les procédures mises en œuvre par la à l'acquisition de fonciers. société afin de recenser les risques auxquels Comme mentionné dans l'état A1 « Principes elle est exposée. ► Prendre connaissance de l'analyse des risques comptables » de l'annexe aux comptes sociaux, les effectuée par la direction, de la documentation provisions pour risques pour un montant de MMAD correspondante y compris les analyses menées 59 comprennent une provision au titre du risque par les conseils externes. foncier qui constitue un point clé de notre audit ► Apprécier le caractère raisonnable des compte tenu du degré de jugement exercé par la hypothèses retenues par la Direction pour Direction dans l'estimation de ce risque et du estimer le montant des provisions caractère potentiellement significatif de son comptabilisées. ► Examiner le caractère approprié des incidence. informations relatives à ces risques présentées en annexe. Rapport de gestion Nous nous sommes assurés de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société, prévue par la loi. nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans les états de synthèse, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Casablanca, le 28 avril 2021 Les Commissaires aux Comptes ERNST & YOUNG DELOITTE AUDIT Hicham Diouri Sakina Bensouda Korachi Associé Associée Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020 COMPTES CONSOLIDÉS Compte de résultat consolidé KMAD 2020.12 2019.12 Chiffre d'affaires 3.152.781 3.622.054 Autres produits de l'activité 84.900 -291.185 Produits des activités ordinaires 3.237.681 3.330.869 Achats -2.657.001 -2.725.988 Autres charges externes -227.383 -257.712 Frais de personnel -172.127 -183.284 Impôts et taxes -58.648 -58.473 Amortissements et provisions d'exploitation -155.994 -111.751 Autres produits et charges d'exploitation 11.617 28.602 Charges d'exploitation courantes -3.259.536 -3.308.606 Résultat d'exploitation courant -21.855 22.263 Cessions d'actifs 1.962 Résultats sur instruments financiers 601 852 Autres produits et charges d'exploitation non courants -8.788 -65.443 Autres produits et charges d'exploitation -6.225 -64.591 Résultat des activités opérationnelles -28.080 -42.328 Produits d'intérêts 13.515 3.893 Charges d'intérêts -8.436 -5.413 Autres produits et charges financiers -7.614 994 Résultat financier -2.535 -526 Résultat avant impôts des entreprises intégrées -30.615 -42.854 Impôts sur les bénéfices -18.035 -23.137 Impôts différés 20.744 24.802 Résultat net des entreprises intégrées -27.906 -41.189 Intérêts minoritaires 140 176 Résultat net - Part du groupe -28.046 -41.365 Résultat net par action en dirhams -7,19 -10,61 - de base -7,19 -10,61 - dilué -7,19 -10,61 Résultat net par action des activités poursuivies en dirhams -7,19 -10,61 - de base -7,19 -10,61 - dilué -7,19 -10,61 Etats de la situation financière Actif (En KMAD) 2020.12 2019.12 Immobilisations incorporelles 2.421 3.351 Immobilisations corporelles 1.220.439 1.304.982 Immobilisations en droit d'usage 121.009 50.526 Autres actifs financiers 39.947 39.965 Impôts différés actifs 155.189 154.680 Actifs non-courants 1.539.005 1.553.504 Autres actifs financiers courants 1.383 782 Stocks et en-cours 548.335 453.986 Créances clients 704.233 862.699 Autres débiteurs courants 122.003 76.943 Trésorerie et équivalent de trésorerie 865.745 586.462 Actifs courants 2.241.699 1.980.872 TOTAL ACTIF 3.780.704 3.534.376 Passif (En KMAD) 2020.12 2019.12 Capital 390.000 390.000 Primes d'émission et de fusion 1.604 1.604 Réserves 1.449.002 1.496.594 Résultats net part du groupe -28.046 -41.365 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la société mère 1.812.559 1.846.833 Intérêts minoritaires 1.760 1.715 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 1.814.319 1.848.548 Provisions non courantes 61.553 63.230 Avantages du personnel 125.822 112.888 Dettes financières non courantes 123.192 50.228 Impôts différés passifs 228.469 246.601 Autres créditeurs non courants 25.794 28.437 Passifs non courants 564.830 501.384 Provisions courantes 28.588 24.756 