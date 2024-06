Sonic Healthcare Limited est un fournisseur de soins de santé basé en Australie. L'entreprise est active dans les domaines de la médecine de laboratoire, de la pathologie, de la radiologie et des services médicaux de soins primaires, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord. La société opère à travers trois segments : Laboratoire, Radiologie et Autres. Le secteur des laboratoires fournit des services de pathologie et de laboratoire clinique en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Le segment Radiologie fournit des services d'imagerie diagnostique en Australie. Les technologies de radiologie comprennent l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (CT), les ultrasons, les rayons X, la mammographie et autres. Le segment "Autres" comprend les activités des centres médicaux (IPN), les services de santé au travail (Sonic HealthPlus) et d'autres activités mineures. La société fournit des services aux cliniciens, aux hôpitaux, aux services de santé communautaires et à leurs patients. La société possède plus de 120 centres de radiologie.

Secteur Installations et services en soins de santé