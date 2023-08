Sonendo, Inc. est une société de technologie médicale en phase de commercialisation, dont l'objectif est de sauver les dents de la carie dentaire. La société a développé le système GentleWave, une plateforme technologique conçue pour traiter les caries dentaires en nettoyant et en désinfectant les espaces microscopiques à l'intérieur des dents sans avoir à retirer la structure dentaire. Elle se concentre sur l'exploitation du GentleWave System, un traitement de canal pour les caries de stade avancé qui utilise un instrument de procédure stérilisé à usage unique. En plus de sa console GentleWave et de ses instruments de procédure à usage unique, elle propose également des produits à usage unique, tels que SoundSeal et la solution liquide d'acide éthylènediamine-tétraacétique (EDTA) de la marque Sonendo. SoundSeal est un matériau utilisé pendant la procédure GentleWave pour construire et créer une plateforme d'étanchéité sur le dessus de la couronne. Son EDTA est un liquide utilisé pendant la procédure GentleWave pour aider à débrider et désinfecter le système canalaire. Elle propose également le logiciel de gestion de cabinet TDO.