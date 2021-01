Sonatel : Newsletter Senkaddu Novembre-Décembre 2020 11/01/2021 | 09:18 Envoyer par e-mail :

Pour nous et pour les futures générations, le numérique est sans nul doute le levier incontournable pour le développement. Conscient de cette opportunité et dans une vision anticipative, le groupe Sonatel s'est engagé pour l'inclusion numérique de nos sociétés. Retrouver ce panel sur ce lien : Cette démarche se matérialise par la mise en œuvre de la stratégie à travers différents plans d'actions pour dynamiser cet écosystème, notamment : la formation : mise en place de Sonatel Academy, des maisons digitales,

l'accompagnement : Orange Fab, FabLab,

la compétitivité : le POESAM (Prix Orange de l'entrepreneur Social en Afrique et Moyen- Orient), la LDC (Linguère Digital Challenge ou Prix Sonatel de l'Entreprenariat Numérique Féminin) 35 ans après sa création, le groupe Sonatel a réuni pour cette célébration les principaux acteurs et porteurs de cette belle success story. Ce panel a réuni le 19 novembre: Mamadou Lamine LOUM Ancien Premier Ministre Alassane Dialy NDIAYE : DG Sonatel de 1985 à 1988 Cheikh Tidiane MBAYE : DG Sonatel de 1988 à 2012 Sékou DRAME : DG Sonatel depuis 2018 Mme Aminata Kane NDIAYE : CEO d'Orange Sierra Leone Ibrahima Nour Eddine DIAGNE : DG de GAINDE 2000 Fatou Sarr DIENG : Directrice des Opérateurs et de l'Internationale Aidara DIOP : Ancien Syndicaliste et Ancien Représentant du Personnel au Conseil d'Administration Mme Ndèye Founé Niang DIALLO : Syndicaliste, SG du SNTP Il s'agissait pour ces acteurs de revenir sur les différentes motivations qui ont guidé ce choix des différentes parties engagées et impliquées et surtout d'être une source d'inspiration pour cette génération, afin de faire du groupe Sonatel un véritable moteur du développement du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Sonatel de réitérer son engagement pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société sénégalaise. Ce 3 décembre 2020 a marqué la Journée Internationale du Handicap dans un contexte inédit de pandémie Covid-19. Cette journée a été l'occasion pour Sonatel de réitérer son engagement pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société sénégalaise. Ainsi depuis 2019, sont organisées des foires destinées aux entrepreneurs handicapés, afin de les soutenir économiquement. À cet effet, une boutique en ligne a été mise en place permettant de choisir et d'acheter les articles conçus par les handi-preneurs. Vous la trouverez sur : https://sonatel-handicap.com/shop/ Le handibasket et la petite enfance en situation de handicap sont également accompagnés. Une campagne de communication a été lancée durant le mois de décembre dernier pour permettre de sensibiliser les populations locales et ce en collaboration avec les parties prenantes qui ont partagé leur vécu basé sur leurs propres expériences. Vous retrouverez l'ensemble de leurs témoignages sur humaninsideafrica.com #DaanSaLaago Remise de diplôme à la 2 nde promotion de Sonatel Academy Conformément à son ambition d'être le partenaire privilégié de l'Etat dans la transformation digitale de nos sociétés et l'inclusion numérique des populations, le Groupe Sonatel a célébré le 11 décembre 2020, la 2 ème la deuxième promotion de diplômés de Sonatel Academy, baptisée feue Mme Rose Dieng KUNTZ. Présidée par Monsieur Yankhoba DIATTARA, Ministre de l'Economie Numérique et des Télécommunications, en marge de sa 1èrevisite à Sonatel, cette cérémonie récompense 84 Apprenants spécialisés en Développement web/mobile,

Référent Digital et

Développement Data, issus de la formation de l'année académique 2019-2020. Certification et Insertion des apprenants Pour cette 2 ème promotion, ce sont : 984 heures de cours déroulées en « hard skills » (compétences techniques fondamentales requises pour prétendre au métier visé : Développeur web/mobile, Référent Digital et Développeur Data…), et

200 heures de cours déroulées en « soft skills » (séance de développement des capacités psychologiques -confiance en soi, gestion de stress…- mais aussi de la prise de parole en publique et techniques de collaboration : leadership et développement de l'intelligence émotionnelle).

La promotion de feue Rose DIENG KUNTZ connait un taux de réussite de 86% à l'examen de certification avec un faible taux de décrochage ( 2%) .

