Sonatel : Orange Sonatel et la GIZ signent un accord de partenariat pour renforcer l'employabilité numérique des jeunes.

Orange Sonatel et la GIZ signent un accord de partenariat pour renforcer l'employabilité numérique des jeunes, l'entrepreneuriat et promouvoir l'innovation au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Sierra Leone à travers les Orange Digital Centers

En décembre 2019, Orange et la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), commissionnée par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), ont signé un accord de partenariat avec une contribution financière conjointe d'un montant de plus de 30 millions d'euros visant à promouvoir l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat et l'innovation sur 14 pays de la région Afrique et Moyen-Orient. Le partenariat de développement est mis en œuvre par la GIZ et Orange dans le cadre du programme develoPPP du BMZ et contribuera à développer les compétences numériques d'au moins 20 000 jeunes et à créer 8 000 emplois dans ces 14 pays.

A la suite de cet accord global et pour sa mise en œuvre au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Sierra Leone, les Fondations Orange de chacun de ces pays ont signé un accord de partenariat avec la GIZ pour déployer un Orange Digital Center et renforcer ses activités. L'objectif de ce partenariat entre Orange et la GIZ est de faire du numérique une chance pour tous. La GIZ et les Fondations Orange partagent une vision de développement dans le cadre des Objectifs de Développement Durable, œuvrent pour l'amélioration du cadre socio-économique et soutiennent les objectifs des gouvernements de ces pays de faire du numérique un puissant levier de développement.

Pour rappel, l'Orange Digital Center (ODC) est un écosystème qui réunit en un seul lieu un ensemble de programmes allant de la formation des jeunes au numérique à l'accélération de start-up innovantes en passant par l'accompagnement des porteurs de projets et l'investissement dans ces derniers. Concrètement, le centre comprend une école du code, un FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up « Orange Fab » et bénéficie de l'appui de Orange Ventures Africa, le fonds d'investissement du Groupe Orange.

Chacun de ces quatre programmes s'adresse à un public spécifique.

L'école du code, centre technologique libre d'accès et totalement gratuit, propose des formations, des évènements et de l'accompagnement pour les développeurs, geeks et porteurs d'idées de projets.

Le FabLab Solidaire, atelier de fabrication numérique pour créer et prototyper avec des équipements numériques, s'adresse aussi au même public, mais cible également des jeunes sans diplômes et sans emplois. Le FabLab Solidaire de l'ODC fait partie du réseau mondial des 129 FabLabs Solidaires de la Fondation Orange.

Orange Fab et Orange Digital Ventures Africa sont des programmes qui ciblent, quant à eux, les entrepreneurs. Le premier est un accélérateur de start-up qui accompagne les plus prometteuses dans leur développement commercial et les aide aussi à construire des partenariats commerciaux avec le Groupe Orange et le réseau mondial des Orange Fabs. Le second, Orange Ventures Africa, est un fonds d'investissement, doté de 50 millions d'euros qui finance les start-ups innovantes des pays du continent africain et de la région du Moyen-Orient.

Orange Digital Center vise à créer des synergies entre tous ces programmes.Basés dans la capitale de chacun des pays, ODC a pour ambition d'être présent également dans les régions, à travers des ODC Clubs qui seront déployés au sein des universités partenaires.

Déjà lancé en Tunisie et au Sénégal, l'écosystème Orange Digital Center sera inauguré très prochainement au Mali, en Guinée et en Sierra Leone. Il sera également déployé au Cameroun, au Maroc, en Jordanie, en Ethiopie, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, en Egypte, au Burkina Faso et au Libéria.

En effet, des équipes du projet d'Orange et de la GIZ travaillent actuellement en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes et l'écosystème entrepreneurial de chaque pays, pour contribuer à favoriser l'inclusion numérique et réduire le chômage des jeunes formés durant le partenariat et au-delà.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 septembre 2020, dont 83 000 en France. Le Groupe servait 257 millions de clients au 30 septembre 2020, dont 212 millions de clients mobiles, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l'exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d'opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l'IA au cœur de son modèle d'innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos de la GIZ

La GIZ est une entreprise fédérale opérant dans le monde entier. Elle soutient le gouvernement allemand dans les domaines de la coopération internationale pour le développement durable et l'éducation internationale. La GIZ aide les personnes et les sociétés à façonner leur propre avenir et à améliorer leurs conditions de vie. www.giz.de/en

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a mis en place le programme develoPPP.de pour favoriser la participation du secteur privé au point où les opportunités commerciales et les initiatives de politique de développement se chevauchent. À cette fin, BMZ offre un soutien financier et technique aux entreprises qui souhaitent faire des affaires ou qui ont déjà commencé à opérer dans les pays en développement et les pays émergents. La GIZ agit comme l'un des deux partenaires officiels qui mettent en œuvre le programme pour le compte du BMZ. www.developpp.de

Au Sénégal, Orange Digital Center est soutenu par l'Initiative spéciale Formation et Emploi du BMZ. L'Initiative spéciale a pour but de créer des emplois et des places de formation durables dans des pays partenaires en Afrique. Pour plus d'informations : www.invest-for-jobs.com

