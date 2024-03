Sonendo, Inc. est une société de technologie médicale en phase de commercialisation dont l'objectif est de sauver les dents de la carie. Le segment des produits de la société comprend les ventes de la console du système GentleWave et des accessoires et instruments connexes. Le système GentleWave est une plate-forme technologique conçue pour traiter les caries dentaires en nettoyant et en désinfectant les espaces microscopiques à l'intérieur des dents sans qu'il soit nécessaire d'enlever la structure de la dent. Outre la console GentleWave et les instruments de procédure à usage unique, l'entreprise propose également des produits auxiliaires, tels que SoundSeal et la solution liquide d'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) de la marque Sonendo. SoundSeal est un matériau utilisé pendant la procédure GentleWave pour construire et créer une plate-forme d'étanchéité sur le dessus de la couronne, ce qui facilite un joint étanche entre l'IP et la dent. Le segment des logiciels de la société comprend les ventes de licences de logiciels de gestion de cabinet qui permettent aux endodontistes de disposer d'un cabinet numérique intégré.