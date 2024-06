Sonic Automotive, Inc. est un détaillant automobile aux États-Unis. La société opère à travers trois segments. Le segment des concessionnaires franchisés propose des ventes et des services complets, notamment la vente de voitures et de camionnettes neuves et d'occasion, la vente de pièces de rechange, l'entretien des véhicules, les réparations au titre de la garantie du fabricant, les services de peinture et de réparation des collisions (collectivement, les opérations fixes) et l'organisation du financement par des tiers, des extensions de garantie, des contrats de service, de l'assurance et d'autres produits du marché secondaire (collectivement, le financement et l'assurance (F&I)) pour les clients de l'entreprise. Le segment EchoPark vend des voitures et des camionnettes d'occasion et organise la vente de produits F&I de tiers pour ses clients dans des magasins spécialisés dans les véhicules d'occasion. Le segment Powersports propose à ses clients la vente de véhicules de sports motorisés neufs et d'occasion, tels que des motos, des motomarines et des véhicules tout-terrain, ainsi que des activités d'opérations fixes et des services de F&I.