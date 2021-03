Sonatel : Avec l'ADESOR, la Fondation Sonatel réhabilite et équipe le poste de santé Dépôt à Tambacounda, et le dote d'une nouvelle maternité

Tambacounda, le 25 Mars 2021 - Monsieur Sidiki KABA, Ministre des Forces Armées et Président de l'Action pour le Développement du Sénégal Oriental (ADESOR) procède ce jeudi 25 Mars 2021, en présence de Monsieur Sékou DRAME Directeur Général de Sonatel, et Président du Conseil de Fondation et des autorités administratives de la région, à la remise de clés symbolique du Poste de santé de Dépôt entièrement réhabilité et équipé par la Fondation Sonatel et ADESOR dont l'une des missions consiste à faciliter l'accès aux soins primaires

Conformément à sa volonté de contribuer activement au bien-être social des populations, la Fondation Sonatel, en partenariat avec ADESOR, a participé de manière significative à la réhabilitation du poste de santé de Dépôt. Cette réhabilitation entre aussi en droite ligne avec la volonté du Groupe d'appuyer les efforts du Ministère de la Santé dans l'érection d'établissements de santé modernes et mis aux normes.

Construit dans les années 70, le poste de santé de Dépôt était dans un état de délabrement avancé qui nécessitait une urgente remise en état. Sa rénovation est d'autant plus importante qu'elle impacte 6 quartiers et 15 villages en zone rurale polarisant une population de près de 35 000 habitants.

En plus de la rénovation du poste de santé, qui a vu l'ADESOR prendre en charge toute la partie du Poste de Santé située à l'étage du bâtiment, la Fondation Sonatel l'a aussi doté d'une maternité moderne aux dernières normes afin de permettre aux femmes de la région de bénéficier de services de qualité équitables conformément aux politiques de santé maternelle, néonatale et infantile mises en place.

Les travaux de rénovation de ce poste de santé d'un budget global de 80 Millions de FCFA ont essentiellement concernés :

Le bureau de l'infirmier chef de poste

La salle de consultation

La salle de soins

La salle d'attente

La pharmacie

Les salles d'eau

Les dégagements

La nouvelle maternité construite abrite quant à elle :

La salle d'accouchement

Le bureau de la sage-femme

La salle de garde

La salle d'observation

La salle de soins

Dans le souci d'assurer la mise aux normes sanitaires de la structure, la Fondation Sonatel a, en plus de la rénovation, équipé et modernisé le plateau médical de la Maternité et du poste de santé en matériel médical et de bureaux.

La réhabilitation du poste de santé et la construction de la maternité de Dépôt sont une concrétisation des ambitions développées par la Fondation d'Entreprise Sonatel dans le cadre de son mécénat axé sur la Santé avec son volet prioritaire consacré à la santé maternelle et infanto-juvénile. L'objectif étant d'appuyer les efforts du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale dans ce secteur en favorisant l'accessibilité des soins de santé de qualité à tous, notamment des populations les plus défavorisées.

A propos de la Fondation Sonatel

Présente au Sénégal depuis sa création en 2002 par Sonatel, la Fondation Sonatel s'est engagée depuis lors aux côtés des populations les plus vulnérables dans les domaines de la Santé, de l'Education et de la Culture : ses trois axes de mécénat. Elle s'active quotidiennement à soutenir les pouvoirs publics sénégalais afin d'oeuvrer pour le développement du pays. www.fondationsonatel.com

Contacts Presse

Sonatel

E-mail : ServicePresse.SONATEL@orange-sonatel.com

ADESOR

Viyé Dabo. E-mails : viyedabo@gmail.com _vdabo@yahoo.fr

Suivez nous sur : www.sonatel.com