Sonder Holdings Inc. : Opinion positive de JMP Securities

Données financières USD EUR CA 2021 205 M - 181 M Résultat net 2021 -304 M - -268 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 - Rendement 2021 - Capitalisation 365 M 365 M 322 M Capi. / CA 2021 1,78x Capi. / CA 2022 0,60x Nbr Employés 1 400 Flottant - Graphique SONDER HOLDINGS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SONDER HOLDINGS INC. 0.00% 365 INVESTOR AB (PUBL) -10.27% 69 406 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED 10.83% 27 456 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA -1.49% 16 412 HAL OPTICAL INVESTMENTS B.V. -5.08% 13 606 AB INDUSTRIVÄRDEN (PUBL) -0.14% 13 465