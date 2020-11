Sonatel : Synthése Rapport de gestion résultats trimestriels T3 2020

SYNTHESE RAPPORT DE GESTION GROUPE SONATEL SEPTEMBRE 2020

Introduction La propagation de la pandémie de Covid-19 et les mesures prises par les autorités publiques pour l'endiguer ont entrainé des répercussions sanitaires, économiques et financières sans précédent à l'échelle mondiale. L'activité économique de l'Afrique subsaharienne s'est dégradée depuis le premier trimestre 2020. Celle-ci a subi le contrecoup de la pandémie chez ses principaux partenaires commerciaux, de la perturbation des voyages internationaux et des chaînes d'approvisionnement, et de l'effondrement des prix des produits de base. Les taux de croissance constatés ces dernières années dans la région devraient se contracter fortement par rapport aux dernières prévisions. Dans les pays du Groupe Sonatel, les dernières prévisions de croissance s'établissent à 1,1% au Sénégal contre une prévision de 6,9%; 0,9% au Mali en 2020 contre 4,7% ; 1,3% en Guinée contre 6% initialement, -2,9% à Bissau contre 5% et -3% en Sierra Leone contre 3,5% (source Banque mondiale). Néanmoins, le GROUPE SONATEL a pu maintenir de solides performances opérationnelles et financières. Il reste l'opérateur de référence en Afrique de l'Ouest et leader sur tous ses pays de présence hormis Bissau, avec des parts de marché volume respectives de 55,9% au Sénégal, 55,5% au Mali, 59% en Guinée, 47,4% en Guinée Bissau et 50,8% en Sierra Léone. Les revenus du Groupe Sonatel ont augmenté de 3,2% par rapport à septembre 2019 et la marge opérationnelle s'est accrue de 9,6% sur la période; une croissance plus importante que celle du chiffre d'affaires malgré le contexte difficile et le durcissement de la concurrence. Le groupe continue ainsi d'engranger les effets bénéfiques du renforcement de la contribution des relais de croissance notamment la data mobile, Orange Money et le Broadband fixe. Une progression liée à la hausse des parcs et des usages et l'augmentation des taux de pénétration 4G, et orange money. Le maintien des revenus s'accompagne d'une politique de maîtrise des charges, qui permet d'améliorer significativement la marge d'Ebitda. Le Groupe Sonatel déploie dans tous ses pays de présence une politique de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE). C'est ainsi qu'elle s'est fermement engagée auprès des autorités sanitaires dans la lutte contre le covid19, à travers des dons et subventions, la mise à disposition de matériel médical et de protection, la mise en place de GFU auprès des services médicaux, la gratuité de certains services financiers ainsi que la facilitation et l'encouragement du télétravail et téléenseignement à travers des pass gratuits et des offres plus abondantes.

Le groupe Sonatel s'est mobilisé durant cette période préoccupante pour garantir la qualité du réseau et de ses services. L'engagement du Groupe reste résolument orienté client. L'ambition est de faire vivre à nos clients une expérience incomparable, par une qualité des services techniques et commerciaux reconnue tout en apportant des solutions aux mutations de la société à travers le développement des nouveaux usages numériques. Données Groupe Bonne évolution de la base clients : 7,3% DE CROISSANCE DU PARC La base clients Fixe, Mobiles et Internet est en progression de +7,3% par rapport à 2019 et atteint 34,9 millions grâce au maintien de la dynamique de recrutements, malgré le ralentissement observé sur le second trimestre 2020 avec l'arrêt des animations commerciales durant les premiers jours de la crise sanitaire COVID19. La base clients mobiles totalise 34,4 millions de clients, en hausse de 7,1% tirée par la bonne dynamique commerciale dans tous les pays autour de l'animation commerciale, les refontes tarifaires, le lancement de nouvelles offres (Bundle), l'augmentation du nombre de sites améliorant la couverture réseau. Le nombre de clients Data mobiles du Groupe s'élève à 12,1 millions soit une hausse de +8,1% sur un an. Dans le même temps, la base active 4G atteint les 4,1 millions clients soit une augmentation de +77,5% par rapport à 2019 tandis que le taux de pénétration des services Data est stable autour de 35,1%. La base de clients actifs Orange Money s'élève à 7,9 millions de clients en progression de +25,5% sur un an (+1,6 M de clients actifs et +3,7 de clients inscrits vs 2019 au Sénégal, au Mali et à Bissau à la faveur de la décision de la BCEAO d'autoriser l'ouverture de compte à

tous les clients). Près de 61% des clients actifs sont Full (plafond 2Millions/mois). La pénétration d'Orange Money sur la base d'abonnés mobile s'est renforcée avec 23% des clients qui utilisent tous les mois des services financiers mobiles d'Orange Money. La base client haut débit fixe compte 291 845 clients (dont 171 518 clients fibre et Flybox), en augmentation de 34,3% à la faveur de l'accélération du déploiement de la Fibre au Sénégal, au Mali et d'une bonne progression des recrutements autour de la Flybox plus particulièrement au Sénégal et au Mali. Par ailleurs, à fin septembre près de 59% de nos clients broadband ont soit une offre Fibre ou Flybox et plus de 23,6% du potentiel raccordables fibre ont été raccordés. Résultats financiers au 30 septembre 2020 Chiffre d'affaires Groupe Le chiffre d'affaires du groupe Sonatel s'élève à 895 milliards en hausse de 3,2% (+28 milliards) par rapport à 2019. Cette croissance a pu se faire malgré un environnement concurrentiel plus agressif au Sénégal et à Bissau et malgré la pandémie de COVID. Les revenus du retail ont connu une hausse de 3,8% tirée par les relais de croissance Data mobile, Orange Money, et Broadband fixe. Ces derniers génèrent l'essentiel de la croissance du chiffre d'affaires et progressent respectivement de 21,2%, 23,7% et 18,6% par rapport à septembre 2019. Les revenus du Wholesale poursuivent leur baisse (-15,9%) par rapport à 2019 à un rythme moindre grâce au regain du hubbing et de l'interconnexion nationale notamment au Sénégal.

Soldes de Gestion Une croissance de l'EBITDA 3 fois supérieure à celle du chiffre d'affaires avec un gain de marge de 2,5 points : L'EBITDA consolidé du groupe s'élève à 380 milliards en septembre 2020 et enregistre une croissance de +9,6% soit +33,2 Milliards FCFA, grâce à une bonne maîtrise des charges indirectes qui vient s'ajouter à une marge directe stable. Le résultat d'exploitation hausse de 4,6% grâce aux performances opérationnelles malgré la hausse des amortissements Sénégal consécutive aux efforts d'investissement ces dernières années. Investissements Les investissements du groupe Sonatel se chiffrent à 143,6 milliards en fin septembre 2020, en baisse de 3,3% (-4,8 GXOF). Le taux de CAPEX / CA est en retrait de 1,1 pt, autour de 16%. Les enjeux majeurs sont axés autour d'un meilleur adressage du client (extension capacitaire, densification), le Très Haut Débit pour tous avec l'accélération des déploiements FTTX et de la 4G, 4G+ et 4,5G pour répondre à la forte demande des populations, une connectivité fixe variée, l'abondance Voix et Data et la digitalisation pour faciliter la mise en œuvre et l'accès à nos services tout en maintenant un réseau moderne, agile et optimisé.