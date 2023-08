Sonda SA est une société chilienne principalement active dans le secteur des technologies de l'information (TI). La société se concentre sur la fourniture de solutions informatiques d'entreprise, notamment de solutions technologiques pour les grandes et moyennes entreprises et organisations. Ses activités sont réparties en trois secteurs d'activité : Les services informatiques, qui proposent l'externalisation de l'infrastructure informatique, l'intégration de systèmes, le conseil, l'externalisation des processus d'entreprise (BPO), ainsi que des services de centres de données et de cloud computing ; les applications, qui fournissent des solutions logicielles visant à développer la gestion d'entreprise, notamment les progiciels de gestion intégrés (ERP), et les plateformes, qui fournissent du matériel, des logiciels de base associés et des équipements de communication pour intégrer l'infrastructure informatique du client. La société opère dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, tels que le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Pérou, la Colombie et le Mexique. Elle opère par l'intermédiaire de Compufacil SA.

Secteur Services et conseils en informatique