Sortie de la 3ème promotion : Sonatel Academy forme 700 apprenants dont 600 sont déjà insérés

Dakar le 28 mars 2022 - Partenaire privilégié de l'Etat dans la transformation digitale des sociétés et l'inclusion numérique, Sonatel célèbre la 3ème promotion de diplômés issus de la première école de codage gratuite d'Afrique de l'Ouest : Sonatel Academy, dont la marraine est Mme Fatoumata Sarr DIENG Directrice des Opérations internationales de Sonatel.

La cérémonie de remise des diplômes, ce 28 mars 2022, récompense 154 récipiendaires : 120 spécialisés en Développement web/mobile, 18 en Référent Digital, et 16 en Développement Data. En moyenne, ces promotions ont connu un taux de réussite de 91% à l'examen de certification avec un faible taux de décrochage de 9%, dû à la COVID19. Ce taux de réussite fait suite à une évaluation progressive, suivi d'un examen de certification après lequel les apprenants bénéficient d'un certificat reconnu par le Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion. Dans ces métiers du numérique autrefois faiblement intégrés par les femmes, les filles se sont distinguées par un taux de réussite de 100%contre95%chez les garçons. Tous ces apprenants ont été formés depuis les locaux de Orange Digital Center inaugurés en octobre 2019. 4410 heures de cours ont été déroulées sur les compétences techniques fondamentales requises), et 350 heuresde cours de séances de développement des capacités psychologiques.

Hormis ces formations et l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, les apprenants ont aussi été accompagnés vers l'entrepreneuriat numérique et à ce titre, des startups comme Digital Nisa, Sendawal, Yoon bi et EDMG y ont été créées. Yoon bi a ainsi été classée 3ème prix au challenge de l'innovation CETUD/CODATU en 2020. Ensuite, Digital Nisa a été lauréate du concours JIGEN CI TIC édition 2020 et finaliste du Prix Orange de l'Entrepreneuriat Social en Afrique et au Moyen-Orient. Enfin, le projet JANG des développeurs Web/Mobile de cette promotion a, entre autres réussites, été vainqueur du Hackathon Orange en marge du dernier Dakar Digital Show 2019.

Depuis son inauguration en Novembre 2017, 4 promotions de 700 apprenants ont été encadrées à Sonatel Academy et 2 y sont en cours soit plus de 5920 heures de formations certifiantes. Le taux de féminisation monte à 34% et celui de l'insertion des es diplômés est de 82% avec 600 en stage, CDD ou CDI. Plus de 5000 élèves et collégiens y ont été initiés au codage informatique et plus de 500 jeunes formés au Fablab solidaire en électronique, modélisation 3D, impression 3D, drones, découpe laser et 20 projets accompagnés.

La collaboration avec des partenaires tels que Simplon, Amazon, la Direction de la Formation Professionnelle et Technique, la coopération Luxembourgeoise LUXDEV et la coopération Allemande GIZ, confirme l'intérêt du modèle Sonatel Academy. La présence d'acteurs majeurs dans le Comité pédagogique de Sonatel Academy confère également à ce centre son caractère moderne et ouvert aux réalités de l'écosystème numérique. On y compte notamment la Direction des examens et concours du Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Ecole Supérieure multinationales des télécommunications, l'Organisation des Professionnels des TIC (OPTIC), l'Association Sénégalaise des chercheurs en informatique et Teranga Tech.

Sonatel, à travers cet accompagnement à la formation des jeunes, renouvelle son ambition de d'être l'acteur majeur de l'inclusion numérique et sociale des populations, par le développement des compétences numériques en vue de favoriser l'employabilité et de susciter l'entreprenariat.

Pour l'Etat et la Société Sénégalaise, Sonatel Academy contribue à l'employabilité des jeunes par une formation numérique adéquate et un accompagnement à l'insertion.

Pour les apprenants, Sonatel Academy est la garantie d'une formation 100% gratuite et de qualité sans frais d'inscription ni mensualités, dispensée par une équipe pluridisciplinaire, une restauration subventionnée à 100% et un ordinateur portable mis à disposition.

Pour les Entreprises et Associations, Sonatel Academy met à leur disposition des apprenants qualifiés, en phase avec leur projet intégrateur. De même, elle met à la disposition des associations, des coachs digitaux pour les accompagner dans leur mutation digitale.

Pour les seniors et élèves, le numérique, que promeut Orange Digital Center, favorise le développement de sociétés imbriquées et facilite une meilleure appréhension du digital par la sensibilisation des parents via les concepts « Better Internet for Kidsl » et « «#SuperCodeurs » permettant aussi aux élèves d'être initiés au codage pour susciter leur créativité et une vocation à embrasser des métiers scientifiques.

En dehors de l'innovation pédagogique, Sonatel Academy se distingue par l'accompagnement personnalisé qu'il propose à ses apprenants, allant de leur projet professionnel à leur insertion dans le tissu économique. Ce qui justifie un taux d'insertion de 82% de ses diplômés depuis ses débuts.

A Propos de Sonatel Academy

Sonatel Academy est la première école de codage gratuite d'Afrique de l'Ouest ouverte en 2017 par Sonatel. Sa vocation est de former des jeunes, ou des profils sous représentés notamment chez les femmes, aux métiers techniques du numérique et ainsi favoriser leur insertion professionnelle. Elle vient en complément du dispositif ministériel déjà en place dans le domaine du numérique. Une matérialisation de la volonté du Groupe Sonatel d'accompagner l'Etat dans ses grands projets TIC, notamment à travers la Stratégie Sénégal Numérique 2025.

A propos de Orange Digital Center

Orange Digital Center (ODC) est un dispositif d'accompagnement pour l'employabilité des jeunes et des femmes. Il couvre un large champ d'activités : de la formation des jeunes au codage, en passant par l'accompagnement, l'accélération des start-up et l'investissement dans ces solutions innovantes. L'ODC réunit dans un même espace 4 programmes : l'Ecole du code, le Fablab Solidaire et Orange Fab qui est l'accélérateur de Startups. Ce dispositif est complété par Orange Ventures pour le financement de startups. L'ODC assure la formation des jeunes sur les dernières technologies innovantes, soutient leur employabilité et encourage l'entreprenariat au Sénégal et dans toutes les filiales du Groupe Orange.

