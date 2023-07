Sondrel (Holdings) PLC est une entreprise mondiale de semi-conducteurs basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans la proposition de circuits intégrés numériques à application spécifique (ASIC) et de systèmes sur puces (SOC). Elle fournit un service clé en main complet pour la conception, le prototypage, les essais, l'emballage et la production de circuits ASIC et de systèmes sur puce. Elle conçoit et fournit des puces plus sophistiquées basées sur des technologies de semi-conducteurs avancées, vendues sur une série de marchés finaux à forte croissance, tels que l'informatique à haute performance, l'automobile, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle (VR)/réalité augmentée (AR), l'analyse vidéo, le traitement d'images, les réseaux mobiles et les centres de données. La société offre à ses clients la possibilité de réduire les risques liés à la conception d'ASIC/SoC grâce à l'utilisation de ses plateformes de propriété intellectuelle (IP).