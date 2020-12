Sonatel : Orange Ventures Afrique et Moyen-Orient sélectionne la startup sénégalaise SudPay parmi sept start-up dans le cadre du MEA Seed Challenge

Dakar, le 03 Décembre 2020 - Orange Ventures après avoir lancé son appel à candidatures auprès des start-up technologiques en amorçage au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Egypte, en Jordanie, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie en juin 2020, a annoncé les startups nominées dans le cadre du MEA Seed Challenge et lance une activité d'investissement pour financer 100 start-up d'ici 2025. SudPay, une startup sénégalaise est parmi les sélectionnées. Plus de 500 candidatures reçues ont été examinées avec attention par les équipes d'investissement.

Avec le « Orange Ventures Africa Challenge », Sonatel se positionne plus que jamais comme le soutien numéro 1 des startups Sénégalaises en phase d'amorçage. Ainsi, ce sont 670.000 Euros (439 491 190 FCFA ?) qui vont être investis à l'issue d'un processus de sélection très compétitif dans les sept start-up suivantes :

SudPay, la startup sénégalaise gagnante a été créée en février 2014. Elle a une vocation panafricaine et évolue dans le développement de solutions de mobilité, de paiement multicanal et particulièrement des plateformes de services et de collecte de ressources financières (taxes fiscales et parafiscales, primes d'assurance, épargne, cotisation sociale, frais de scolarité, etc.) adaptées au contexte africain.

De plus, elle est spécialisée dans la fourniture de services digitaux dans le secteur informel, l'objectif étant d'aider à la structuration et à la formalisation de ce secteur informel en mettant à leur disposition des outils digitaux automatisés, simple d'utilisation et adaptés à leur réalité.

Parmi les 6 autres startups sélectionnées, nous retrouvons la plateforme égyptienne 7Keema spécialisée dans le domaine de l'e-santé. Elle facilite la prise de rendez-vous auprès des infirmiers et infirmières. Chari.ma du Maroc est une place de marché pour les commerces de quartier de bien de consommation courante. La startup tunisienne Dabchy est aussi une place de marché pour la commercialisation de vêtements et accessoires de mode de seconde main. Moja Ride est une startup ivoirienne qui se veut être une solution digitale pour faciliter l'accès, la réservation et le paiement des moyens de transports depuis une seule et même interface. Waspito, startup camerounaise, est une application d'e-santé qui distribue des services de télémédecine. Back Office For Business (BOB) de la Jordanie est une application mobile et une solution de digitalisation à destination des commerces pour leur permettre de vendre en ligne à travers leur propre boutique virtuelle.

Jérôme Berger, CEO d'Orange Ventures, adresse ses vives félicitations aux sept gagnants qu'il se dit « très heureux d'accueillir au sein de notre communauté, en ouverture de notre nouvelle activité d'amorçage », et pour qui la diversité de ces startups en termes géographique et de secteur d'activité (grand public, e-santé, BtoB, fintech) montre un foisonnement d'initiatives de qualité très prometteur pour le continent.

Orange Ventures souhaite amplifier cette activité d'investissement en amorçage et lance Orange Ventures MEA Seed. Cette initiative complète l'activité historique d'Orange Ventures sur le continent et a pour ambition de financer 100 start-up d'ici 2025, principalement dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient où Orange est présent, et cela dès leurs premières phases de développement, avec des tickets pouvant aller jusqu'à 200.000 euros (131 191 400 FCFA).

« Cette initiative dont je me réjouis s'inscrit dans notre stratégie d'ouverture et de soutien aux acteurs de l'innovation partout où nous opérons. C'est essentiel pour les écosystèmes de pouvoir s'appuyer sur des grands groupes capables à la fois d'investir et s'investir auprès des entrepreneurs locaux, et ce d'autant plus dans le contexte actuel. », ajoute Alioune NDIAYE, Directeur Général d'Orange Middle East Africa.

L'initiative Orange Ventures MEA Seed est ouverte aux start-up dans le secteur des nouvelles technologies au profil de croissance rapide, au stade de l'amorçage et opérant principalement dans l'un des 18 pays dont Orange est opérateur en Afrique et Moyen Orient. La proximité géographique doit maximiser l'impact de l'accompagnement proposé ainsi que les chances de collaboration avec les entités du groupe Orange.

Les candidatures sont désormais ouvertes de façon permanente et peuvent être transmise sur le site https://ventures.orange.com/contact/#contactForm.

CONTACTS PRESSE :

ServicePresse.Sonatel@orange-sonatel.com

Cheikh Diallo

Tél. 33 839 13 88 (bureau)/ 77 529 82 79 (mobile)

E-mail : e-mail : cheikh.diallo@orange-sonatel.com