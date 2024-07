Sondrel (Holdings) PLC est une société britannique de semi-conducteurs sans usine. La société fournit un service clé en main complet pour la conception, le prototypage, les essais, l'emballage et la production de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) et de systèmes sur puces (SOC). La société est spécialisée dans l'offre de solutions ASIC et SOC numériques. Elle conçoit et fournit des puces plus sophistiquées basées sur des technologies de semi-conducteurs avancées, vendues sur une série de marchés finaux à forte croissance, tels que l'informatique à haute performance, l'automobile, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle (VR)/réalité augmentée (AR), l'analyse vidéo, le traitement d'images, les réseaux mobiles et les centres de données. La société offre à ses clients la possibilité de réduire les risques liés à la conception des ASIC grâce à l'utilisation de sa propriété intellectuelle. Ses conceptions ont permis la réalisation de produits de marques technologiques telles qu'Apple (iPhone), Sony (PlayStation), Meta's (Oculus), Google et les smartphones Sony, JVC (caméscopes grand public), et d'autres encore.