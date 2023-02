L'action de Sondrel chute alors que le chiffre d'affaires double suite à des commandes "record".

(Alliance News) - Sondrel Holdings PLC a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires avait doublé en 2022 et qu'elle prévoyait une "forte" croissance en 2023 et au-delà.

Malgré les commentaires optimistes de la société, les actions de Sondrel ont chuté de 9,8% à 54,60 pence chacune à Londres mercredi matin.

Sondrel est une entreprise de semi-conducteurs fabless basée à Reading qui fournit des services clés en main dans la conception et la livraison de "circuits intégrés spécifiques aux applications" et de "systèmes sur puces" pour des marques technologiques mondiales. La fabrication sans usine consiste à concevoir et à vendre des dispositifs matériels et des puces à semi-conducteurs, tout en externalisant leur fabrication à un fabricant spécialisé.

Le chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre 17,5 millions de livres sterling en 2022, contre 8,1 millions en 2021. Sondrel a déclaré avoir reçu de nouvelles commandes de conception "record" en 2022, d'une valeur totale de 25,6 millions GBP, et a identifié un pipeline de conception "solide" pour 2023.

En ce qui concerne l'avenir, Sondrel a noté des défis dans l'industrie des semi-conducteurs, mais a déclaré qu'elle n'avait pas de ralentissement dans les industries ou les marchés qu'elle sert.

"L'entreprise continue de bénéficier de l'évolution vers la localisation des chaînes d'approvisionnement et des restrictions commerciales internationales en matière de technologie et, nonobstant les attentes selon lesquelles les revenus de 2023 refléteront désormais le calendrier révisé des étapes clés des projets déjà contractés, l'entreprise est confiante dans sa capacité à continuer de générer une forte croissance en 2023 et au-delà", a déclaré Sondrel.

Le directeur général, Graham Curren, a déclaré : "Beaucoup de nos clients sont de plus en plus optimistes quant à leurs opportunités de marché, et je suis impatient de travailler avec eux pour fournir des volumes de production significatifs alors que nous cherchons à atteindre notre objectif à moyen terme de revenus de plus de 100 millions de livres sterling."

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

