SONATEL SENEGAL : Communiqué de presse

Grâce à une efficacité opérationnelle et une politique de maîtrise des charges en constante amélioration, le résultat net consolidé du Groupe s'établit à 279 milliards FCFA en croissance de 10,5% et représente 19% du chiffre d'affaires consolidé.

Par ailleurs, la bonne dynamique commerciale caractérisée par une animation marketing et commerciale soutenue et un réseau de distribution digitalisé a été un véritable catalyseur de cette croissance.

Cette croissance a été soutenue par l'intensification des investissements pour étendre et densifier les réseaux. Au titre de l'année 2022, 262 Milliards FCFA (+22,5% par rapport à 2021) ont été alloués aux investissements dans les 5 pays en réponse à nos engagements réglementaires, pour l'amélioration de la qualité de service, la contribution à l'aménagement numérique des territoires et surtout pour l'accompagnement des Etats dans leur politique de développement numérique. Ainsi le réseau Fibre a été étendu pour faciliter l'accès des ménages à l'internet haut débit, l'expérience client a été fortement améliorée avec une qualité des réseaux incomparable et l'innovation n'a pas été en reste avec le lancement en phase pilote de la 5G au Sénégal.

La baisse de valeur sur le marché Mobile Money se poursuit et Orange Money reste leader dans la plupart des pays. Les baisses tarifaires opérées ont été favorables à la croissance de la base client et des volumes de transactions.

L'année 2022 a été marquée par le développement des activités Mobile et du Très Haut Débit Fixe et Mobile sur tous les marchés (Grand Public et Entreprises) dans les 5 pays de présence. Ce développement a été favorisé par la densification et l'extension des réseaux et le lancement d'offres innovantes adaptées au besoin de nos clients.

Dakar, 23 février 2023 - Le Groupe Sonatel, présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Léone), réalise ses prévisions grâce à une efficacité opérationnelle en dépit d'une rude concurrence et dans un contexte socio-économique difficile.

Un réseau Orange Digital Center au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Sierra Leone, qui a permis à plus de 17 000 jeunes hommes et femmes de bénéficier de divers programmes de formation, d'acculturation et de sensibilisation aux outils du numérique.

En termes d'emplois, les activités du groupe ont permis de consolider plus de 5 000 emplois directs et près de 200 000 emplois indirects grâce à des partenariats dynamiques dans les domaines technique et commercial. A ce titre, plus de 160 milliards FCFA ont été versés en commissions à nos partenaires distributeurs, soit 11% du chiffre d'affaires consolidé.

Plus de 435 milliards FCFA ont été versés aux budgets des Etats à titre d'impôts, taxes collectées directement, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes, soit 30% du chiffres d'affaires consolidé. Les activités du Groupe Sonatel ont permis par ailleurs de collecter 297 milliards FCFA pour les Etats au titre des taxes indirectes.

des zones rurales par la construction et l'équipement d'infrastructures scolaires et sanitaires modernes. En 9 ans, 26 Projets Village ont ainsi pu être déployés.

Pour la préservation de l'environnement, le Groupe a participé à la réduction de l'empreinte carbone, avec aujourd'hui 8% de nos consommations d'électricité provenant des énergies renouvelables (essentiellement solaire).

Le Groupe Sonatel est également le partenaire du sport et sponsor des équipes nationales dans plusieurs pays notamment au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Guinée Bissau. A ce titre, au Sénégal nous nous réjouissons d'accompagner, depuis plus de 25 ans, les Lions, triples champions d'Afrique en titres de football (CAN, CHAN, Beach Soccer).

Commentant la publication de ces résultats, Sékou Dramé, Directeur Général du Groupe Sonatel a déclaré :

Après 25 ans de présence à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, «BRVM » d'Abidjan, le Groupe Sonatel a de nouveau réalisé ses prévisions et montré une capacité de résilience dans tous les pays de présence en dépit d'un contexte socio-économique difficile.

Le Groupe Sonatel confirme ses engagements à travers une performance financière affirmée et une efficacité opérationnelle pour maintenir sa dynamique d'ancrage et contribuer au développement numérique dans tous les pays de présence par une politique d'investissement soutenue sur le Très Haut Débit Fixe et Mobile tout en améliorant l'expérience client.

En 2023, nous avons l'ambition de renforcer notre performance, aussi bien en croissance qu'en rentabilité, grâce à un plan d'efficience opérationnelle. Nous allons poursuivre notre stratégie d'opérateur multiservices en accélérant nos leviers de croissance que sont le Très Haut Débit Fixe et Mobile, la distribution de contenus via notre plateforme Wido et l'activité Orange Energie. Nous continuerons de consolider nos positions sur le marché du Mobile Money en s'appuyant sur le digital, et en développant de nouveaux produits autour d'une expérience client améliorée.

Le groupe Sonatel reste déterminé à maintenir son engagement citoyen au bénéfice des populations par le biais d'initiatives RSE et de mécénat afin de demeurer un contributeur majeur de l'inclusion numérique, financière et sociale des populations d'Afrique de l'Ouest.

