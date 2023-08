Sonnet BioTherapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La technologie de la société, à savoir la liaison à l'albumine entièrement humaine (FHAB), permet de développer de nouveaux médicaments biologiques. FHAB utilise un fragment d'anticorps à chaîne unique (scFv) entièrement humain lié à une ou deux molécules thérapeutiques capables d'affecter des mécanismes d'action uniques ou bispécifiques. La construction FHAB contient un domaine conçu pour se lier à l'albumine sérique humaine et s'y accrocher pour être transporté vers les cibles, telles que les tumeurs solides ou le système lymphatique. L'entreprise a conçu cette construction pour améliorer l'accumulation du médicament dans des tissus spécifiques, ainsi que pour prolonger la durée d'activité dans l'organisme. Les candidats au développement FHAB sont produits dans une culture cellulaire de mammifère, ce qui permet la glycosylation, réduisant ainsi le risque d'immunogénicité. La technologie FHAB peut contribuer au développement de médicaments dans toute une série de pathologies humaines, notamment en oncologie, dans les maladies auto-immunes, pathogènes, inflammatoires et hématologiques.

Secteur Produits pharmaceutiques