Ce taux de réussite fait suite à une évaluation progressive, suivi d'une soutenance devant un jury de professionnels au sortir de laquelle les apprenants bénéficient d'un diplôme reconnu par le Ministère de la Formation professionnelle. Dans ces métiers du numérique autrefois faiblement intégrés par les femmes, les filles de cette 2 ème promotion de Sonatel Academy se sont distinguées par leur fort taux de réussite de l'ordre de 90% contre 84% chez les garçons. Sonatel se réjouit de sa collaboration avec des partenaires tels SIMPLON, le Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, la Coopération luxembourgeoise LUXDEV et la coopération allemande GIZ. La présence d'acteurs majeurs de l'écosystème numérique dans le Comité pédagogique de Sonatel Academy est également à saluer car elle confère à la structure son caractère moderne et ouvert aux réalités de l'écosystème. Il s'agit entre autres de la Direction des examens et concours du Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Direction de la Formation Professionnelle, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'Ecole Supérieure multinationales des télécommunications, de l'Organisation des Professionnels des TIC (OPTIC), de l'Association Sénégalaise des chercheurs en informatique et de Teranga Tech. A Propos de Sonatel Academy Sonatel Academy est la 1èreécole de codage gratuite d'Afrique de l'Ouest ouverte en 2017 par Sonatel. Sa vocation est de former des jeunes demandeurs d'emploi, ou des profils sous représentés notamment les femmes, aux métiers techniques du numérique et ainsi favoriser leur insertion professionnelle, en complément du dispositif ministériel déjà en place dans le domaine du numérique. Elle matérialise la volonté du Groupe Sonatel d'accompagner l'Etat dans ses grands projets TICs notamment à travers la Stratégie Sénégal Numérique 2025. A destination de l'Etat: Sonatel Academy contribue à l'employabilité des jeunes par une formation numérique adéquate et un accompagnement à l'insertion.

A destination des apprenants: C'est une formation 100% gratuite et de qualité pour les apprenants sans frais d'inscription ni mensualités, dispensée par une équipe pluridisciplinaire, une restauration subventionnée à 100%, un ordinateur portable mis à disposition, de même qu'une possibilité de bourse pour les apprenants venus des régions de l'intérieur.

A destination des Entreprises et Associations: Sonatel Academy organise aussi le sourcing pour les entreprises dont les besoins cadrent avec les référentiels de formation de l'académie, en mettant à leur disposition des apprenants qualifiés en phase avec leur projet intégrateur. De même elle met à la disposition des associations des coachs digitaux pour les accompagner dans leur mutation digitale. A destination des Parents et élèves : Parce que le numérique favorise le développement de sociétés imbriquées, Sonatel Academy facilite une meilleure appréhension du digital par la sensibilisation des parents via le concept « bien vivre le digital ». Elle permet aussi aux élèves d'être initiés au codage pour susciter leur créativité. En dehors de l'innovation pédagogique, Sonatel Academy se distingue par l'accompagnement personnalisé qu'il propose à ses apprenants, allant de leur projet professionnel à leur insertion dans le tissu économique.Ce qui justifie un taux d'insertion de 79% de ses diplômés depuis ses débuts. Depuis son inauguration en Novembre 2017 : Trois promotions ont été encadrées, soit plus de 3700 heures de formations certifiantes,

Un taux de féminisation en progression de 30% est noté

Un taux d'insertion de 79% des diplômés

7 startups issues de ses cohortes dont 3 accompagnés par la DER

100 femmes séniors, membres d'une association féminine initiées au numérique

Plus de 2500 élèves et collégiens initiés au codage informatique

Plus de 390 jeunes formés au Fablab solidaire en électronique, modélisation 3D, impression 3D, drones, découpe laser, etc.

12 projets accompagnés et documentés par le Fablab solidaire. Sonatel à travers cette formation des jeunes, entend renouveler son ambition de jouer pleinement sa partition d'acteur majeur de l'inclusion numérique et sociale des populations, par le développement des compétences numériques en vue de favoriser l'employabilité et de susciter l'entreprenariat. Sonatel Ci Sunu Gokh à Kédougou : Investissements Réseaux - RSE A l'écoute de toutes ses parties prenantes, la Direction Générale de Sonatel s'est rendue dans la région de Kédougou pour rencontrer et surtout écouter les autorités administratives et territoriales locales, les clients, les acteurs de développement et son personnel. Dans le cadre de son dialogue permanent avec ses différentes parties prenantes, sous le concept Sonatel ci Sunu Gokh, la Direction Générale du Groupe Sonatel s'est rendue du 02 au 04 décembre à Kédougou. A cet occasion le Groupe a offert du matériel scolaire à l'Inspection Régionale d''Académie. En rencontrant le Gouverneur de la Région de Kédougou, le Directeur Général de Sonatel a saisi l'occasion pour faire le point sur les investissements réseaux dans cette zone sud-est du Sénégal. Rencontres avec partenaires et le personnel pour être plus proche des populations La Direction Générale de Sonatel a rencontré plusieurs distributeurs de Kédougou et se réjouit du renforcement du partenariat qui les lie et qui répond à l'ambition de Sonatel d'arriver à un bon maillage du territoire avec la disponibilité de ses produits et services pour les populations parmi lesquels Orange Energie. Lancée en phase pilote en Août 2018, l'offre de kits solaires individuels Orange Energie transforme de manière significative la vie des populations au Sénégal. Orange Energie est une offre de Kits solaires SHS (Solar Home System) pour les foyers et les petits commerces en zone rurale. En plus de la batterie et du panneau solaire, les kits sont accompagnés d'équipements (lampes, chargeur de téléphone, Ecran Téléviseur, radio, torche…) permettant de disposer d'électricité pour moins de 130F par jour pour le kit Eclairage, 230F par jour pour le Kit Confort (Eclairage + Radio + Torche) et 480F par jour pour le Kit TV. Aujourd'hui des milliers de foyers sont équipés des offres Orange Energie au Sénégal et dans la sous-région. Sonatel contribue, ainsi, à l'accès à l'électricité, au développement des énergies renouvelables dans la zone et l'accès à des services comme la TV et demain l'Internet ou les contenus. Cette offre est actuellement commercialisée dans plusieurs régions dont Kédougou et une Promo très intéressante pour les populations sur les Frais d'accès est en cours avec nos équipes locales qui vont à leur rencontre. La proximité avec les populations est mieux renforcée à l'image de la rencontre du Directeur Général et de son Comité Directeur avec tout le personnel de la zone Sud-Est. Le Directeur a rappelé l'importance accordée au capital humain, notamment dans cette grande région. « Néméku clients » Dans le cadre du mois de générosité #WeeruTerangaay Orange, le Directeur Général de Sonatel rend visite à 2 clients à Kédougou parmi les plus anciens pour leur remettre trophées de reconnaissance et cadeaux. Pour rappel, depuis ce 19 Novembre et jusqu'au 17 décembre, Sonatel mobilise toute ses forces vives pour célébrer parmi les plus fidèles de ses 10,5 millions de clients, partenaires et héros du quotidien dans toutes les régions du pays. Sonatel Orange offre du matériel scolaire à l'IA de Kédougou Sonatel a profité de la présence de son Comité de Direction de Kédougou pour doter en matériels scolaires l'Inspection d'Académie de Kédougou qui a décidé de les distribuer aux élèves de l'école de Fadiga en périphérie de la Commune. Ce don est composé de : 1100 cahiers 32 pages

