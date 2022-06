Sonatel : ouvre aux Parcelles sa troisième agence Smart Store baptisée « Seydina Limamou Lahi »

Dakar, le 16 juin 2022.

M. Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel, inaugure ce 16 juin 2022 la nouvelle agence des Parcelles, baptisée « Seydina Limamou Lahi». En présence des autontes administratives, des élus locaux et des dignitaires de la localité.

Dans le cadre de sa politique de proximité avec les clients et la communauté locale, Sonatel a choisi de donner à ses agences commerciales les noms de nos illustres guides religieux et personnalités qui ont marqué la vie et l'histoire du Sénégal. Ainsi, l'agence des Parcelles porte désormais le nom du vénéré guide religieux de la communauté Layenne a Seydina Limamou Lahi ». Le Smart Store « Seydina Limamou Lahi » propose des univers thématiques design et conviviaux, pour faire vivre au client une expérience incomparable.

Une réponse à l'évolution des attentes de nos clients

Les usages et besoins digitaux ne cessent de progresser et la frontière entre l'achat digital et physique se rétrécit de jour en jour. L'agence Smart Store répond à cette évolution grâce à ses univers spécifiques. Les univers «Maison », « Fun », « Travail » et « Money » scénarisent les solutions et services commercialisés par Sonatel. Chaque client peut ainsi visualiser leur utilité dans un environnement familier et selon ses propres besoins. Ce nouveau modèle d'agence confirme la volonté de Sonatel de développer une expérience chient adaptée aux essentiels de chacun.

Un concept digital et chaleureux

Tout est pensé pour faire de la nouvelle agence Smart Store « Seydina Limamou Lahi» un lieu diffèrent mais familier. L'interactivité est également favorisée. Tout devient prétexte au jeu et à la découverte des differents univers Orange pour la satisfaction des clients. Ils peuvent ainsi manipuler des produits sur tous les appareils disponibles qui sont connectés et en libre-service. De nombreux écrans et surfaces tactiles sont agencés dans la nouvelle agence regorgeant d'innovations utiles ou ludiques.`

Un accompagnement enrichi

Le Smart Store • Seydina Limamou Lahi» est un concept tourné vers l'échange avec le client, dès son arrivée dans l'agence L'équipe de vente compte parmi les premiers acteurs de la qualité de service de Sonatel. Les conseillers de l'agence ont ainsi bénéficié d'une formation dédiée pour accompagner chaque client selon ses attentes à travers les différents univers de la boutique.

