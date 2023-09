Actualité Groupe Sonatel 23 septembre 2023 Gamou 2023 : Sonatel renforce son dispositif dans toutes les cités religieuses notamment Tivaouane et Kaolack

Dakar, 23 septembre 2023 - Sonatel a renforcé son dispositif technique pour le bon déroulement du Gamou à Tivaouane, Kaolack, Ndiassane, Thiénaba et dans les autres cités religieuses. Pour la réussite de ce Maouloud 2023, le groupe Sonatel a aussi apporté son soutien aux comités d'organisation dans le cadre de sa politique RSE.

Sonatel a opéré une forte hausse de ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience incomparable dans les services voix, SMS, internet, Orange Money.

L'engagement citoyen de Sonatel est une nouvelle fois renouvelé et fortifié avec la mise en place de liaisons spécialisées pour la diffusion de l'évènement, en direct, par les différents comités d'organisation.

Pour cette édition du Gamou 2023, Orange Money innove en apportant son soutien au transport des pèlerins par la mise à disposition de bus climatisés, une distribution de denrées alimentaires, et l'installation de Wagnù Gàmmu à Tivaouane et Kaolack.

Avec Orange, la traditionnelle distribution des « essentiels du pèlerin » est étendue aux familles religieuses et avec le partenaire Kirène, la distribution d'eau est élargie au plus grand nombre de fidèles.

La disponibilité des produits et services orange est renforcée dans tous les points de présence des pèlerins.

Hausse des capacités réseaux (Voix, SMS, Internet, Orange Money)

Pour le très haut débit mobile, Sonatel généralise la 4G++ et renforce son réseau mobile par 27 nouveaux sites et 136 extensions capacités entre Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba et Kaolack pour offrir plus de vitesse de connexion et plus de confort aux clients.

Ce sont des hausses respectives de +270% sur les capacités 4G++ et de +168% sur les capacités 3G+ à Tivaouane et de +205% sur les capacités 4G++ et de +83% sur les capacités 3G+ à Kaolack.

L'augmentation des capacités du cœur de réseau permet d'accueillir le trafic des millions de clients supplémentaires durant les célébrations du Gamou dans les cités religieuses ; et son extension à 400 Gbps réalisée sur le cœur Data mobile offre un meilleur confort et permettre aux clients pèlerins de partager ces moments de ferveurs avec leurs proches partout à travers le monde.

Le réseau Transport IP est sécurisé pour le passage de la boucle Thiès-Tivaouane-Kaolack à 100G et pour les liens de sorties avec une augmentation des capacités.

Une centaine de Points d'accès Wifi seront disponibles pour améliorer l'expérience client sur l'internet mobile dans les zones de forte affluence.

Le déploiement de la fibre optique a connu une extension sur un linéaire de centaines de kilomètres à l'intérieur des grandes villes d'accueil de pèlerins. Ce sont des milliers de nouveaux clients résidentiels et entreprises qui sont ainsi raccordables à la fibre avec des débits pouvant aller jusqu'à 1 Giga.

Les capacités de la plateforme Orange Money sont renforcées pour assurer une très haute disponibilité du service durant le Gamou.

La Connectivité Haut débit est optimisée avec le déploiement d'une vingtaine de liaisons spécialisées (LS) 100M pour permettre une retransmission en direct des événements de ces principales cités religieuses à travers le monde entier.

Un engagement citoyen renouvelé et fortifié

Distribution des « essentiels du pèlerin »

Sonatel a reconduit son concept « les essentiels du pèlerin » composés d'un ensemble de commodités utiles telles que des nattes pour contribuer à la bonne marche du Gamou. Ce sont ainsi des milliers d'articles qui seront mis à disposition pour un meilleur accueil des fidèles.

Distribution d'eau Kirène

Pour répondre à la demande massive des pèlerins, Sonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a reconduit ses actions de distribution d'eau en mettant à disposition dans les sites d'accueil des pèlerins et des familles religieuses avec des milliers de bouteilles d'eau Kirène.

Liaisons Internet spécialisées pour la diffusion de l'évènement en direct

Sonatel a mis également à la disposition des Comités d'Organisation des liaisons spécialisées Internet et des accès ADSL pour la retransmission en direct du Gamou et des évènements associés sur Internet et couverts par la presse dans des espaces connectés.

Soutien au transport des pèlerins, distribution de denrées alimentaires, et installation de Wagnù Gàmmu à Tivaouane et Kaolack

Comme chaque année, Orange Money contribue activement à la bonne réussite de la célébration du Gamou. Pour cette édition 2023, Orange Money a prévu de mettre à disposition des Dahiras et clients des bus climatisés pour un aller/retour gratuit vers Tivaouane et Kaolack. Orange Money installera également des « Wagn » en offrant des repas gratuits et effectuera une distribution de denrées alimentaires dans les deux villes et ses alentours à partir du 18 septembre.

Disponibilité renforcée des produits et services

L'accessibilité des produits orange est renforcée par des agences mobiles déployées au niveau des points stratégiques, 100 tabliers et 250 vendeurs terrains déployés pour prendre en charge, les besoins des clients sur orange money, le mobile et le fixe.

Entreprise citoyenne, Sonatel réaffirme, à travers ce dispositif, sa volonté de participer à la réussite des célébrations du Gamou 2023 à Tivaouane, Kaolack, Ndiassane, Thiénaba, Ndiéguene et autres localités qui célèbrent le Gamou.