1100 cahiers 50 pages

1100 cahiers 100 pages

1100 cahiers 200 pages

1100 kits scolaires de Géométrie ((Équerres, Compas, Règles et rapporteurs) Sonatel compte également recueillir les besoins des populations et autorités de la région qui seront soumises à notre Fondation pour étude pour contribution à l'amélioration de leur bien-être avec des réalisations dans les domaines de la Santé, de la Culture et de l'Education. Sonatel investit sur ses réseaux dans la zone Sud-Est Des investissements massifs sur les réseaux de Sonatel dans la zone Sud-Est du Sénégal ont été réalisés en 2019 et 2020 et d'autres sont en cours d'exécution pour aboutir à une couverture étendue et une qualité améliorée dans toute la zone régionale de Kédougou. Il s'agit de l'extension et de la densification des réseaux 2G/3G/4G en zone urbaine et rurale ; en plus des nouveaux sites 2G/3G/4G installés. La zone rurale de la région est érigée en priorité avec le déploiement de structures adaptées 2G/3G pour l'extension de la couverture et le renforcement de la qualité de service dans des villages jadis enclavés et frontaliers du Mali ou de la Guinée. La densification des sites 3G et 4G afin d'apporter plus de capacité pour l'internet mobile vient compléter ces extensions et densifications auxquelles Sonatel ajoute le déploiement de sites 4G+ sur plusieurs sites pour une qualité de service exceptionnelle dans la zone Sud-Est où les clients orange seront mieux connectés et communiqueront facilement. Pour l'amélioration continue de la connectivité de la région, le déploiement de la Fibre d'orange dans la zone de Kédougou ville est en cours. A travers ces actions, Sonatel renforce sa position d'acteur majeur de l'écosystème numérique et de la RSE dans toutes les collectivités territoriales. Bien-être communautaire :Après Keur Gorgui, Sonatel dote Guédiawaye d'une aire de jeu multifonctionnelle et participe à l'épanouissement des populations. Parce que le bien être communautaire demeure un des axes stratégiques de la politique RSE du Groupe, Sonatel réitère aux populations sénégalaises son engagement à toujours œuvrer pour leur mieux être, et offre une aire de jeu multifonctionnelle à la jeunesse de Guédiawaye. La cérémonie de remise des clés de cet espace d'épanouissement a lieu le lundi 28 Décembre 2020 devant l'aire de jeux à l'esplanade du Stade Amadou BARRY de Guédiawaye, en présence du Maire de la Ville de Guédiawaye, des autorités locales. Cette dotation répond à l'objectif du Groupe Sonatel de participer activement au bien-être commun des populations, par l'aménagement de cadres de vie surtout propices à l'épanouissement de sa jeunesse.Cette infrastructure d'un coût global de50 millions de FCFA comprend un terrain multifonctionnel de basketball, de volleyball, de football ainsi que de d'une aire de jeux pour enfants composés de manèges, de balançoires et de tourniquets. Après l'aire de jeu de la Cité Keur Gorgui offerte par Sonatel en 2018, celle de Guédiawaye vient renouveler l'ambition du Groupe de toujours œuvrer à l'amélioration du cadre de vie des populations en général, de la jeunesse en particulier, par l'octroi d'infrastructures propices à l'épanouissement communautaire. Attachments Original document

