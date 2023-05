Sonata Software Limited annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2023

Sonata Software Limited a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2023. Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 19 135 millions d'INR, contre 14 636,3 millions d'INR il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 19 384,7 millions INR, contre 15 086,6 millions INR l'année précédente. Le résultat net s'élève à 1 137,7 millions d'INR, contre 1 009 millions d'INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 8,2 INR, contre 7,28 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 8,2 INR contre 7,28 INR il y a un an.

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 74 491,2 millions d'INR, contre 55 533,7 millions d'INR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 75 199,4 millions d'INR, contre 56 553,5 millions d'INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 4 519 millions d'INR, contre 3 764,3 millions d'INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 32,58 INR, contre 27,17 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 32,58 INR contre 27,15 INR il y a un an.