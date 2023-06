SONDER HOLDINGS INC. : JMP Securities révise son opinion et passe à neutre

Sonder Holdings Inc, anciennement Gores Metropoulos II, Inc, est une société d'accueil. La société offre une variété d'options d'hébergement allant des chambres spacieuses aux suites et appartements entièrement équipés. La société dessert plus de 35 marchés répartis dans dix pays et sur trois continents. L'application de la société donne aux clients le contrôle de leur séjour. Son application comprend des fonctions de libre-service, d'enregistrement et d'assistance sur place 24/7, ainsi que des commodités et des services. La société se concentre sur les voyageurs solitaires, les familles, les travailleurs à distance, les locataires à long terme, les voyageurs d'affaires, les amis, les amateurs de culture et les couples. La société s'associe à des propriétaires institutionnels, des propriétaires d'hôtels, des fonds d'investissement privés, des sociétés d'investissement immobilier (REIT)/des sociétés immobilières, des sociétés de type boutique et family office et des développeurs entrepreneuriaux. Elle signe des baux fixes pluriannuels, des baux mixtes ou des parts de revenus en tant que locataire principal ou unique dans des propriétés et des projets de développement.