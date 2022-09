Sonatel : renforce sa traditionnelle contribution au Grand Magal Touba 2022

Touba, 07 septembre 2022 - Le Groupe Sonatel renforce son dispositif technique mis en place pour le bon déroulement des communications et renouvelle son soutien au comité d'organisation pour la réussite du Grand Magal de Touba édition 2022.

Ce dispositif se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec comme innovation majeure pour ce Magal les extensions réalisées sur le réseau Fibre optique pour les abonnés résidentiels et entreprises à Touba. Des améliorations ont été apportées pour densifier la couverture du réseau en 4G+ à Touba, ses environs et l'autoroute « Ila Touba».

Cette année Sonatel apporte une innovation de taille avec des sites pilotes 5G pour permettre de tester certains usages utiles à l'évolution des activités et communications du comité d'organisation. Avec l'ambition de permettre aux pèlerins de vivre une communion connectée avec les dernières évolutions technologiques à travers le monde.

La diffusion de l'évènement en direct sur Internet par le comité d'organisation sera assurée avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit. Des forfaits téléphoniques ont également été mis à la disposition des membres du comité d'organisation pour une meilleure coordination de leurs actions durant l'événement.

Une bonne connectivité a été déployée dans les espaces presse du comité d'organisation pour faciliter les différentes opérations des journalistes et pour un bon relais presse de l'évènement. Des lignes internet et téléphoniques ont été déployées pour la couverture du grand magal, et ce du 12 au 16 septembre 2022.

Le renouvellement de l'engagement citoyen de Sonatel se poursuit toujours avec la mise à disposition plusieurs bâches à eau de 5 m3 d'eau, d'eau minérale en partenariat avec Kirène, de kits d'hygiène et «des essentiels du pèlerin» aux familles d'accueil, aux structures administratives.

Densification des réseaux mobiles

Sonatel a fortement renforcé ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience client incomparable dans tous les domaines (services voix, SMS, internet, Orange Money) :

Du très haut débit mobile avec la généralisation de la 4G+ pour offrir une plus grande vitesse de connexion et plus de confort à l'utilisateur permettant d'avoir des débits de plus de 600 méga bits par seconde.

L'extension des Capacités cœur de réseau pouvant accueillir le trafic de millions de clients, pour offrir un meilleur confort et permettre aux clients pèlerins de partager ces moments de ferveur avec leurs proches partout à travers le monde.

L' augmentation des capacités et l'amélioration de la sécurisation du réseau de transport/IP avec le passage d'une capacité doublée, voire triplée dans la boucle intra Touba et pour les liens de sortie.

Plusieurs Access Points Wifi pour améliorer l'expérience client sur l'internet mobile dans les zones de forte affluence.

Le renforcement des capacités de la plateforme Orange Money pour offrir une meilleure expérience client et assurer une très haute disponibilité du service. Cette opération d'anticipation permettra de mieux gérer les pics de trafic, offrant ainsi une meilleure stabilité.

L'extension du réseau de la Fibre à Touba avec le déploiement sur un linéaire de plus d'une centaine de kilomètres à l'intérieur de Touba (zone Touba Mosquée, Madiyana et Darou Khoudoss). Ce sont des milliers de nouveaux clients résidentiels et entreprises à Touba qui sont raccordables cette année à la Fibre avec des débits pouvant aller jusqu'à 1 Giga.

Le renforcement de la connectivité très haut débit avec le déploiement d'une dizaine de liaisons spécialisées notamment pour permettre une retransmission en direct du colloque international sur la mouridiyyah à travers le monde entier.

Sonatel adapte à chaque édition du grand Magal de Touba la capacité de ses différents réseaux aux besoins des pèlerins à Touba. Pour faire face aux pics de trafic qu'engendre ce grand évènement et pour satisfaire les besoins de couverture du Magal, Sonatel a consolidé tous ses équipements radios dans la ville Sainte de Touba en mettant cette année une innovation de taille avec des sites pilotes 5G pour permettre aux clients pèlerins de vivre une communion connectée avec les dernières évolutions technologiques via le dispositif technique et logistique du comité d'organisation.

Engagement citoyen renouvelé

Mise à disposition de bâches à eau

Des bâches à eau de 5m3 ont été mises à la disposition du comité d'organisation à l'attention des pèlerins pour leurs commodités.

Distribution de milliers de bouteilles d'eau Kirène et packs « les essentiels du pèlerin »

Pour répondre à la demande massive des pèlerins, Sonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a renouvelé ses actions de distribution d'eau minérale en mettant à disposition des pèlerins et des familles religieuses plusieurs centaines de milliers de bouteilles d'eau Kirène. Sonatel reconduit son concept «les essentiels du pèlerin» : un ensemble de commodités telles que des nattes, lave-mains, seaux, bassines, bouilloires sont remis aux disciples et familles religieuses afin de contribuer au Magal.

Liaisons Internet spécialisées pour la diffusion de l'évènement en direct

Sonatel a mis également à la disposition du Comité d'Organisation des liaisons spécialisées Internet (LS) ainsi que des accès ADSL pour la retransmission en direct du Magal et des évènements associés sur Internet. Pour faciliter la coordination aux membres du comité d'organisation, Sonatel leur a fourni également des forfaits Illimlix pour leur permettre de communiquer facilement et coordonner les actions.

Espaces Presse connectés pour faciliter les communications aux média

Fidèle à sa tradition, Sonatel connecte gracieusement les maisons et « espaces Presse » mis en place par le comité d'organisation du Magal. Ce dispositif est fonctionnel sur les sites d'hébergement des journalistes, avec un accès Internet WIFI, utile à la couverture médiatique de l'évènement.

Entreprise citoyenne, Sonatel réaffirme, à travers ce dispositif, sa volonté de participer à la réussite du grand Magal de Touba 2022.

