Sonida Senior Living, Inc. exploite des communautés de logements pour personnes âgées aux États-Unis en termes de capacité d'accueil. La société fournit des logements résidentiels et des services aux personnes âgées de 75 ans et plus, y compris des services de vie indépendante, de vie assistée et de soins de la mémoire. Elle propose aux personnes âgées des services de vie autonome qui comprennent les repas quotidiens, le transport, les activités sociales et récréatives, la blanchisserie, l'entretien ménager et la présence d'un personnel 24 heures sur 24. Elle favorise également le bien-être de ses résidents en leur donnant accès à des dépistages de santé (tels que des contrôles de la tension artérielle), à des services spéciaux périodiques (tels que le COVID-19 et les vaccinations contre la grippe), à des programmes diététiques et similaires, ainsi qu'à des cours d'exercice et de remise en forme continus. Elle propose également une gamme de soins et de services d'aide à la vie autonome, notamment des services de soins personnels, du personnel 24 heures sur 24, des services d'assistance et d'autres services complémentaires, y compris des services de soins de la mémoire dans certaines communautés. Elle exploite plus de 71 communautés de logements pour personnes âgées dans 18 États.

Secteur Installations et services en soins de santé