Sonata Software Limited est une entreprise technologique internationale. L'entreprise est principalement engagée dans la fourniture de services de technologie de l'information (TI) et de solutions logicielles. Les secteurs primaires de la société sont basés sur des zones géographiques et comprennent les secteurs domestique (Inde) et international (reste du monde). Son segment secondaire comprend les secteurs d'activité, les produits et les services. Elle fournit des solutions aux entreprises du secteur du voyage, des chemins de fer et des compagnies aériennes en intégrant des technologies, telles que le commerce omni-canal, la mobilité, l'analytique, le cloud et la planification des ressources de l'entreprise. Ses activités comprennent le développement de logiciels, les services techniques et la commercialisation de produits. Son portefeuille de logiciels comprend la plateforme de vente au détail Brick & Click, la plateforme de distribution moderne, la plateforme de voyage numérique Rezopia, la plateforme de commerce électronique Kartopia, la plateforme d'automatisation du développement de l'entreprise Halosys, la plateforme de gestion des risques et de négociation des matières premières CTRM et la plateforme d'expérience client (CX) alimentée par l'intelligence artificielle (IA) KODO.

Secteur Services et conseils en informatique