Sonatel : Orange Finances Mobiles Sénégal et BAOBAB Sénégal (institution de microfinances) innovent et proposent du crédit et de l'épargne par Orange Money

Dakar, 24 mars 2022 - Orange Finances Mobile Sénégal(OFMS) et BAOBAB Sénégalsont fi ers d'annoncer un partenariat fort pour le lancement d'une innovation de taille sur Orange Money qui contribuera efficacement au développement de l'inclusion financière.

Le secteur du Mobile Money connaît un dynamisme sans précédent ces dernières années, participant ainsi activement à l'inclusion fi nancière des populations au Sénégal. C'est dans cet élan, que Baobab Sénégal s'allie avec Orange Finances Mobile Sénégal (OFMS), acteur majeur de l'écosystème des services fi nanciers mobiles pour lancer une off re de crédit et d'épargne 100% digitale : M-Baobab.

Ils proposent désormais à leurs clients détenteurs de comptes Orange Money bien identifiés, la possibilité d'accéder directement à un prêt et/ou une épargne depuis l'application Orange Money ou l'USSD #144#.

Orange Money compte actuellement plus de 5 millions de clients. Autant de clients peuvent désormais bénéficier avec M BAOBAB :

D'une off re d'épargne rémunérée à 6%

D'un prêt instantané et sans formalités pour saisir des opportunités de business ou tout simplement répondre à des urgences en toute tranquillité !

__

A propos de BAOBAB Sénégal

Filiale du Groupe Baobab, un groupe de finance digitale spécialisé dans l'inclusion fi nancière en Afrique (Madagascar, Sénégal, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, en Tunisie, Zimbabwe, Burkina Faso, République Démocratique du Congo) et en Chine.

Baobab Sénégal S.A au capital de 4 430 000 000 FCFA, ayant son siège social à Rue Kaolack X Rue Saint-Louis, Point E Dakar, immatriculé au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Dakar, sous le numéro SN DKR-2007-B-1670, représentée par Mr Mamadou CISSE Directeur Général. L'institution a pour mission de soutenir les projets professionnels et personnels des petits et moyens entrepreneurs ainsi que de particuliers sénégalais. Fort de ses 10 ans d'existence et de par ses offres de produits et services diff érenciés de plus en plus innovants et uniques sur le marché, Baobab Sénégal est devenu l'un des leaders du marché de microfi nance. Depuis 2014, l'institution n'a cessé de développer son réseau d'agences pour se rapprocher de ses clients et servir les régions les plus éloignées. Aujourd'hui, Baobab couvre la quasi-totalité du territoire du Sénégal avec 44 agences et points de service dont 10 situées à Dakar et sa banlieue, 464 correspondants, 25 mini agences et kiosques.

Plus d'informations : https://baobabgroup.com/sn/

Orange Finances Mobiles Sénégal, Établissement de Monnaie Electronique agréé sous le numéro EME.SN.006, société anonyme avec Conseil d'Administration au capital de six milliards cinq cent millions de francs CFA (6 500.000.000 FCFA), dont le siège social est situé 64, Voie de Dégagement Nord (VDN), BP 69 Dakar (Sénégal), immatriculée au RCCM de Dakar sous le numéro SN.DKR.2015-B-9614.