Dettes financières courantes 33.002 Dettes fournisseurs courantes 1.068.726 818.898 Autres créditeurs courants 304.241 307.788 Passifs courants 1.401.555 1.184.444 TOTAL PASSIF 1.966.385 1.685.828 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 3.780.704 3.534.376 Etat des flux de trésorerie consolidé En KMAD Exercice 2020.12 Exercice 2019.12 Résultat net de l'ensemble consolidé -27.906 -41.189 Ajustements : Elim. des amortissements et provisions 163.338 105.134 Elim. des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) -601 -852 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution -1.962 - Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 132.869 63.093 Elim. de la charge (produit) d'impôt -2.709 -1.665 Elim. du coût de l'endettement financier net 8.436 5.413 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 138.596 66.841 Incidence de la variation du BFR 263.707 455.057 Impôts différés - - Impôts payés -18.035 -23.137 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 384.268 431.920 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -138.127 -52.247 Variation des autres actifs financiers 18 27 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2.610 - Intérêts financiers versés -8.436 -5.413 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -143.935 -57.633 Variations de dettes résultant de contrats location 72.964 -10.627 Dividendes payés aux actionnaires de la mère -50.310 Variation des comptes courants associés -1.012 -568 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 71.952 -61.505 Incidence des changements de principes comptables - Variation de la trésorerie 312.285 379.623 Trésorerie d'ouverture 553.460 173.837 Trésorerie de clôture 865.745 553.460 Variation de la trésorerie 312.285 379.623 - - Etat du résultat global consolidé En millions de dirhams Exercice 2020.12 Exercice 2019.12 Exercices du 1er Janvier au 31 Décembre Résultat de l'exercice -27.906 -41.189 Autres éléments du résultat global (bruts d'impôts) Ecart de conversion des activités à l'étranger Pertes et profits relatifs à la réévaluation des Actifs financiers disponibles à la vente Partie efficace des produits ou pertes sur instruments de couverture de flux de trésorerie Variation de la réserve de réévaluation des immobilisations Ecarts actuariels sur les obligations des régimes à prestations définies Impôt sur le résultat sur les autres éléments du résultat global Quote Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises associées Autres éléments du résultat global nets d'impôts RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'ANNEE -27.906 -41.189 Dont Intérêts minoritaires 140 176 Résultat net - Part du Groupe -28.046 -41.365 Tableau de variation des capitaux propres consolidés Primes Capitaux Intérêt d'émission, Résultat de En KMAD Capital Réserves propres Part TOTAL de fusion l'exercice minoritaire du groupe et d'apport à la clôture 390.000 1.604 1.537.178 12.812 1.941.594 1.561 1.943.155 de l'exercice 2018.12 Affectation du résultat de - - 12.812 -12.812 - - l'exercice N-1 Dividendes versés - - -50.310 -50.310 -50.310 Changement de méthodes - - - - - - - comptables Part du groupe dans le résultat - - - -41.365 -41.365 176 -41.189 Gains et pertes actuariels - - -4.473 - -4.473 -32 -4.505 Autres mouvements - - 1.386 - 1.386 11 1.397 Situation à la clôture de 390.000 1.604 1.496.594 -41.365 1.846.832 1.715 1.848.548 l'exercice 2019.12 Affectation du résultat de - - -41.365 41.365 - - - l'exercice N-1 Dividendes versés - - - - - - - Changement de méthodes - - -2.534 - -2.534 -78 -2.612 comptables Part du groupe dans le résultat - - - -28.046 -28.046 140 -27.906 Gains et pertes actuariels -4.194 -26 -4.220 - - -4.194 Autres mouvements 501 8 509 - - 501 Situation à la clôture de 390.000 1.604 1.449.001 -28.046 1.812.559 1.760 1.814.319 l'exercice 2020.12 Société anonymeau capital de 390.000.000 dirhams Siège social : Route Nationalen°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 -NADOR Ces comptes sont publiés sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. 